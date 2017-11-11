«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов
Bentley Bentayga с номерами МММ против инвалидов и что творят «Камри» ННН возле мэрии
В свежем, 47-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: внедорожники в самых разнообразных местах, а также новый мастер-класс — как заблокировать проезд и обругать парковщиков.
Начинает выпуск супердорогой новейший джип Bentley Bentayga с номерами МММ. Стоит такой минимум
«Чудаки из мэрии паркуются на пешеходном тротуаре, подперев забор сквера по улице Щетинкина. Позор, господа чиновники! Мамочки с колясками — перелетайте через ваши авто!» — взволновали читателя номера ННН.
«Вот такой вот чудак припарковал свой автомобиль на газоне во дворе дома Тюленина, 22», — пишет нам Иван. Сложно сказать, сколько месяцев автомобиль не мыли, но чудные номера 777 уже почти не видно.
«Микрорайон "Шлюз", возле ТЦ "Маяк". Парковаться негде. Этот чудак занял сразу 3 парковочных места», — сообщает читательница Ольга.
«Очередное корыто "припарковалось" на тротуаре возле "Сан Сити"», — не стесняется в выражениях Надежда. «Корыто» очень даже ничего — джип Range Rover, номера 333.
«Город Бердск, мест достаточно. Обращение направлено в ГИБДД с фото», — рапортуют о своей борьбе местные жители.
«После того как убрали столбик для установки детской площадки, товарищ решил, что это его парковочное место», — рассказала читательница Ирина.
«Парковка около "Сибирского Молла". Выходной, места на парковке мало, а он встал как... Ну, как чудак», — телеграфируют нам покупатели.
Просто уютный тротуар.
«Очередные нарушители на тротуаре по улице Красный проспект рядом с домами 200 и 218"в"», — пишут нам местные жители.
Зачем же я буду на своём «Джуке» вставать в грязную лужу, если есть чистая пешеходная дорожка.
Ну а этот случай из разряда «лучшая защита — это нападение». «Милая дама запарковалась прямо на проезде, парковка на Красном проспекте. На просьбы парковщиков освободить проезд громко и нецензурно ругалась», — поделилась наблюдениями Ксения.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС