Потоптались на пороге (фоторепортаж-игрушка)
НГС проник за двери самых известных зданий города — открывшиеся виды иногда шокируют
В Новосибирске полно красивых и узнаваемых зданий, многие из которых известны далеко за пределами нашего города. Мы привыкли проходить мимо них каждый день и видеть их на очаровательных открытках, но многие ни разу не бывали внутри. НГС.НОВОСТИ отобрали несколько знаковых зданий Новосибирска и сравнили их парадные с фасадом. Представьте, что вы внезапно оказались на пороге одного из них. Сможете быстро угадать, где вы находитесь?
Признавайтесь в комментариях, где прокололись. Кстати, не так давно НГС.НОВОСТИ делали ещё одну похожую игру — в ней нужно угадать достопримечательность по снимку с нестандартного ракурса, а те, кто вошёл в кураж, могут пособирать пазлы с фотографиями Новосибирска.
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой