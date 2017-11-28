Бюро советов: как выглядит новый кабинет Толоконского

НГС побывал в гостях у экс-губернатора и главного советника мэра — и узнал, что у него в шкафу

В конце прошлой недели мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о своём новом советнике. Им стал экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпред Сибирского федерального округа и бывший городской глава Виктор Александрович Толоконский. В Новосибирске этого человека принято считать тяжеловесом местной политической сцены. После возвращения из Красноярска Виктор Александрович получил сразу три предложения о работе: в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС ему придумали должность советника, в мэрии предложили стать главным советником, а врио губернатора Андрей Травников позвал в совет по стратегическому планированию при областном правительстве. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пришёл к главному советнику мэра в гости на третий день его официальной работы и тщательно изучил новый кабинет серьёзного политика.

В пятницу 24 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, что принял на работу главным советником экс-губернатора Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпреда и мэра Новосибирска Виктора Александровича Толоконского. Этот политик получил сразу несколько предложений по работе после своей отставки с поста красноярского губернатора — работать в Академии госслужбы, а также при мэрии и областном правительстве. Выбрал в итоге мэрию и Академию. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с главным советником мэра и изучил кабинет Виктора Александровича на третий день после того, как тот в него въехал.











Второй этаж мэрии, корпус с окнами на филармонию. Окна — пыльные, видимо ещё не успели помыть после прежнего хозяина. Кто им был, Виктор Толоконский не знает, в соседях у него (дверь напротив) заместитель мэра Артём Скатов.











«Его сотрудники мне немножко помогают… Со временем, наверное, будет ещё со мной работать один человек, который с телефонами будет связан, с информацией. Меня всё устраивает — помещение, солнечная сторона», — обвёл относительно небольшой кабинет взглядом Виктор Толоконский.











Ничего своего главный советник мэра сюда пока не принёс. Даже канцелярские принадлежности и ежедневники положили на стол заранее. Нет и привычной для кабинетов чиновников фотографии президента на стене — за спиной только герб Новосибирска. Впрочем, то, что какие-то житейские фотографии могут появиться на столе, Толоконский не исключает.







«У меня нет такого, что я сильно привязан к этому месту. Функции несколько иные, чем 25 лет до этого, когда я работал мэром, губернатором, полпредом и снова губернатором. Я иногда так образно говорил [тогда]: «Я живу здесь». Сейчас же я не провожу здесь целый день, у меня есть ещё одна работа — в Академии государственной службы, в институте управления», — пояснил отсутствие каких-то личных вещей в кабинете Виктор Толоконский и добавил, что, возможно, попросит телевизор, чтобы следить за новостями.











В книжном шкафу стоит единственная книга — о работе Новониколаевской городской думы в период с 1909 года по 1919-й. «Подарили», — сообщил Виктор Александрович, доставая её из пустого шкафа, который, как сам заметил, вскоре будет заполнен книгами и стенографиями его докладов на посту губернатора Красноярского края.







Как главный советник Толоконский будет «советовать» мэру во всех сферах — какого-то фиксированного направления у него нет.







«Я открыт для всех. Любые темы <…> готов обсуждать. Наверное, достаточно серьёзное время будет занимать работа по усилению каких-то долговременных программ развития города. Вот завтра я приму участие в заседании инвестиционного совета», — мягко заметил Толоконский.











Двери в кабинет главного советника мэра будут открыты для всех, в том числе и обычных граждан. Буквально на второй день работы здесь появлялся со своими вопросами житель Бердска.







«Мне важно, чтобы не я навязывался, а во мне нуждались. Ко мне обращаются — я высказываю своё мнение. Ко мне приходят люди, садятся — и обсуждаем [проблемы]. Самые разные люди», — заверил главный советник мэра. Но при этом, особо подчеркнул Толоконский, слово «должен» к нему не относится, как и определение «чиновник» — он устроен не по линии муниципальной службы.











На стенах кабинета главного советника мэра — две большие фотографии новосибирских мостов. Злободневный вопрос четвёртого моста, заметил Толоконский, очень сложный, и решать его быстро не стоит. Сначала необходимо изучить все транспортные потоки, а потом уже решать, где такой мост нужен, чтобы не повторить некоторые ошибки других городов, когда глубокого анализа при строительстве мостов не было.











Радушно настроенный главный советник мэра лишь уклонился от вопроса о зарплате. «Это неприлично спрашивать, — улыбнулся Виктор Толоконский и объяснил, что у него даже супруга не в курсе его дохода. — И супруга не знает там, сколько. А я не знаю, сколько супруга [зарабатывает]… Единственно могу успокоить и заверить: поверьте, я с лихвой отработаю. Я столько накопил опыта. И более того, ещё раз говорю: я же ни к кому не навязываюсь, меня приглашают, меня просят помочь. Если я буду чувствовать, что не востребован и мои советы не нужны, то я и работать не буду».











Виктор Александрович скрестил руки, и из-под рукава выглянули часы, как две капли воды похожие на швейцарские с корпусом из нержавеющей стали на ремешке из кожи аллигатора — IWC Schaffhausen. Правда, надо заметить, это самые недорогие часы в линейке Portugieser Chronograph — за 451 тысячу рублей. Остальные в два раза дороже.





Врио губернатора Андрей Травников, как заметил Толоконский, вряд ли будет обижаться, что он принял предложение муниципалитета. Главный советник мэра заверил, что и губернатору будет помогать: уже согласился включиться в разработку стратегии развития области на несколько лет вперёд. А с Анатолием Локтем, уточнил Толоконский, они постоянно обсуждали разные вопросы даже в его «красноярский период» работы.









В апреле 2017 года корреспондент НГС.НОВОСТИ сделал аналогичный репортаж из кабинета мэра Новосибирска Анатолия Локтя: там обнаружили небольшую душевую и мини-кухню, где градоначальник обедает домашними котлетами.

