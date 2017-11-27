Куприяновы снова дома: самые известные погорельцы Новосибирска отметили новоселье
Супруги с 11 детьми лишились жилья из-за пожара — год спустя НГС побывал у них в гостях в новом доме
Ровно год назад многодетная семья Куприяновых попала в беду: их дом в Кировском районе сгорел дотла. Супругам и их 11 детям удалось спастись, но жить им было негде — долгие месяцы они провели на чемоданах. История семьи задела многих жителей Новосибирска, и сотни людей и организаций отправляли деньги и одежду погорельцам. Власти купили Куприяновым дом за пять миллионов. Спустя год ремонт доделан, осталось поставить забор и обустроить участок. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали у семьи в гостях.
На пороге нового просторного дома на улице Гранатовой в Кировском районе встречают ласковые котята, дома дежурят ещё несколько котов. Год назад у семьи Куприяновых были другие кошки, но они погибли во время страшного пожара.
Вечером 15 ноября 2016 года в семье Куприяновых устроили торжественный ужин — старшего сына Евгения провожали в армию. Но как только Сергей, Ольга, четыре сына и семь дочерей (из всех детей только двое сыновей родные) сели за стол, как почувствовали запах дыма на кухне — снаружи загорелась крыша кочегарки. Построенный совсем недавно дом сгорел моментально — старшие дети бежали сквозь огонь, вынося на руках младших. Куприяновых приютили соседи — и с тех пор семья кочевала по знакомым, а позже сняла трёхкомнатную квартиру на Затулинке.
Тогда Владимир Городецкий, год назад возглавлявший Новосибирскую область, подписал постановление о том, что выделяет из резервного фонда региона 5,5 млн рублей на дом для Куприяновых. Ещё около полумиллиона выделила мэрия Новосибирска — на одежду, еду и вещи для школы, ведь у семьи всё, включая документы, сгорело.
Правда, в январе 2017 года кадастровая служба вернула погорельцам документы, ссылаясь на ошибки в договоре. Но к 19 января мэрия уладила проблемы, и семья получила документы на дом, рассказала Ольга Куприянова.
Сегодня, 27 ноября, из армии вернулся Евгений — молодой человек отслужил год под Монголией. В честь его возвращения семья сделала генеральную уборку, накрыла стол и обустроила комнату для Жени (все дети пока живут вместе с родителями). Куприяновы говорят, что пока всем места хватает — в доме шесть спален.
«5,5 миллиона — этого хватило на покупку дома. Потом нам администрация помогла найти спонсоров — материалами, деньгами помогали, ремонт сделали. [На это понадобилось] ещё 2 с лишним миллиона: компании, магазины, частные лица помогали.
Даже не знаю, почему люди нам так помогали. Наверное, шокировало, что столько народу зимой остались на улице… Помогали все подряд. Мы уже раздавать начали тем, кто нуждается, — слишком много [всего подарили]», — призналась многодетная мать.
Ремонт в доме шёл круглосуточно: рабочая бригада трудилась ночью, а дети помогали клеить обои днём. В августе семья переехала, но в частном доме ещё много работы — например, забор уже купили, но поставить не успели.
По словам Ольги, даже спустя год не все дети поняли, что произошло — просто хотели скорее переехать. «Можно уже сказать, что всё хорошо. Главное, что есть крыша над головой, а стены обрастут. Теперь есть где спать, где уроки делать.
Только вот до сих пор огня боимся. Если раньше огонь любили, то сейчас… Даже шашлыки ни разу не жарили — неприятно», — поделилась она.
Даже спустя год внимание к семье не утихает, и люди до сих пор приносят подарки и узнают на улицах, говорят Куприяновы. На прошлый Новый год к детям пришли несколько Дедов Морозов и Снегурочек, а совсем незнакомые люди приносили горы одежды, фруктов и книг. В этот праздник семья будет ждать Снегурочек уже в своём жилье — в центре зала совсем скоро поставят ёлку.
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Этой весной страшный пожар уничтожил дом, где жили 20 человек, — огонь унес всё, что семья Девяшиных нажила за все эти годы. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте пожара и узнали подробности того дня.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова