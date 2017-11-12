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«Папа есть, но какой-то непутёвый»

Репортаж из кризисных центров для женщин, — у них грудные дети, но нет ни жилья, ни денег, ни мужей

За последние несколько лет в Новосибирске открылось несколько центров, которые помогают адаптироваться одиноким беременным женщинам или женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Здесь есть все условия для жизни и, самое главное, немного времени, за которое можно одуматься и решить, как жить дальше. Постоялицы центров — женщины разного возраста, и каждая со своей историей. Все они приняли решение родить ребёнка, несмотря на отсутствие жилья, работы и денег, а также элементарной поддержки. О том, как живут в таких центрах, — репортаж НГС.НОВОСТИ. 

В центре «Голубка»
В центре «Голубка»


В подъезде кирпичной многоэтажки на Пархоменко, 1 стоят несколько колясок, в которых лежат ровно свернутые одеялки и погремушки. Каждый день в них катают малышей, которые живут со своими мамами в четырехкомнатной квартире на первом этаже. Так выглядит центр для одиноких матерей «Голубка». 


Фото женщин с детьми, которые жили в центре «Голубка», украшают стену — места на ней всё меньше
Фото женщин с детьми, которые жили в центре «Голубка», украшают стену — места на ней всё меньше


«Мы с 2002 года здесь, — рассказывает руководитель центра Нина Никиточкина. — До этого был просто частный дом». Центр помощи женщинам организовала итальянка. Кроме денег от общественной организации «МАКСОРА», они получают небольшую субсидию от мэрии, а также гранты и помощь благотворителей. Сейчас здесь живут пять женщин и столько же детей. «Сколько здесь находится женщина, зависит от ситуации, нет чёткой границы времени, что приняли с такого-то по такое-то время. Но вообще, как правило, от рождения до двух лет», — рассказала руководитель.


Нина Никиточкина, руководитель «Голубки»
Нина Никиточкина, руководитель «Голубки»


Разноцветные стены, яркая ванная и просторная кухня напоминают детский сад. Здесь даже есть отдельная игровая. Стирают, убирают и готовят женщины сами, для них висит специально составленное расписание с указанием фамилий — кто когда главный по кухне, кто отвечает за санузел или следит за детьми. 


Демьян
Демьян


«Здесь Демьянка спит, — осторожно приоткрывает дверь Нина Николаевна. — Тут вот живут девочки, у которых груднички». В центре постоянно находится дежурный — человек, который следит за порядком. «У каждой девочки свой характер. Как конфликт, так это постоянный разговор с психологами, объяснения. Мы просто живём с ними — учим готовить, стирать, купать детей, убирать», — делится руководитель. 


Библиотека в центре «Голубка»
Библиотека в центре «Голубка»


За всё время работы центра через него прошли 140 женщин, от 14 до 47 лет. Несмотря на все усилия психологов, было два случая, когда мамы уходили и оставляли детей. Одна женщина потом забрала ребёнка, а другого пришлось отдать в детский дом. 


Маме годовалого Демьяна Даше 20 лет. Первый курс в колледже им. Макаренко она закончила с отличием, жила в общежитии. Потом влюбилась, вскоре поняла, что беременна. Мама, отчим и брат девушки живут в Новосибирске, однако её беременность они не приняли и жить к себе, по словам Даши, даже не звали.


Самой молодой женщине, которая обратилась в «Голубку», было 14 лет
Самой молодой женщине, которая обратилась в «Голубку», было 14 лет


«Папа Демьяна на 10 лет меня старше. Ему сейчас 30. К тому моменту, как я узнала, что беременна, он мне уже даже не звонил, и я не стала сообщать, гордость, наверное, была. Когда родила, написала всё-таки ему в социальных сетях, отправила фотографию ребенка. 


Он тут же поменял своё имя, фамилию "ВКонтакте", ограничил доступ. (Смеётся.) Не знаю, от меня он прячется, нет. Знаю, что у него появилась женщина, которая родила ему девочку. Я нашла другую его страницу. В итоге он написал, что когда-нибудь встанет на ноги и поможет мне. (Смеётся.) Раньше я мучилась, думала, как и что я буду объяснять ребёнку. А сейчас даже не парюсь — как будет, так и будет, скажу что-нибудь типа "он в космосе"». Сейчас Даша заканчивает колледж, хочет устроиться на работу в детский сад, куда и пойдёт Демьян. 


В центре «Голубка»
В центре «Голубка»


Самой старшей жительнице «Голубки» Алле (имя девушка попросила изменить) 36 лет. Её сыну уже больше года, это её четвертый ребёнок. Родительских прав на трёх старших её лишили — по словам самой Аллы, из-за тяжелого характера её мамы, которая якобы хотела забрать у неё детей и лишить квартиры. Обида на родителей осталась до сих пор, и о четвёртом ребёнке Аллы они не хотят ничего знать. Отца у него тоже нет. «Да и не надо такого, спасибо», — пожимает плечами Алла. 


Кухня-игровая в «Голубке»
Кухня-игровая в «Голубке»


Сейчас она каждый день возит ребёнка в центр «Синеглазка». «У него ДЦП. Когда я его забирала из больницы, мне перечислили целый список заболеваний. Врач говорил: "Откажись от ребёнка". Я забрала и ушла. Точнее, забрала документы, ребёнка подружка несла, потому что в руках ничего не могла нести. Смысл отказываться? Два раза подписывала отказы на прерывание беременности. Мне говорили, мол, ты понимаешь, что можешь умереть. Я: ну умру — значит, умру. Он родился в 31 неделю, началось кровотечение ночью. И всё, пять суток я без сознания. Потом я в себя пришла, снова ушла, но утром откачали». 


«Папа есть, но какой-то непутёвый»


До беременности Алла работала кондуктором троллейбуса. Сейчас надеется найти работу дома «каким-нибудь оператором или диспетчером» и снять жильё. «За два года мужчины для меня потеряли интерес. Что шли, что ехали. Наверное, ничего необычного не скажу. Но хотела бы в будущем большой дом, с большим круглым столом, чтобы все мои дети, брат с семьёй собрались.


Родители? Почему, всё равно их люблю, как бы там ни было. У меня есть, конечно, в городе родственники, но связь с ними не поддерживаю. Стыдно, наверное, что в такой заднице оказалась». (Смеётся.


Центр «Радуга»
Центр «Радуга»


Больше 60% женщин, которые беременными приходят в центр, — бывшие воспитанники детских домов, — рассказала Нина Никиточкина. Эта же статистика и у областного центра социальной помощи семье и детям «Радуга» на Александра Невского, 39. Центр находится в подчинении министерства соцразвития Новосибирской области и работает за счёт бюджета. 


Центр «Радуга»
Центр «Радуга»


По словам руководителя «Радуги» Татьяны Кострыкиной, сюда приходят и женщины, лишившиеся кормильца. У кого-то муж попал в тюрьму или просто потерялся и не выплачивает алименты. Обращаются и женщины с детьми, сбежавшие от домашнего насилия, — таких каждая десятая. При этом «трудной ситуацией» можно считать и просто момент рождения ребёнка, когда мама осталась одна и без денег. 


Марина
Марина


«У меня ситуация вроде как обычная. Когда один, жилья нет — снимаешь и работаешь, работаешь и снимаешь, — рассказывает мама 10-месячного Егора Марина. — Мне недавно исполнилось 37, я думала, что вообще детей уже никогда не будет. У всех мужчин были дети, а у меня не было, вот я и сделала себе такой диагноз. 


Папа у ребёнка есть, но он какой-то непутёвый, я и не планировала с ним отношений. Честно, сначала был страх, потому что поддержки не было, только из-за этого. Но от бога же ребёнок». Сюда Марина пришла, потому что жить было негде, а на аренду жилья уже не было денег. 


Центр «Радуга»
Центр «Радуга»


В центре «Радуга» сейчас 16 женщин. Здесь их учат не только ухаживать за ребёнком, но и готовить, стирать, убирать за собой. Особенно это нужно выпускницам детских домов, которые только что стали взрослыми и ещё не успели научиться самостоятельной жизни. 


Катя с сыном
Катя с сыном


Кате всего 16, сына Женю она родила год назад. Приёмная семья девушки сейчас живет в Венгерово. «Долгое время скрывала от родителей. Потом пошла в больницу, оттуда они позвонили маме, — рассказывает Катя. — У мамы был шок. Меня посылали на аборт, но я решила, что буду рожать».


Сейчас родители смирились и приняли ребёнка. С его отцом девушка больше не общается: «Любви больше нет, да и толку и смысла нет, показал себя с плохой стороны». 


Кроме хлопот с малышом и учёбы (сейчас Катя заканчивает вечернюю школу и готовится поступать в пединститут), она мечтает найти брата, с которым их разлучили, когда ей было пять лет. Мальчик младше сестры на три года, больше она ничего о нём не знает, «осталась только фотография». 


Кухня в центре «Радуга»
Кухня в центре «Радуга»


У каждой женщины из центров реабилитации своя история. Задача специалистов — помочь им адаптироваться и придумать, как жить дальше. И при этом не отказаться от ребёнка. 


«Самой старшей маме было 42 года. Она была из мест лишения свободы. Когда она вышла, на руках был малыш и была беременна вторым», — рассказала одну из историй Татьяна Кострыкина. В «Радуге» женщина родила второго ребёнка, затем ей помогли оформить материнский капитал и купить жильё в области, где она сейчас живёт и воспитывает двух детей. 


Центр «Радуга»
Центр «Радуга»


У каждого реабилитационного центра свои правила, чтобы попасть сюда, нужно собрать документы, пройти медкомиссию. Кроме «Радуги» и «Голубки» в Новосибирске работает ещё несколько кризисных центров. В том числе «Надежда» на Степной, 147; «Каритас» на Саввы Кожевникова, 29/1; «Маргарита» на Кропоткина, 127. 


Центр «Голубка»
Центр «Голубка»


Чтобы попасть в такой центр, прежде всего женщинам советуют обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Также на сайте областного правительства есть телефон доверия 8-800-2000-985, по которому женщины могут получить психологическую, педагогическую или юридическую помощь. 

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