Город взяли шведы

10 лет назад появилась ИКЕА — она открылась со скандалом и пробралась в каждую квартиру Новосибирска

20 ноября 2007 года почти весь город наблюдал за открытием ИКЕА. Уже 10 лет новосибирцы блуждают по её торговым лабиринтам, фотографируются в окружении дизайнерской утвари и «просыпаются» на кассах с корзинами, полными домашними безделушками: тапочками, подушками, бесплатными карандашиками и ароматическими свечками по 89 рублей. Трудно поверить, что открытие ИКЕА в то время началось со скандалов, — против открытия выступал даже Владимир Городецкий, который ещё занимал кресло мэра. О том, почему новосибирцы были против шведского гипермаркета и как в итоге он повлиял на жизнь и интерьеры горожан, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Череда скандалов







Раннее утро 1 ноября 2007 года. Весь город в предвкушении открытия самого большого на тот момент торгового центра в городе — «МЕГИ», а вместе с ней и самого крупного и знаменитого во всём мире её арендатора — гипермаркета ИКЕА. Толпы людей пробираются по осенней грязи через недостроенную развязку на Ватутина к дверям магазина и замечают оцепление — проезды к ним загородили милицейские машины, которые проверяют документы и пускают внутрь только сотрудников давно достроенного молла.







Новосибирцы, которых не пустили на открытие ИКЕА 1 ноября 2007





В этот же день генеральный директор ИКЕА Россия и СНГ Пэр Кауфманн, который прилетел на открытие своего первого в Сибири и 267-го на планете магазина и так долго заверял всех о скорейшем открытии, извинился перед новосибирцами. «Мы вынуждены заявить, что сегодня мы не открываемся. Отчасти это решение было продиктовано рекомендацией, которую мы получили от руководства города, от мэра», — заявил он горожанам.







Сорванное открытие не особо удивило новосибирцев, потому что те знали о проблемах давно и получше Кауфманна.







Впервые о грандиозных планах шведского концерна в Новосибирске заговорили в 2004 году — за три года до официального открытия. Тогда Владимир Городецкий, будучи мэром, подписал соглашение о сотрудничестве с представителем ИКЕА Томасом Эрландсоном. В то же время они определили и место под будущий магазин — пустырь на перекрёстке Ватутина и Мира на левом берегу. Мэрия поставила главное условие: ИКЕА должна построить транспортную развязку на перекрёстке, чтобы избежать пробок на этом участке. Подобную развязку мэрия обязала сделать гипермаркет Мetro Cash&Carry на Большевистской — магазин строился в то же время, что и ИКЕА.







Спустя год шведы начали готовить площадку под будущий молл: снесли старые деревья, вынесли коммуникации. На все работы компания планировала потратить около 18 месяцев — именно столько обычно занимало строительство магазина. Когда все работы закончили, на билбордах, автобусах и рекламе по ТВ и радио прозвучала дата открытия — 1 ноября.







За несколько дней до фальстарта Городецкий заявил, что «открытие ИКЕА не состоится до тех пор, пока она не выполнит условия по транспортным развязкам». «Полагаются технические условия, вам их дали, вы их подписали — выполняйте. Это наша позиция: города и области.





Мы всё сделаем в рамках своей компетенции, чтобы этого не случилось», — заявлял мэр.







Для руководства ИКЕА заявление мэра стало неожиданностью. Представители компании заверили, что согласовали с городом «временное транспортное решение», которое не создаст никаких проблем на участке до тех пор, пока не достроят мост. Его открытие планировали весной следующего, 2008 года, но по факту оно состоялось в августе.







1 ноября открытие ИКЕА сорвалось — сотрудники милиции загородили подъезд к моллу





1 ноября ИКЕА поспешила объявить новую дату открытия — 20 ноября, спустя три недели после скандала. В этот раз ей удалось договориться с городом и согласовать все бумаги.







Событие года







На открытие молла новосибирцы приезжали на жёлтых бесплатных автобусах, которые каждые 10 минут забирали людей со станции метро «Площадь Маркса». В дверях шведского магазина их встречал промоутер в костюме сердца с руками — гигантской версии, наверное, самой популярной икеевской подушки-игрушки.







Огромное сердце ИКЕА





На открытии собрались не только шопоголики и любители дизайна интерьеров, но и официальные лица города. Первый заместитель мэра Новосибирска Владимир Шумилов на торжественной церемонии назвал «МЕГУ» примером нового качества обслуживания покупателей, а её открытие — «главным событием года в городе», как будто забыв о недоделанной развязке.







Тогдашний вице-мэр Новосибирска Владимир Шумилов и гендиректор ИКЕА Россия и СНГ Пэр Кауфманн пилят «бревно дружбы» — скандинавская традиция, заменяющая разрезание красной ленточки









Сегодня открытие ИКЕА можно смело включить и в список крупнейших событий в истории города.





Она стала большим толчком к развитию левого берега, а также перевернула представление сибиряков о шопинге. Если раньше в торговые центры приходили за конкретными покупками, то в «МЕГУ» — ради отдыха.





Фудкорт «МЕГИ» заметно изменился за 10 лет





«На самом деле первое, что меня удивило при входе в "МЕГУ", — это гардероб, — вспоминает новосибирец Владислав. — Наконец-то. Уже здесь почувствовалась эта западная любовь к коммерции, к покупателю. Это, наверное, первый торговый центр [в Новосибирске], в котором появился гардероб. Запомнилось, что на входе стояла огромная корзина с белыми лохматыми тапками — моя тогда ещё будущая жена накупила их пар десять, до сих пор гостей в них одеваем. А ведь мы ещё в сам магазин не зашли. <...> Бесплатные карандаши помню. Спустя несколько лет заметил, что их нужно оставлять на кассе. Ещё помню газировку с бесплатной добавкой — люди почуяли просто нереальную халяву, как будто никогда не пили "Пепси" или "Спрайт". А ещё парковка на первом этаже — так удобно и в тоже время было непривычно оставлять там машину». (Смеётся.)





Первые покупатели ИКЕА в Новосибирске разглядывают причудливые домашние тапочки по 169 рублей за пару





Жительница Новосибирска Марьяна Берязева сравнила первое впечатление от «МЕГИ» с посещением дворца: «Я помню это ощущение праздника, и все очень ждали этого открытия, боялись, что она не откроется. Когда мы пришли туда, казалось, что это просто какой-то дворец. (Смеётся.) Это был самый большой торговый центр такого формата, и к нам зачастили гости из других регионов, которые начали ездить в туры в ИКЕЮ. Много света, много новой интересной еды. Бесплатные автобусы были до Маркса. Я помню, что люди возмущались, что на этом автобусе нельзя было доехать до нужной тебе остановки — только до Маркса, и, мол, как же так, какой облом. <...> Первые покупатели брали эти тапочки, какие-то бесконечные игрушки, но, мне кажется,





людей больше всего привлекал этот огромный отдел со всякой посудой и штуками для кухни — всё то, что у нас раньше можно было купить за бешеные деньги.





Приходишь в ИКЕЮ, а там рюмки по 5 рублей, доски разделочные, там, за 20 рублей. Свечи, много наборов покупали, запахи разные, ну и эти столики, которые у всех, маленькие. Их тоже покупали неистово».





Феномен ИКЕА







Сегодня в Новосибирске редкая квартира обходится без вещей из ИКЕА. Дизайнеры называют её стиль образцом скандинавского функционализма. И если изначально шведы задумывали свою мебель как что-то временное и то, что не жалко будет потом выбросить, то российские семьи восприняли интерьеры ИКЕА чуть ли не признаком состоятельности.







Кухня, обставленная дизайнерами ИКЕА сегодня





«Удивило то, что можно было увидеть эту мебель в реальном интерьере, — говорит дизайнер интерьеров Татьяна Лейтан.





— До этого у нас была мебель из "Тулинки" и "Финиста" и бесконечные поездки по городу для того, чтобы обустроить маленькое семейное гнёздышко, нужно было объезжать весь город.





В этом плане, когда появилась ИКЕА, даже если посмотреть на ассортимент магазинов сейчас — других игроков на этом рынке, — ИКЕА изменила очень многое. Она показала хороший и доступный дизайн, который лаконичный и функциональный. Можно много говорить о её долговечности и качестве, но с точки зрения донесения до потребителя хорошего дизайна — это она делает. <...> В некоторых моих проектах использую икеевские вещи, но я больше использую архитектурные серии, которые можно встроить аккуратно. Я, например, не использую текстиль ИКЕА, с принтами, который типично икеевский, потому что в моём восприятии он снижает уровень восприятия объекта».





Постельное бельё в современной ИКЕА





С ней согласилась руководитель студии дизайна «Изюм» Анна Игнатенко — она тоже отметила, что детская коллекция в ИКЕА практически уникальна.





«С приходом ИКЕА возможности появились у людей заказать дизайн-проект и сделать бюджетный вариант ремонта. Конечно, ИКЕА позволила людям обновить свой интерьер, появились материалы, с которыми можно всё это реализовать. У меня дома — детская мебель из ИКЕА, есть посуда, какие-то бытовые вещи мелкие, отдельные моменты, контейнеры, например. Я даже не знаю, где бы я их брала, если не здесь. Но какую-то основательную мебель я не рассматриваю в ИКЕЕ. Мы очень часто ИКЕЮ используем в детских комнатах, но осторожно — есть небезопасные вещи. <...> Для детского творчества там хорошие вещи, та же посуда — я думаю, приятно обновить её дома, причём это не очень дорого и со вкусом. Есть удачные моменты в диванах. <...>





Конкурентов у ИКЕИ нет, это точно. Даже при условии, что в последние годы у неё поднялись цены.





По отдельным категориям — может быть, но по качеству там будет примерно так же».







В 2007 году «МЕГА» считалась крупнейшим моллом в Новосибирске, но спустя несколько лет это звание перехватил ТЦ «Аура». Тем не менее прошедшей весной новосибирскую «МЕГУ» назвали лучшим торговым центром в Сибири — через её двери каждый год проходит 17,5 млн человек.