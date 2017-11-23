«Родники» взяли в кольцо

В микрорайоне «Родники» начали строить ещё один дом — он станет третьей очередью комплекса «Северная корона», в котором запроектировали два дома-кольца и две «свечки». Первое кирпичное «кольцо» застройщик сдал летом, а продолжать строительство в ближайшие годы будет на месте расселённых бараков сотрудников закрытого совхоза. Местные жители рассказали НГС.НОВОСТИ, в чём преимущества и недостатки жизни на крайнем севере Новосибирска, а эксперты объяснили, почему район не стоит считать глухой окраиной.

Группа «Стрижи» начала продавать квартиры в новом доме на «Родниках» — он станет третьим этапом строительства комплекса «Северная корона». Первый дом-кольцо на улице Мясниковой, 30 компания достроила летом, а соседние «свечки» планирует закончить в следующем году.







Новый дом в целом будет повторять первый: он тоже запроектирован как кольцо с закрытым двором внутри и разной этажностью. Но если в первом «кольце» 12 подъездов на 715 квартир, то второе рассчитано на меньшее число семей: в 11 подъездах высотой 8–13 этажей будет 535 квартир. Достроить дом компания рассчитывает к середине 2020 года, а в следующем году должны сдать две «свечки» между «кольцами».







Во второй очереди компания строит две 16-этажные «свечки»





«Визуально это единая территория, места общего пользования будут доступны жителям всех трёх очередей, между ними не будет никаких заборов, — рассказал гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Мы это создаём как единое пространство, в котором комфортно себя будут чувствовать жители всех домов».







В уже построенном доме-кольце больше 700 квартир, в строящемся будет 535





В планировках часто встречаются уже предусмотренные гардеробные, а в одном из вариантов «трёшки»-студии застеклённая лоджия может стать ещё одной комнатой: её площадь почти 11 кв. м. Сейчас самую дешёвую квартиру в новом доме можно купить за 1,5 млн рублей — в такую сумму обойдётся студия площадью 25,7 кв. м на первом этаже. Самая дорогая квартира, «трёшка» площадью 87,1 кв. м, на старте продаж стоит 5,12 млн рублей.







Подъезды в доме сквозные, попасть в них можно и с улицы, и со двора, а где-то посередине обнаружилась просторная колясочная





В 16-этажных «свечках» строят в основном квартиры небольшой площади, хотя есть здесь и необычные «двушки» площадью 87,6 кв. м. Цены варьируются от 1,68 млн до 4,45 млн рублей.







Подземный паркинг построили один на все три части комплекса — под первым домом. На двух уровнях здесь могут одновременно встать 283 автомобиля. Но пока паркуются в основном вокруг дома: места есть за оградой.











Хотя официально первый дом сдали ещё в конце июня, обжитых квартир здесь немного, и у подъезда можно скорее встретить рабочих с материалами и инструментами или сотрудников управляющей компании, но не прогуливающихся местных жителей. По вечерам здесь пока горит 20% окон, подсчитала недавно переехавшая в новую квартиру Ольга. Девушка призналась, что решающим при выборе дома стала его необычная форма. «Меня привлекло, что двор закрытый, без машин: поскольку у меня маленький ребёнок, для меня это очень актуально», — объяснила она.









Владислав с семьёй недавно закончил ремонт и только планирует переезжать с Затулинки — дом выбирали чуть ближе к центру. Он отметил в целом неплохое качество строительства, хотя посетовал на перегородки внутри квартиры («слишком тонкие, ничего не держат, даже гвозди — лучше их сносить»).











Главным плюсом новые жители «Родников» назвали инфраструктуру: здесь достаточно магазинов (пешком можно дойти, например, до «Ленты» и «Леруа Мерлен»), хорошо развит общественный транспорт, много зелени, «спокойный контингент».





В пешей доступности, во дворах улиц Тюленина и Гребенщикова, есть школа и детский сад, но, по словам Анны, с местами там достаточно напряжённо.





«Школа здесь большая, хорошая, сады тоже есть, много и муниципальных, и частных, но мест не так много, как деток», — объяснила она.







Владислав рассказал, что на территории «Северной короны» запланировали свой детский сад — это, в частности, стало одной из основных причин переезда семьи именно сюда. «У них тут через два года садик будет свой, и как раз у нас очередь подойдёт, — поделился он. — И нам говорили, что тем, кто живёт в "Стрижах", в первую очередь будет даваться садик, а потом всем остальным уже».











Зато с медициной проблем новые жители пока не обнаружили. «Только из поликлиники, первый раз там были, и по сравнению с той, что у нас была раньше, всё просто замечательно, — рассказала Ольга. — Народу немного, пришли по времени, попали ещё раньше, поликлиника новая, коридоры широкие».











