Потоптались на пороге (фоторепортаж-игрушка)

В Новосибирске полно красивых и узнаваемых зданий, многие из которых известны далеко за пределами нашего города. Мы привыкли проходить мимо них каждый день и видеть их на очаровательных открытках, но многие ни разу не бывали внутри. НГС.НОВОСТИ отобрали несколько знаковых зданий Новосибирска и сравнили их парадные с фасадом. Представьте, что вы внезапно оказались на пороге одного из них. Сможете быстро угадать, где вы находитесь?