Разбежались по глобусу

Накануне издание «Медуза» опубликовало игру, благодаря которой можно узнать, где бы ты жил в городе своей мечты. НГС.НОВОСТИ решили пофантазировать и узнать, в какие места отправились бы самые примечательные новосибирские объекты. Картина получилась забавной — улица Большевистская в Нью-Йорке тоже стоит в пробках, гостиница «Турист» возникает то в центре Парижа, то недалеко от Ватикана, а контора инженера Будагова прячется в тени барселонских платанов.

27 ноября издание «Медуза» вместе Альфа-Банком и Mastercard выпустило игру «Узнайте, где бы вы жили в городе своей мечты?». Чтобы узнать о своей жизни в параллельной вселенной, пользователю нужно выбрать один из предложенных мегаполисов, потом указать свой реальный адрес (город, улицу и дом) и получить в итоге точку на Google Maps в том городе, который он загадывал.





Накануне на своей странице в Facebook издатель «Медузы» Илья Красильщик подробнее объяснил, как работает алгоритм: «Мы берём точку, которую вводит пользователь. Находим её в Google Maps. Смотрим, к какому городскому образованию она относится. Берём границы этого образования. Накладываем его на границы города мечты. Масштабируем, чтобы они примерно совпадали по размеру. Переносим точку с оригинального образования на территорию города мечты. Находим ближайший адрес на Google Street View. Показываем его. Так вот, в Нью-Йорке я бы жил на пирсе Гудзона. Ну нормально, ветрено, правда», — написал он. Идею игры «Медузе» предложило агентство The Story Lab, отметил Красильщик.





НГС.НОВОСТИ решили посмотреть, где бы оказались самые заметные городские объекты в других городах. Результаты оказались довольно любопытными.





ЛДС «Сибирь»





Игра подсказывает, что новый ЛДС лучше построить на горе в Рио-де-Жанейро, которую пока что заселяют только парапланеристы





В Новосибирске уже долго спорят по поводу места для строительства нового ЛДС, поэтому мы решили подыскать подходящие альтернативы за рубежом. Стоит отметить, что старый ЛДС на улице Богдана Хмельницкого, 23 во всех городах мечты оказался на окраине. Место для него нашлось в одном из спальных районов на севере Лондона, на Римской улице в Париже (на ней, кстати, больше всего музыкальных магазинов в городе), на горе на окраине Рио-де-Жанейро и у лапшичной на отшибе Токио. В Праге под старый-новый новосибирский ЛДС пришлось бы снести магазин детской обуви, а в Барселоне — недорогой хостел.





Институт ядерной физики





ИЯФ на задворках бразильской телестанции





Институт ядерной физики телепортировался в более нестандартные места. К примеру, в Рио-де-Жанейро пришлось бы потесниться местной телестанции Batam TV, а в Токио новосибирским физикам стоило бы договориться с руководством международного аэропорта, чтобы ставить опыты на его территории. В Барселоне ИЯФ оказался у всех на глазах — прямо в бухте, которая попадает на многие туристические фотографии. В Нью-Йорке институт вольготно расположился бы на пляже Rockaway, а вот в Лондоне места под сибирские ускорители нет — его уже заменяет спа-отель на севере города.





Мэрия Новосибирска





Немного Новосибирска в парке Гуэль





Городские власти едва ли оценят такие скачки по глобусу. В Праге мэру Новосибирска пришлось бы работать на главном вокзале — именно туда игра перенесла мэрию Новосибирска (Красный проспект, 34). В Токио Анатолий Локоть мог бы трудиться, по счастью, недалеко от мэрии города Мусасимураяма (расположен в префектуре Токио). В Барселоне ему бы пришлось организовать кабинет на холме, в знаменитом парке Гуэль, созданном великим архитектором Антонио Гауди более века назад.





Перевозить мэрию в Париж совершенно необязательно, если на её месте уже стоит шикарный отель





В Париже нашёлся самый комфортный вариант — люксовый отель «Даниэль» в десяти минутах от Триумфальной арки (22 тысячи рублей за ночь проживания). Переносить туда всю мэрию, кажется, совершенно необязательно — управлять Новосибирском можно было бы и из комфортабельных прованских интерьеров. А вот о жизни в Рио мы бы не советовали мечтать чиновникам, там мэрия оказывается в трущобах.







Гостиница «Турист»





Гостиница «Турист» вписывается в барселонский пейзаж идеально





Гостиница «Турист», которую недавно пообещали снести, в Токио могла бы занять достойное место на территории национального исторического парка, посвящённого каменному веку. В Лондоне она бы украсила окрестности популярного рынка Портобелло, а в Париже бы встала прямо напротив Эйфелевой башни, на набережной Сены. В Барселоне она прекрасно вписалась в архитектурный ансамбль на площади имени третьего президента Каталонской Республики Фансеска Масии, а в Риме оказалась недалеко от Ватикана, между Верховным судом Италии и Замком Святого Ангела. В Праге гостиницу «Турист» пришлось бы построить на островке в реке Влтава, прямо на Императорском лугу.







Памятник колбасе





Для легендарного памятника колбасе игра определила совсем неподходящее место





НГС.НОВОСТИ припомнили снесённый памятник колбасе с Северо-Чемского и решили узнать, в какое место его можно было бы перенести — пусть не в России, но хоть куда-то. В Лондоне памятник колбасе снова оказался в одном из спальных районов, а вот в Париже вариант уже интереснее — там она встала перед магазином дизайнерской мебели LAGO на бульваре Сен-Жермен. В Барселоне этот шедевр мог бы украсить туристический центр города (памятник встал бы в паре кварталов от самой популярной туристической улицы La Rambla). А вот в Риме памятник колбасе оказался бы в одном из храмов.







Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило





Новосибирский зоопарк в окружении римских теплиц





Там же нашлось место и для Новосибирского зоопарка, в Риме он занял бы место одного из тепличных хозяйств на севере города. В Нью-Йорке как раз пустует пятачок на берегу реки Хакенсак (сегодня там промзона, и машины компании Google туда не доехали, поэтому панорамы оттуда нет). В Париже лигр мог бы гулять по площади имени французского писателя и журналиста Тристана Бернара, а в Токио зоопарк занял бы одну из смотровых площадок с видом на гору Фудзи.







Улица Большевистская





Так бы выглядела Большевистская в Нью-Йорке





Игра как будто правда что-то знает — в поисках улицы Большевистской в Нью-Йорке он показал вставшие автомобили на Манхэттене, недалеко от новостроек в Челси. Где-нибудь неподалёку наверняка неплохо бы себя чувствовала контора инженера Будагова, реставрировать которую начали недавно. В Барселоне исторический домик оказался бы перед церковью Сан-Хуана-Баутисты-де-Гарсии, в Париже — недалеко от Елисейского дворца. Но в нынешнем состоянии он, кажется, довольно органично смотрелся бы в пейзажах Рио-де-Жанейро.





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