Главным минусом ожидаемо стали пробки на выезде из микрорайона: как в кольце сидишь, сравнил Владислав. Основная дорога к новому комплексу — это улица Декоративный питомник, которая ведёт на Кедровую и Мочищенское шоссе. По словам Игоря Белокобыльского, застройщик за свой счёт в этом году её заасфальтировал, в следующем вдоль неё благоустроят тротуары, а на повороте на Кедровую поставят светофор.











Ещё одна готовая дорога — проезд от улицы Краузе до улицы Мясниковой, который в будущем должен стать частью продолжения Красного проспекта. Пока он значится как пожарный. «Этот проезд должны до конца месяца открыть. Ну до Нового года точно, рабочие говорили, — поделился Владислав. — Они же там уже свет поставили, осталось только открыть забор».







Под вопросом пока остаётся только участок улицы Мясниковой, который идёт от «Ленты» мимо гаражей. «Эта хорда очень нужна. Она небольшая, меньше полукилометра, но снимает огромную часть вопросов, — признал Белокобыльский. — Мы сейчас мягко подводим муниципалитет к тому, чтобы сделать это за муниципальные деньги».









Проекты «Стрижей» составили конкуренцию компании «Энергомонтаж», которая долгие годы строила северную окраину Новосибирска и продолжает развивать её уже формально за его пределами. Один из домов компания возводит прямо напротив «Северной короны» над будущим Красным проспектом и планирует сдать в конце следующего года. Цены на квартиры здесь начинаются с 1,64 млн рублей — за эту сумму можно купить студию площадью почти 28 кв. м.





Впрочем, и этот дуэт застройщиков в перспективе должен потеснить ещё как минимум один: неосвоенными пока остаются владения не менее крупной компании «КПД-Газстрой».









«Северная корона» строится на территории, которую застройщик получил, выиграв конкурс на завершение долгостроя на улице Новосибирской, 27. В начале ноября группа «Стрижи» на торгах выиграла и небольшую соседнюю территорию — 23,5 тысячи кв. м с пятью аварийными одноэтажными домами на несколько квартир, которые сегодня скрыты за металлическим забором.







Жители этих домов в разговоре с корреспондентами НГС.НОВОСТИ отметили, что пока о том, куда будут переезжать, ничего не знают. «Объяснили, что тут выиграли тендер, а когда и чего — неизвестно, сказали, что предупредят», — пожала плечами жительница одного из аварийных домов Галина Дмитриевна.









Дома строили для работников декоративного питомника как временные, но и сами работники, и их потомки живут здесь до сих пор. «Мы с 1960-го года здесь жили. Я здесь работал в столярке, мать работала с саженцами, — вспоминает Александр. — Тут полей-то было — весь шестой микрорайон, и плодово-ягодные [растения] были, газонную траву сажали». Как жить «на этаже», а не в доме на земле, мужчина пока не представляет.











Аварийными дома, в которых нет канализации, а отопление — печное, признали несколько лет назад. Состояние у некоторых действительно плачевное: стены покрыты трещинами, которые от соседней стройки только множатся. «"Стрижи" строятся, сваи бьют, у нас всё трещит. Видите, какая у меня веранда — всю развернуло, — показывает разрушения Галина Дмитриевна. — Гаражи все полопались».





Из удобств в домах только вода и электричество: канализации здесь нет, а отопление печное





Часть квартир оформлены в собственность вместе с землёй, часть остаются муниципальными. Александр рассказал, что приватизировать свою квартиру пытался, но не получилось. «Мать старая, от неё нужно доверенность. Повёз к юристу — та не дала, мол, недееспособная. А она нормальная, не заговаривается, ничего. Надо оформлять опекунство, а куда её возить, в 88 лет? Болеет. А комиссию проходить — по всему городу нужно возить», — посетовал мужчина.











Живут при этом здесь дружно, серьёзные проблемы были только с одними соседями. «Тут алкаши жили, — показывает жительница одного из бараков Татьяна на разрушенное крыльцо. — Пили, дрались, убивались — вообще ужас. [Сейчас] отец где-то у верующих, мать умерла, дочь по больницам всё».











При этом сам район жителям нравится, высоко его оценивают и эксперты. «Думаю, что со временем здесь не будет проблем ни с транспортом, ни с инфраструктурой. Микрорайону есть куда расти, — считает замруководителя отдела новостроек АН «Жилфонд» Инна Терехова. — Приобрести квартиру здесь решают семейные пары с маленькими ребятишками. Среди покупателей есть и люди в возрасте».







Независимый аналитик Сергей Николаев отметил, что хотя сегодня транспортная развязка здесь не идеальная, но перспективы развития у неё есть — и куда лучше, чем у Плющихинского жилмассива или новой застройки Кировского района. «15 лет назад 5-й и 6-й микрорайоны были глухой окраиной, через 10 лет это будут районы средней отдалённости, — пояснил он. — Если посмотреть на 15 лет вперёд, то этот район, с моей точки зрения, будет расти быстрее по цене, чем в среднем».