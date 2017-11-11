«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов

Bentley Bentayga с номерами МММ против инвалидов и что творят «Камри» ННН возле мэрии

В свежем, 47-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: внедорожники в самых разнообразных местах, а также новый мастер-класс — как заблокировать проезд и обругать парковщиков.


«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


Начинает выпуск супердорогой новейший джип Bentley Bentayga с номерами МММ. Стоит такой минимум 17 000 000 рублей. Конечно, его надо ставить на парковке, а не бросать на улице. Хотя бы на инвалидное место.



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


«Чудаки из мэрии паркуются на пешеходном тротуаре, подперев забор сквера по улице Щетинкина. Позор, господа чиновники! Мамочки с колясками — перелетайте через ваши авто!» — взволновали читателя номера ННН.



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


«Вот такой вот чудак припарковал свой автомобиль на газоне во дворе дома Тюленина, 22», — пишет нам Иван. Сложно сказать, сколько месяцев автомобиль не мыли, но чудные номера 777 уже почти не видно.


 

«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


«Микрорайон "Шлюз", возле ТЦ "Маяк". Парковаться негде. Этот чудак занял сразу 3 парковочных места», — сообщает читательница Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


«Очередное корыто "припарковалось" на тротуаре возле "Сан Сити"», — не стесняется в выражениях Надежда. «Корыто» очень даже ничего — джип Range Rover, номера 333. 



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


«Город Бердск, мест достаточно. Обращение направлено в ГИБДД с фото», — рапортуют о своей борьбе местные жители. 



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


«После того как убрали столбик для установки детской площадки, товарищ решил, что это его парковочное место», — рассказала читательница Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


«Парковка около "Сибирского Молла". Выходной, места на парковке мало, а он встал как... Ну, как чудак», — телеграфируют нам покупатели.



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


Просто уютный тротуар. 



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


«Очередные нарушители на тротуаре по улице Красный проспект рядом с домами 200 и 218"в"», — пишут нам местные жители. 



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


Зачем же я буду на своём «Джуке» вставать в грязную лужу, если есть чистая пешеходная дорожка. 



«Я паркуюсь как чудак»: джип Bentley за 17 миллионов двигает инвалидов


Ну а этот случай из разряда «лучшая защита — это нападение». «Милая дама запарковалась прямо на проезде, парковка на Красном проспекте. На просьбы парковщиков освободить проезд громко и нецензурно ругалась», — поделилась наблюдениями Ксения.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 1413
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено