Куприяновы снова дома: самые известные погорельцы Новосибирска отметили новоселье

Супруги с 11 детьми лишились жилья из-за пожара — год спустя НГС побывал у них в гостях в новом доме

Ровно год назад многодетная семья Куприяновых попала в беду: их дом в Кировском районе сгорел дотла. Супругам и их 11 детям удалось спастись, но жить им было негде — долгие месяцы они провели на чемоданах. История семьи задела многих жителей Новосибирска, и сотни людей и организаций отправляли деньги и одежду погорельцам. Власти купили Куприяновым дом за пять миллионов. Спустя год ремонт доделан, осталось поставить забор и обустроить участок. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали у семьи в гостях.

На пороге нового просторного дома на улице Гранатовой в Кировском районе встречают ласковые котята, дома дежурят ещё несколько котов. Год назад у семьи Куприяновых были другие кошки, но они погибли во время страшного пожара.







Вечером 15 ноября 2016 года в семье Куприяновых устроили торжественный ужин — старшего сына Евгения провожали в армию. Но как только Сергей, Ольга, четыре сына и семь дочерей (из всех детей только двое сыновей родные) сели за стол, как почувствовали запах дыма на кухне — снаружи загорелась крыша кочегарки. Построенный совсем недавно дом сгорел моментально — старшие дети бежали сквозь огонь, вынося на руках младших. Куприяновых приютили соседи — и с тех пор семья кочевала по знакомым, а позже сняла трёхкомнатную квартиру на Затулинке.







Теперь в семье живут шестеро котов





Тогда Владимир Городецкий, год назад возглавлявший Новосибирскую область, подписал постановление о том, что выделяет из резервного фонда региона 5,5 млн рублей на дом для Куприяновых. Ещё около полумиллиона выделила мэрия Новосибирска — на одежду, еду и вещи для школы, ведь у семьи всё, включая документы, сгорело.





Во время пожара старшие дети на руках выносили младших из горящего дома





Правда, в январе 2017 года кадастровая служба вернула погорельцам документы, ссылаясь на ошибки в договоре. Но к 19 января мэрия уладила проблемы, и семья получила документы на дом, рассказала Ольга Куприянова.







Дом на улице Гранатовой до ремонта. Фото предоставлено Анной Куприяновой





Новый дом за Северо-Чемским жилмассивом окружает лес — снаружи очень тихо. Но в самом доме тишины почти не бывает: дети не дают родителям заскучать





Сегодня, 27 ноября, из армии вернулся Евгений — молодой человек отслужил год под Монголией. В честь его возвращения семья сделала генеральную уборку, накрыла стол и обустроила комнату для Жени (все дети пока живут вместе с родителями). Куприяновы говорят, что пока всем места хватает — в доме шесть спален.







Ольга (справа) и старшая дочь Аня ждут возвращения Жени из армии





«5,5 миллиона — этого хватило на покупку дома. Потом нам администрация помогла найти спонсоров — материалами, деньгами помогали, ремонт сделали. [На это понадобилось] ещё 2 с лишним миллиона: компании, магазины, частные лица помогали.







Дети учатся в три смены в школе, младшие ходят в садик — их развозят на машинах Ольга и Сергей. Отец семьи всё так же работает водителем, а за хозяйство отвечает Ольга





Даже не знаю, почему люди нам так помогали. Наверное, шокировало, что столько народу зимой остались на улице… Помогали все подряд. Мы уже раздавать начали тем, кто нуждается, — слишком много [всего подарили]», — призналась многодетная мать.







Дети приготовили открытки ко Дню матери





Ремонт в доме шёл круглосуточно: рабочая бригада трудилась ночью, а дети помогали клеить обои днём. В августе семья переехала, но в частном доме ещё много работы — например, забор уже купили, но поставить не успели.







В доме шесть спален — младшие дети спят по трое, а у старших свои отдельные комнаты





Новосибирцы так усердно помогали Куприяновым, что вещи уже некуда складывать





По словам Ольги, даже спустя год не все дети поняли, что произошло — просто хотели скорее переехать. «Можно уже сказать, что всё хорошо. Главное, что есть крыша над головой, а стены обрастут. Теперь есть где спать, где уроки делать.







Новый год семья встретит дома





Только вот до сих пор огня боимся. Если раньше огонь любили, то сейчас… Даже шашлыки ни разу не жарили — неприятно», — поделилась она.







Год назад, когда Женя уходил в армию, случился пожар — сегодня он вернулся в новое жильё





По словам мамы, не все дети поняли, что произошло год назад — просто хотели скорее обрести свой дом, а не кочевать по знакомым и съёмным квартирам





Даже спустя год внимание к семье не утихает, и люди до сих пор приносят подарки и узнают на улицах, говорят Куприяновы. На прошлый Новый год к детям пришли несколько Дедов Морозов и Снегурочек, а совсем незнакомые люди приносили горы одежды, фруктов и книг. В этот праздник семья будет ждать Снегурочек уже в своём жилье — в центре зала совсем скоро поставят ёлку.





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