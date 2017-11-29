«Режим дня такой, что мы живём сами у себя в долг»

Александр и Татьяна Захаровы вместе с младшим сыном только что вернулись из Москвы с победой на всероссийском конкурсе «Семья года – 2017». В их уютном доме десятки медалей и наград, которые занимают почётное место на настенном ковре, а дети с трёх лет занимаются спортом. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали у образцовой семьи в гостях и узнали, почему сибирякам было непросто пожениться, зачем Захаровы брали кредит для детей, а также попросили поделиться секретом крепкого брака.

В школе села Улыбино в Искитимском районе, где почти 25 лет работают Захаровы, холодно так, что на переменах преподаватели бегут в учительскую греться у единственного обогревателя. Но это что — в 30-градусные морозы у учеников замерзают ручки, и они пишут карандашами, пугает учитель физкультуры Александр Захаров, подгоняя второклассников на пробежке в спортзале. Он командует запыхавшейся девочке идти пешком: «Ира, спокойнее!», объясняя корреспондентам НГС.НОВОСТИ, что у девочки совсем не богатырское здоровье (когда-то учил её мать, которая так же уставала на тренировках).







Спортзал в школе недавно отремонтировали, но, по словам Александра, доделывать ремонт всё равно придётся самим учителям





Этажом выше идёт урок русского — восьмиклассники выводят на доске предложения, в которых нужно подчеркнуть определения и дополнения. Учительница Татьяна Захарова пытается добиться у расшумевшихся парней выше её на голову, какие определения считаются несогласованными. После спасительного звонка к Татьяне поднимается муж — поздороваться и забрать её и сына-шестиклассника домой, где обед уже накрыла старшая дочка.







Урок русского у Татьяны Захаровой





Замёрзшие учителя греются на переменах





«В 1989 году учились мы вместе в техникуме физкультуры в Новосибирске — я учился после армии, а Татьяна училась после девятого класса. В общежитии проживали вместе, в разных группах, конечно, и познакомились таким образом. В дальнейшем Татьяна была комсоргом техникума, так и начали встречаться — ездили на различные мероприятия. Мне было 20, а Тане было 16!», — описал свою версию знакомства Александр.





Он скромно добавил, что просто сильно влюбился в потомственную лыжницу Татьяну (её отец-спортсмен Геннадий Сивири построил спорткомплекс в селе). Сейчас Александру 48 лет, а Татьяне — 44.







Спорткомплекс имени Геннадия Сивири — отца Татьяны. Там Александр работает тренером, а Татьяна преподает оздоровительную физкультуру





Татьяна говорит, что ещё в школе загадала, что будущего мужа будут звать Сашей, и целый месяц расстраивалась, что приглянувшегося молодого человека зовут Захар (так к нему все обращались). А когда узнала настоящее имя парня, сильно обрадовалась. Они «дружили» два с половиной года, прежде чем пожениться.







В школе Татьяна и Александр почти не видятся, хотя и работают вместе, только изредка здороваются на переменах





«И то говорю — давай до 18 подождём, в августе должно было исполниться. А он: "Давай уже жениться!"», — смеётся Татьяна. Тогда девушке ещё пришлось изображать беременность, чтобы власти разрешили молодой паре стать официальными супругами. Родители их даже не отговаривали — Александр сам заработал на свадьбу и привозил юную невесту на смотрины, чтобы не вызывать никаких подозрений.







Иногда Александр неправильно ставит ударения в словах или пишет с ошибками, но учительница русского Татьяна не поправляет — говорит, что не зацикливается на этом





Свадьба была классической — с выкупом и сотней гостей. «Я полгруппы своей привезла на свадьбу, меня вызывали потом к директору, мол, куда все делись. Вот, понимаете, у меня свадьба была — так и объяснила», — вспоминает Татьяна. Первое время молодожёны жили у родителей, а потом переехали в Улыбино, где у них родились трое детей: Наталья (сейчас ей 25 лет), Егор (21 год) и Игорь (12 лет).







Главное место у Захаровых в доме — это ковёр. На нём висят десятки медалей, которые семья получила на спортивных соревнованиях по лыжам, биатлону, футболу, настольному теннису и даже шашкам. Эти награды семья зарабатывала вместе и по отдельности — здесь каждый практически с рождения занимается спортом.







Семейный ковёр достижений





Родители заверили, что «из-под палки никого не заставляли» заниматься спортом — просто сами всегда катались на лыжах, поэтому дети их даже уговаривали брать их с собой на соревнования. Больше всех продвинулся 21-летний студент военного училища Егор, ставший мастером спорта по лыжам. Игорь тоже усердно тренируется, даже на мультики времени не хватает. Семья предполагает, что такое рвение к спорту у младшего сына в генах: Татьяна даже во время беременности участвовала в соревнованиях.







По словам Захаровых, в деревне спортом заниматься проще, чем в городе — это практически единственное развлечение для детей, к тому же бесплатное.







Семья на днях вернулась из Москвы с наградами





«Но спорт высших достижений — для этого, конечно, нужны большие деньги. Мы себя ущемили, свой бюджет домашний, само собой. Но у него [Егора] есть потенциал, он попал в сборную. Первые три года он ездил на сборы просто за счёт родителей — за две зарплаты либо я кредит брала… Спортивный инвентарь тоже [дорогой]: лыжи по 20–30 тысяч [стоят], ботинки — 7–8. Сейчас Саша шутит: "Сынок, не женись пока, ещё не накопили!"», — рассказывает мать лыжников.







Сейчас ковёр почёта пополнится ещё одной наградой: 24 ноября Захаровы ездили в Москву на конкурс «Семья года» и получили грамоту и хлебопечку, победив в номинации «Семья — хранитель традиций». Захаровы признались, что билет Игорю покупали сами, а Татьяне с Александром на дорогу насобирали в отделе социальной защиты. «Одна семья вообще взяла кредит, чтобы всем вместе съездить», — говорит Татьяна.







Маленький Илья с дядей Игорем





По их словам, участвовать решили, чтобы вдохновить детей и другие семьи «не просто на печи сидеть». А Александр вздохнул — теперь, может, со спортинвентарём помогут.







«Что умеет идеальная семья? Слышать, понимать, доверять. Проблемы нужно проговаривать, не держать в себе. Что-то случилось — сразу проговорили, обсудили. А решение само собой приходит. В бытовом плане вообще особо не зацикливаемся. Потому что режим дня такой, что мы живём сами у себя в долг практически», — рассуждает Татьяна Захарова, говоря о своих буднях.







Татьяна вышла замуж за Александра в 17 лет





«Сейчас институт семьи немножко распался… Из-за чего это произошло? Слишком открытой стала информация, которая принижает именно семейные отношения, очень много пошлостей в открытом доступе начиная с раннего возраста для детей. Понимание брака сейчас такое: поживём годик, слюбится, не слюбится, посмотрим. Многие девчонки и даже мальчишки считают, что если до брака были какие связи, это вполне нормально», — продолжает она. Сама Татьяна уверена, что любимый должен быть один на всю жизнь.







Наталья — мама двоих детей





Старшая дочь Наталья ещё не отметила 25-летие, а уже воспитывает 11-месячного Илью и 3-летнюю Алёну — их тоже ждёт, скорее всего, спортивная карьера. Сама девушка говорит, что ей нравились лыжи, но иногда было тяжело, когда вместо спорта хотелось ходить на дискотеки, но папа не отпускал.







«Обманывал, говорил, что "будет 18 — будешь ходить", потом "когда замуж выйдешь". В итоге так и не сходила», — сдала отца Наталья, играя с младшим сыном и кошкой Мурзявой.







Кошку назвали Мурзявой, потому что она часто мурчит и зевает





«Помню, как пришла Наташа: "Мам, Вася предложил мне встречаться!". Иди с папой посоветуйся, говорю. Он нам понравился, в классе Вася выделялся тем, что я ни разу от него не слышала грубого слова по отношению к девочке. Как бы его девчонки остальные ни допекали», — рассказала Татьяна при краснеющей дочери. Правда, на общем фоне семьи он немного выбивается — не спортсмен. Старшие Захаровы, впрочем, не переживают и говорят: зато «наш парень».







Читайте также:







Семья новосибирцев получила орден от президента за девять умных детей — ради любимого американке Лизе Мари пришлось переехать в Сибирь. Многодетные родители рассказали НГС, какие семейные традиции приняты у них дома.

