«Смотрю на него, и такое ощущение, что вижу его последний раз»

На берегу Ини через полгода поисков нашли тело строителя — год назад он похоронил сына

Причина смерти Евгения Рихерта ещё не установлена
Причина смерти Евгения Рихерта ещё не установлена

В мае 2017-го 43-летний Евгений Рихерт вышел из своего дома в Первомайском районе и пропал. Мужчину искали волонтёры и полиция. Через полгода рыбаки обнаружили скелет в Октябрьском районе на берегу реки Ини. Судебно-медицинская экспертиза доказала, что останки принадлежат именно Рихерту. Родственники вспоминают: за несколько дней до исчезновения мужчина вёл себя странно, он ругался с женой из-за мелочей и говорил загадками. Почему не все в семье верят, что найденное тело принадлежит Евгению, и как эта смерть может быть связана с загадочной гибелью сына рабочего — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

14 ноября были официально остановлены поиски 43-летнего Евгения Рихерта. Как объяснили в пресс-службе СК России по НСО, судебно-медицинская экспертиза доказала, что тело, обнаруженное в Октябрьском районе, принадлежит именно пропавшему мужчине.


«Найден на территории Октябрьского района гражданами. В лесном массиве, 21 октября», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.


Как рассказали автору родственники Рихерта, останки Евгения обнаружили рыбаки на берегу реки между Октябрьским и Первомайским районами. «Ничего особо не рассказывали [оперативники], позвонили и сказали, что можно вам приехать, нашли труп где-то возле берега, — вспоминает жена погибшего Светлана Рихерт. — От трупа ничего не осталось, один скелет. Надо опознать вещи. Я поехала». 


Близкие пытались найти его самостоятельно, потом обратились за помощью к волонтёрам. Но безуспешно. По словам родственников, они до последнего надеялись, что Евгений жив.


Жена Рихерта рассказала НГС.НОВОСТИ, что в мае она с мужем ездила к его матери в Казахстан. «Торопился всё из дома почему-то, маме своей сказал: "Увидимся не скоро"», — рассказала Светлана. После поездки на родину Евгений уехал в Новосибирск, а Светлана вернулась в посёлок Рассказово, где жила с дочерью.


11 мая мужчина позвонил жене — просил приехать срочно в город, привезти паспорт, чтобы взять ипотеку.


«Мы же хотели купить в Новосибирске квартиру, — объяснила Светлана. — Меня с работы директор не отпустил. А он хотел ипотеку на себя оформить, но, видно, не дали». Когда мужчина понял, что жена не сможет приехать в Новосибирск, он сказал, что они разводятся, и бросил трубку. Это был последний разговор Светланы и Евгения.


Как Светлана узнала позже, после семейной ссоры супруг поехал в гости к сестре Маше, которой Евгений сказал, что скоро уедет из Новосибирска, куда — не объяснил. «Маша говорит: "Смотрю на него, и такое ощущение, будто вижу его последний раз"», — вспоминает Светлана.


12 мая Евгений вышел из дома на работу, но до стройплощадки так и не дошёл. По словам тёщи погибшего Аллы Станиславской, он оставил дома паспорт, банковскую карточку и телефон.


Евгений долгое время жил с семьёй в Рассказово. Но в последние годы в Карасукском районе было трудно с работой, и мужчина перебрался на заработки в Новосибирск, где вместе с братом жены устроился на стройку. По словам жены, именно с ним погибший последнее время заводил странные разговоры, в которых тонко намекал о том, что с ним может случиться что-то страшное. «Брату моему Лёне всё твердил: "Инструменты мои останутся тебе всё равно"», — объяснила Светлана.


Год назад в семье Рихерт случилась трагедия — в армии погиб сын Светланы и Евгения. В семье уверены, что его убили, — однако экспертизу не делали, похоронили в закрытом гробу.


По словам родственников, Евгений сильно переживал из-за гибели сына, работящий и заботливый отец семейства замкнулся в себе, стал часто выпивать. «Я сильнее оказалась, — вздыхает супруга погибшего. — Он на кладбище постоянно ходил, потом мы стали ругаться, что так делать нельзя... Это очень страшно. В прошлом году сына [потеряла], сейчас муж... У нас дочка, Елена, учится в педагогическом колледже. Ей 18 лет. Стрессы эти. И всё ей на плечи». 


Близкие до сих пор надеются, что на берегу Ини нашли не Евгения. Правда, кроссовки и футболку жена узнала — они были смутно похожи на те, в которых ходил супруг. «А вот куртка. Я тогда сразу сказала — у него такой куртки не было», — сомневается Светлана. 


«И хочется верить, что, может, это не он. А в душе что-то подсказывает, что это он, — с трудом произносит Светлана. — Сказали, по костям будут смотреть, есть ли ушибы, переломы. Но мне кажется, что никакого криминала в его смерти нет». 


Причина смерти Евгения Рихерта ещё не установлена. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство. — А.И.). В настоящее время следствие продолжается. Производство уголовного дела не окончено», — объяснили в Следственном комитете. 


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