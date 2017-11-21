«Я твёрдо принял решение жить и работать в Новосибирске. 

Известный новосибирский политик и красноярский экс-губернатор Виктор Толоконский после своей отставки с поста главы Красноярского края вернулся в Новосибирск и неожиданно стал одной из самых востребованных фигур на местной политической сцене. Сначала Толоконского позвали советником в Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС, а недавно с аналогичными предложениями к Виктору Александровичу обратились от врио губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил Толоконского о его решении, а также узнал у местных политологов о причине такой активности вокруг вернувшегося из Красноярска политика.

Виктор Толоконский ушёл в отставку с поста главы Красноярского края 27 сентября, на следующий день вернулся в Новосибирск, а уже 7 ноября занял созданную для него должность советника школы управления Сибирского института управления РАНХиГС (бывшей Сибирской академии государственной службы).







21 ноября стало известно, что Толоконскому сделали подобные предложения мэр города Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Мэр Локоть предложил экс-губернатору Красноярского края стать своим советником, а врио губернатора Новосибирской области Травников позвал в совет по стратегическому планированию при областном правительстве.







Чьё предложение принять, экс-губернатор пока не решил, заявил сам Виктор Толоконский корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







«Я готов сотрудничать, помогать в разработке программ развития и области, и города. Всё это для меня знакомо, интересно. Какое-то сотрудничество вполне возможно. В каких конкретно формах — этого решения ещё пока нет. <…> Но если это будет постоянная работа, то она может быть только в одном месте, по-другому невозможно», — Виктор Толоконский дал понять, что совмещать посты советников в муниципалитете и областном правительстве он не будет.





Активный интерес к собственной персоне и со стороны городской власти, и со стороны областного правительства Виктор Толоконский объяснил признанием его уникального руководящего опыта. Опыта политика, который был мэром, губернатором двух регионов и полпредом федерального округа.







«Я твёрдо принял решение жить и работать в Новосибирске.





У меня есть опыт, который не так часто встречается. Я работал мэром Новосибирска и понимаю проблемы развития этого города, я больше десяти лет работал губернатором области и тоже понимаю задачи и проблемы развития региона. Естественно, что этот опыт вызывает интерес. С другой стороны, я с первых же интервью подчёркивал, что мне нужна востребованность. Я не стремлюсь к каким-то должностям, к каким-то бизнес-структурам. Для меня важно, чтобы я занимался тем, что хорошо знаю. Думаю, это хотели бы не только руководители, но ещё многие обычные жители области и города, чтобы мой опыт был использован», — подчеркнул Толоконский.







Даже будучи губернатором Красноярского края, Толоконский часто приезжал в Новосибирск. Например, чтобы по старой привычке спеть в Первомайском сквере

Сейчас, по собственному признанию, экс-губернатор продолжает отдыхать после отставки и постепенно входит в рабочий темп в Сибирском институте управления РАНХиГС (там он занимается с госслужащими, которые проходят переподготовку).







Политолог и декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов отмечает, что такой активный интерес к фигуре Толоконского не случаен.







«Несмотря на то, что Виктор Александрович три года отсутствовал, он, безусловно, сохранил влияние на новосибирские дела и является для новосибирской политики супертяжеловесом. Поэтому любой, кто на этом административно-политическом рынке действует, должен попытаться привлечь, завлечь или заручиться поддержкой Толоконского.





Предложения, которые на него посыпались, стоит рассматривать как признание сохранившегося высокого неформального статуса Толоконского и желание заручиться его поддержкой в дальнейших околополитических играх, которые будут связаны с выборами губернатора.





Толоконский — значимая фигура. На чьей стороне он будет, тот победит», — считает Сергей Козлов. Он добавил, что выдвижение на выборах мэра Анатолия Локтя во многом согласовывалось с Толоконским, поэтому Локоть, по его мнению, на данный момент более близок экс-губернатору Красноярского края, нежели Травников.







«Известно, что Виктор Александрович сохранял определённый контакт с новосибирскими элитами и влияние на них, даже находясь в Красноярске. Он вовсе не собирается уходить на пенсию. В этом смысле логично поведение и Локтя, и Травникова. Распространено мнение, что Толоконский помогал Локтю во время выборов мэра.





У них была договорённость в 2003 году по округам в Госдуму: с одной стороны, КПРФ не выдвигала кандидата в губернаторы против Толоконского, а он не мешал коммунистам побеждать в округах.





Объективно Локоть является одним из кандидатов в губернаторы, и поддержка такая ему вовсе не помешает. Для [врио губернатора Андрея] Травникова был бы тоже полезен опыт Толоконского как губернатора, а с другой стороны, такого потенциально опасного противника лучше держать поближе к себе», — улыбнулся политолог Алексей Мазур. Сам Толоконский, резюмировал эксперт, не имеет шанса стать губернатором, поэтому для него было бы логично поддерживать Анатолия Локтя как человека, при котором ему удастся иметь наибольшее влияние на происходящее в области.