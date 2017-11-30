Мгла на «Рассвете»

Новосибирец построил дом в селе и живет без света полгода — он обходится ему по 500 рублей в сутки

Бывший работник банковской сферы Алексей Сребный решил оставить город и заняться животноводством. Но что-то пошло не так
Бывший работник банковской сферы Алексей Сребный решил оставить город и заняться животноводством. Но что-то пошло не так


37-летний Алексей Сребный долгое время проработал в банковской сфере, но в какой-то момент понял, что хочет свою землю, дом и приусадебное хозяйство. Мечту бывший банкир воплотил на земле садового общества «Рассвет» Коченёвского района. Казалось бы, вот оно счастье, но в какой-то момент начинающему животноводу отключили свет. Совсем и на всю зиму. Куда только не писал Алексей — безрезультатно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ приехал вечером в некоммерческое садоводческое товарищество «Рассвет», где в зимний период наступает беспросветная тьма.

Алексею Сребному 37 лет, есть жена и дочка-школьница. Говорит, думают ещё об одном ребёнке. Когда-то Алексей перебрался в Новосибирск из Барнаула и с 2002 года работал в банковской сфере. В какой-то момент, говорит, город и работа надоели, и он с одобрения супруги и дочери решил всё бросить и заняться животноводством. На своей земле, в своём загородном доме. Семья переехала в НСТ «Рассвет», которое находится за селом Прокудское Коченёвского района — сюда же переехали ещё несколько знакомых Сребного. Алексей купил два участка, а третий, заброшенный, как уточнил, взял в аренду и начал стройку. 


Землю Алексей приобрёл в некоммерческом садоводческом товариществе «Рассвет», что находится в Коченёвском районе за селом Прокудское
Землю Алексей приобрёл в некоммерческом садоводческом товариществе «Рассвет», что находится в Коченёвском районе за селом Прокудское


«Я не люблю город, весь этот бешеный темп. Приехал сюда, и мне здесь сразу понравилось. Здесь красота: река течёт, там поля — заяц ходит, на лыжах зимой катаемся. <…> На тот момент нас с распростёртыми объятиями встретили: мол, приезжайте, живите, здесь и свет будет, и всё отлично. Но потом, когда выстроил первый этаж, начали отрубать свет [на зимний период]. Первый раз отрубили в 2015 году. Я тогда в прокуратуру Коченёвскую подал. Месяца два мурыжили-мурыжили, но потом дали предписание председателю [Ларисе Епанчинцевой], что [её действия] незаконны и свет надо включить. <…> И оштрафовали её сильно», — пересказал начало конфликта Алексей Сребный.


Нормально строить «родовое гнездо» Алексею мешает отсутствие в зимний период электроэнергии
Нормально строить «родовое гнездо» Алексею мешает отсутствие в зимний период электроэнергии


После этого удача повернулась к пришлому животноводу совсем не лицом. Его исключили из общества, обвинив в воровстве электричества. Правда, доказательств особая проверка так и не нашла: пломбы на электросчётчике Алексея были целыми, а показания всё время снимали специальные сотрудники, к которым обвинённый в воровстве не имел никакого отношения. В 2016 году председатель НСТ провела собрание среди членов общества, которые большинством голосов решили, что с ноября по апрель свет в «Рассвете» будут отключать.


«У нас зимует тут пять домов. Ну, а что мы против сорока бабушек? Естественно, утвердили, что отключают. После этого прокуратура проводила проверку [по заявлению соседей, тоже живущих круглый год] и установила, что всё легитимно: собрание проведено, значит, решение правомерное», — пояснил Алексей. Мужчина рассказал, что написал в массу инстанций просьбу решить вопрос о включении электроэнергии на зиму. Замглавы Коченёвского района Максим Крылов, по словам Алексея, развёл руками и заметил, что они бессильны против решения большинства членов садового общества.


По иронии судьбы, дом Алексея Сребного (по фамилии отчима — Алюбин) находится не только в «Рассвете», где зимой нет электричества, но и на улице Светлой
По иронии судьбы, дом Алексея Сребного (по фамилии отчима — Алюбин) находится не только в «Рассвете», где зимой нет электричества, но и на улице Светлой


Алексей размешивает сахар в стакане с чаем, который удалось вскипятить только благодаря электрогенератору. Правда, на плитке и в кастрюльке — чайник потребляет слишком много энергии. Электрогенератор — это минус 500 рублей ежедневно. Варианты с использованием ветрогенераторов или солнечных батарей, говорит Алексей, тоже просчитывал — слишком дорого. Но без электричества нельзя. Дом должен быть достроен к концу года. Да и жена с дочерью возвращаются вечером после работы и школы именно сюда: в городе жилья уже нет, да и прописка местная.


