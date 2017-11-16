игра

Потоптались на пороге (фоторепортаж-игрушка)

НГС проник за двери самых известных зданий города — открывшиеся виды иногда шокируют

В Новосибирске полно красивых и узнаваемых зданий, многие из которых известны далеко за пределами нашего города. Мы привыкли проходить мимо них каждый день и видеть их на очаровательных открытках, но многие ни разу не бывали внутри. НГС.НОВОСТИ отобрали несколько знаковых зданий Новосибирска и сравнили их парадные с фасадом. Представьте, что вы внезапно оказались на пороге одного из них. Сможете быстро угадать, где вы находитесь?


Признавайтесь в комментариях, где прокололись. Кстати, не так давно НГС.НОВОСТИ делали ещё одну похожую игру — в ней нужно угадать достопримечательность по снимку с нестандартного ракурса, а те, кто вошёл в кураж, могут пособирать пазлы с фотографиями Новосибирска

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