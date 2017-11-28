«Я упал на колени и не мог дышать»

В новосибирской гимназии № 4 отец ученика начальных классов ударил семиклассника. Мужчине не понравилось, что мальчик сделал ему замечание. Новосибирец отвёл ребёнка в тамбур, где нет камер, и ударил школьника по печени, после чего спешно ушёл, оставив семиклассника лежать на полу. Одного меткого удара в живот хватило, чтобы мальчик оказался в больнице, а инцидентом заинтересовались в полиции. Руководство гимназии уже отреагировало на инцидент жёсткими мерами — в школу запретили заходить родителям . Как учителя искали мужчину, избившего подростка, и почему сам нападавший называет свой поступок неадекватным — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

16 ноября 13-летний Платон Воевода зашёл в гимназию примерно в 7:45 — уроки начинаются в 8:00, но мальчику надо было ещё завести племянника в первый класс. Когда Платон вместе с первоклассником переходил через турникет, навстречу вышел отец одного из учеников четвёртого класса.





По словам школьника, мужчина стал толкать детей, чтобы пройти первым.





«Я говорю: "Мужчина, вы что делаете, здесь люди заходят, а не выходят", — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Платон. — Он без слов ушёл в гардероб, относить вещи своего ребёнка, потом подошёл, спросил: "Это ты мне сказал?", я подтвердил, он схватил меня за рукав и потащил через турникет. Я не пошёл, вырвался».





По словам матери пострадавшего подростка Татьяны Воеводы, мужчина остался в холле гимназии, чтобы подкараулить её ребёнка. Когда Платон отвёл племянника в класс, к нему опять подошёл отец четвероклассника. «Говорит ему: "Пойдём выйдем, я тебе покажу, где вход, где выход", — объясняет Татьяна. — Это сказать 13-летнему ребёнку... Отвёл в тамбур, где нет камер».





Платон пояснил, что за мужчиной он пошёл добровольно — ведь его позвал взрослый, тем более отец ребёнка, а значит, бояться ему нечего. Не испугало подростка и то, что мужчина завёл его в тамбур, где нет камер: Платон посчитал, что он всё равно находится в школе и здесь с ним ничего страшного не случится. «Мужчина этот дверь открыл, зашёл, — вспоминает Платон. — Я туда зашёл, стою в углу. Он подошёл, ударил молча. Развернулся и ушёл, всё молча... Я нагнулся. Мне было больно, я упал на колени, дышать не мог».





Как пояснил охранник Вадим Мурзалимов, который 16 ноября как раз дежурил возле турникетов,





драку никто не видел, так как напротив стеклянной двери в тамбур стоит колонна, которая закрывает обзор.





Конфликт возле турникета Мурзалимов также не заметил: как раз в это время был большой поток школьников, и уследить за всеми разговорами, по словам мужчины, невозможно. Избитого школьника охранник заметил только когда тот вышел из тамбура — мальчик держался за живот и еле стоял на ногах, поэтому Вадим вместе с другими родителями сопроводил его в медпункт.





«Где-то в 8:02 звонит телефон, я поднимаю трубку, — вспоминает Татьяна. — Это была школьная медсестра. Она представилась и сказала, что пришёл наш сын Платон, его ударил мужчина. Через три минуты мы с мужем были уже в школе... Школа сработала быстро, надо отдать должное педагогам. Они сразу вызвали "скорую", полицию, потом папу этого опознали по видео».







Сейчас в школе этот инцидент обсуждают, кажется, все — от школьников до преподавателей. По словам социального педагога Тамары Щукиной, это первый подобный случай в гимназии, но педагоги среагировали быстро — зачинщика драки учителя вычислили своими силами ещё до приезда полиции. «Я начала смотреть по камерам, — объясняет социальный педагог. — Оказалось, что камера захватила мало, лиц не видно было. Мы сначала узнали ребёнка, по куртке. Для этого пригласила всю "началку", чтобы понять, чья куртка. Потом через ребёнка вычислили, чей папа. Сразу мы его [контакты] передали в отдел полиции, пусть уже правоохранительные органы с ним разбираются».





Тамбур, в который мужчина вывел семиклассника





Оказалось, что мальчика ударил 39-летний бизнесмен Николай Пахомов. До этого случая мужчина часто бывал в школе и активно помогал классу, где учится его ребёнок. «Я с ним мало общалась, на собрания ходит чаще мама, — объясняет классный руководитель 4-го класса Надежда Аникина. — Сказать [про него] ничего дурного не могу, для меня это полная неожиданность... Он не приходит сейчас в школу.





Я маме объяснила, что после этого инцидента я бы видеть его не хотела...





Мама очень переживает, плачет. Говорит, с её слов, что и отец сам очень переживает».







Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с Николаем Пахомовым. Мужчина признаётся, что жалеет о своём поступке: «Я тысячу раз прощения и извинения прошу. Я понимаю, что с любой стороны, как ни посмотри, это неадекватный поступок... Мальчик нагрубил, два раза. Назвал меня "борзым". Я его спросил: "Где я борзый?", [он] ответил, что везде. Я всё понимаю, что это не оправдание. Я не планировал ничего делать с этим ребёнком».





По словам Николая, он просто позвал Платона в тамбур поговорить, но пока шёл вместе с мальчиком, понял, что мышление подростка «не переломаешь».





Тогда мужчина просто развернулся и якобы хлопнул парня в бок, по-приятельски, вместо прощания. Того, что после его удара мальчик упал, он не видел.





«Я его не бил кулаком, я ладонью, — объясняет бизнесмен. — Хлопнул и пошёл. И даже был не в курсе этой ситуации... Я извиняюсь перед парнем, перед его родителями, перед школой. У меня даже в мыслях, правда, не было ничего такого».







Инцидентом в гимназии уже занимаются правоохранительные органы. «По факту нанесения телесных повреждений ребёнку в гимназии № 4 проводится проверка в настоящее время», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





«Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться исходя из степени тяжести причинённого вреда здоровью, — считает адвокат Михаил Спиридонов. — Если последствия удара не повлекли за собой даже лёгкий, средний или тяжкий вред здоровью, то будет решаться вопрос об административном наказании по статье "Побои"».





В таком случае Пахомову грозит либо штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до 120 часов.





Пока же кажется, что главный урок в этой истории вынесла администрация гимназии, которая после инцидента запретила родителям заходить в школу. Об этом свидетельствует приказ директора «О безопасном образовательном пространстве», который вступил в силу с 27 ноября. Теперь родителям и законным представителям школьников запрещено проходить дальше турникетов холла первого этажа.





«Мы в этой ситуации со своей стороны всё, что должны были, мы сделали, — уверен директор гимназии Валерий Маргун. — Мы ребёночка сразу к врачу привели, полицию сразу пригласили... Камер у нас в тамбуре нет, увидеть невозможно. И потом, к каждому ребёнку, к сожалению, не приставишь охранника. Поэтому именно после этого я и сказал — больше входить в школу, родители, не будете, раз не умеем себя вести... Давно я хотел это сделать, потому что гуляют родители по школе как хотят». Директор пояснил, что забирать детей на первые уроки из холла будут учителя первых классов. Однако в крайних случаях, заверил Маргун, администрация может пойти навстречу родителям. «Если есть необходимость такая, — подчёркивает педагог. — Я каждое утро с дежурным администратором стою внизу. Вот ребёнок в первый класс, уцепился за маму, плачет. Я тогда сам говорю матери: проведите своего ребёночка... А если желают родители [прийти] на беседу с учителем, пожалуйста, звоните заранее, договаривайтесь. Это же не тюрьму мы сделали, это сделано, чтобы ограничить вхождение».





В этом году похожий случай произошёл в деревне Вьюны Колыванского района — следователи возбудили уголовное дело на директора школы, которого заподозрили в избиении учеников.