Был вариант, который предлагали в районных электросетях: протянуть независимую от садового общества линию со стороны железной дороги. Но всё удовольствие обошлось бы в миллион рублей. Таких денег у Алексея не было. «Я уже предлагал по улице до трансформатора на зимний период бросить свою ветку за свой счёт. Это тысяч в пятьдесят, наверное, вышло бы. Жена тоже туда (в правление «Рассвета». — И.К.) пыталась обратиться: почему нельзя по общественным столбам бросить свою ветку? А ей: «Ветка будет мешать. И вообще, зачем вы сюда приехали, нафига вы дом отстроили?» И полезла желчь из людей», — грустно улыбаясь, вспоминает Алексей Сребный.


Свет в доме даёт электрогенератор, работа которого обходится в 500 рублей в день
Свет в доме даёт электрогенератор, работа которого обходится в 500 рублей в день


Мужчина в какой-то момент перестаёт перечислять трудности и начинает размышлять, как в следующем году возьмёт отару овец на 50–100 голов (несколько овец у него уже живёт), разведёт побольше гусей, кур и всерьёз займется животноводством. «Сказал же Владимир Владимирович [Путин], что надо поднимать сельское хозяйство. Так и планируем», — рассуждает Алексей и добавляет, что надежда у него сейчас только на нового главу области Андрея Травникова. Если же и он не поможет, будет писать уже в Москву.


Дать свет животноводу категорически противится председатель садового общества Лариса Епанчинцева, которая уверяет, что Алексей крадёт электричество
Дать свет животноводу категорически противится председатель садового общества Лариса Епанчинцева, которая уверяет, что Алексей крадёт электричество


Председатель садового общества «Рассвет» Лариса Епанчинцева в телефонном разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ сразу же отрезала: «У нас не дачное общество, а садово-огородническое. Для выращивания ягод, овощей и фруктовых деревьев. Если он (Алексей. — И.К.) зимой выращивает овощи и фрукты, то пожалуйста… А свет мы отключаем по решению общего собрания на зимний период <…> из-за экономии денежных средств и пожарной безопасности».


Епанчинцева перечислила много аргументов, которые, на её взгляд, являются весомыми, чтобы электричество пришлому животноводу в зимний период не давать. Алексей, по её словам, пьёт и гуляет, что может привести к пожару, и даже уже горела банька, за потери электроэнергии зимой надо будет кому-то платить, а этот собственник ворует электричество — Лариса Владиленовна в этом уверена, хоть доказательств для уголовного дела найти и не удалось.


«Я не знаю, чего он хочет», — вдруг заметила председатель «Рассвета» и уточнила, что скоро будет судебное разбирательство. Вот только женщина так и не смогла с первого раза объяснить, по поводу чего состоится суд: то ли из-за того, что Алексей якобы захватил чужой участок, то ли потому что оклеветал саму Ларису Епанчинцеву.


Тем не менее Алексей уверен, что сможет победить ситуацию, и на следующий год уже запланировал покупку отары овец в 50–100 голов
Тем не менее Алексей уверен, что сможет победить ситуацию, и на следующий год уже запланировал покупку отары овец в 50–100 голов


Алексей Сребный в ответ на всё это пояснил, что у него есть и платёжные документы, и расписки по приёму денег за все три участка, которыми он владеет. Есть и договор с собственником той самой чужой земли. А сам он давно уже с нетерпением ждёт обещанного председателем суда, чтобы документально доказать, что всё это выдумки, и озвучить, с какими махинациями проходят в «Рассвете» продажи заброшенных участков. «Я этот козырь держал, но раз уж она такие «боевые» действия осуществляет… С нетерпением жду, когда же мне придёт повестка в суд. Жду этого, наверное, больше, чем она сама», — рассмеялся Алексей. 


Кстати, животноводов прежний губернатор Владимир Городецкий ещё два года назад указал в числе профессий, которые будут остро востребованы в Новосибирской области в период до 2020 года. 


P.S. В день публикации этого материала Алексей получил ответ из администрации врио губернатора Андрея Травникова. В ответе животноводу предложили с его проблемой обращаться в суд или решать её непосредственно с правлением НСТ «Рассвет». «Круг замкнулся», — грустно заметил Алексей Сребный в телефонном разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. 

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