Мгла на «Рассвете»

37-летний Алексей Сребный долгое время проработал в банковской сфере, но в какой-то момент понял, что хочет свою землю, дом и приусадебное хозяйство. Мечту бывший банкир воплотил на земле садового общества «Рассвет» Коченёвского района. Казалось бы, вот оно счастье, но в какой-то момент начинающему животноводу отключили свет. Совсем и на всю зиму. Куда только не писал Алексей — безрезультатно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ приехал вечером в некоммерческое садоводческое товарищество «Рассвет», где в зимний период наступает беспросветная тьма.

Алексею Сребному 37 лет, есть жена и дочка-школьница. Говорит, думают ещё об одном ребёнке. Когда-то Алексей перебрался в Новосибирск из Барнаула и с 2002 года работал в банковской сфере. В какой-то момент, говорит, город и работа надоели, и он с одобрения супруги и дочери решил всё бросить и заняться животноводством. На своей земле, в своём загородном доме. Семья переехала в НСТ «Рассвет», которое находится за селом Прокудское Коченёвского района — сюда же переехали ещё несколько знакомых Сребного. Алексей купил два участка, а третий, заброшенный, как уточнил, взял в аренду и начал стройку.







Землю Алексей приобрёл в некоммерческом садоводческом товариществе «Рассвет», что находится в Коченёвском районе за селом Прокудское





«Я не люблю город, весь этот бешеный темп. Приехал сюда, и мне здесь сразу понравилось. Здесь красота: река течёт, там поля — заяц ходит, на лыжах зимой катаемся. <…> На тот момент нас с распростёртыми объятиями встретили: мол, приезжайте, живите, здесь и свет будет, и всё отлично. Но потом, когда выстроил первый этаж, начали отрубать свет [на зимний период]. Первый раз отрубили в 2015 году. Я тогда в прокуратуру Коченёвскую подал. Месяца два мурыжили-мурыжили, но потом дали предписание председателю [Ларисе Епанчинцевой], что [её действия] незаконны и свет надо включить. <…> И оштрафовали её сильно», — пересказал начало конфликта Алексей Сребный.







Нормально строить «родовое гнездо» Алексею мешает отсутствие в зимний период электроэнергии





После этого удача повернулась к пришлому животноводу совсем не лицом. Его исключили из общества, обвинив в воровстве электричества. Правда, доказательств особая проверка так и не нашла: пломбы на электросчётчике Алексея были целыми, а показания всё время снимали специальные сотрудники, к которым обвинённый в воровстве не имел никакого отношения. В 2016 году председатель НСТ провела собрание среди членов общества, которые большинством голосов решили, что с ноября по апрель свет в «Рассвете» будут отключать.





«У нас зимует тут пять домов. Ну, а что мы против сорока бабушек? Естественно, утвердили, что отключают. После этого прокуратура проводила проверку [по заявлению соседей, тоже живущих круглый год] и установила, что всё легитимно: собрание проведено, значит, решение правомерное», — пояснил Алексей. Мужчина рассказал, что написал в массу инстанций просьбу решить вопрос о включении электроэнергии на зиму. Замглавы Коченёвского района Максим Крылов, по словам Алексея, развёл руками и заметил, что они бессильны против решения большинства членов садового общества.







По иронии судьбы, дом Алексея Сребного (по фамилии отчима — Алюбин) находится не только в «Рассвете», где зимой нет электричества, но и на улице Светлой





Алексей размешивает сахар в стакане с чаем, который удалось вскипятить только благодаря электрогенератору. Правда, на плитке и в кастрюльке — чайник потребляет слишком много энергии. Электрогенератор — это минус 500 рублей ежедневно. Варианты с использованием ветрогенераторов или солнечных батарей, говорит Алексей, тоже просчитывал — слишком дорого. Но без электричества нельзя. Дом должен быть достроен к концу года. Да и жена с дочерью возвращаются вечером после работы и школы именно сюда: в городе жилья уже нет, да и прописка местная.







Был вариант, который предлагали в районных электросетях: протянуть независимую от садового общества линию со стороны железной дороги. Но всё удовольствие обошлось бы в миллион рублей. Таких денег у Алексея не было. «Я уже предлагал по улице до трансформатора на зимний период бросить свою ветку за свой счёт. Это тысяч в пятьдесят, наверное, вышло бы. Жена тоже туда (в правление «Рассвета». — И.К.) пыталась обратиться: почему нельзя по общественным столбам бросить свою ветку? А ей: «Ветка будет мешать. И вообще, зачем вы сюда приехали, нафига вы дом отстроили?» И полезла желчь из людей», — грустно улыбаясь, вспоминает Алексей Сребный.







Свет в доме даёт электрогенератор, работа которого обходится в 500 рублей в день





Мужчина в какой-то момент перестаёт перечислять трудности и начинает размышлять, как в следующем году возьмёт отару овец на 50–100 голов (несколько овец у него уже живёт), разведёт побольше гусей, кур и всерьёз займется животноводством. «Сказал же Владимир Владимирович [Путин], что надо поднимать сельское хозяйство. Так и планируем», — рассуждает Алексей и добавляет, что надежда у него сейчас только на нового главу области Андрея Травникова. Если же и он не поможет, будет писать уже в Москву.







Дать свет животноводу категорически противится председатель садового общества Лариса Епанчинцева, которая уверяет, что Алексей крадёт электричество





Председатель садового общества «Рассвет» Лариса Епанчинцева в телефонном разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ сразу же отрезала: «У нас не дачное общество, а садово-огородническое. Для выращивания ягод, овощей и фруктовых деревьев. Если он (Алексей. — И.К.) зимой выращивает овощи и фрукты, то пожалуйста… А свет мы отключаем по решению общего собрания на зимний период <…> из-за экономии денежных средств и пожарной безопасности».







Епанчинцева перечислила много аргументов, которые, на её взгляд, являются весомыми, чтобы электричество пришлому животноводу в зимний период не давать. Алексей, по её словам, пьёт и гуляет, что может привести к пожару, и даже уже горела банька, за потери электроэнергии зимой надо будет кому-то платить, а этот собственник ворует электричество — Лариса Владиленовна в этом уверена, хоть доказательств для уголовного дела найти и не удалось.







«Я не знаю, чего он хочет», — вдруг заметила председатель «Рассвета» и уточнила, что скоро будет судебное разбирательство. Вот только женщина так и не смогла с первого раза объяснить, по поводу чего состоится суд: то ли из-за того, что Алексей якобы захватил чужой участок, то ли потому что оклеветал саму Ларису Епанчинцеву.







Тем не менее Алексей уверен, что сможет победить ситуацию, и на следующий год уже запланировал покупку отары овец в 50–100 голов





Алексей Сребный в ответ на всё это пояснил, что у него есть и платёжные документы, и расписки по приёму денег за все три участка, которыми он владеет. Есть и договор с собственником той самой чужой земли. А сам он давно уже с нетерпением ждёт обещанного председателем суда, чтобы документально доказать, что всё это выдумки, и озвучить, с какими махинациями проходят в «Рассвете» продажи заброшенных участков. «Я этот козырь держал, но раз уж она такие «боевые» действия осуществляет… С нетерпением жду, когда же мне придёт повестка в суд. Жду этого, наверное, больше, чем она сама», — рассмеялся Алексей.





Кстати, животноводов прежний губернатор Владимир Городецкий ещё два года назад указал в числе профессий, которые будут остро востребованы в Новосибирской области в период до 2020 года.





P.S. В день публикации этого материала Алексей получил ответ из администрации врио губернатора Андрея Травникова. В ответе животноводу предложили с его проблемой обращаться в суд или решать её непосредственно с правлением НСТ «Рассвет». «Круг замкнулся», — грустно заметил Алексей Сребный в телефонном разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.