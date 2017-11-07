Марш лицом назад: как в Новосибирке отмечали 100-летие революции

Вечером в центре Новосибирска было всё красно — не только из-за пробок по заснеженным улицам, но и из-за шествия коммунистов во главе с мэром города Анатолием Локтем по Красному проспекту. К столетию Октябрьской революции КПРФ не только подготовила речи, но и подсветила своего вождя у оперного театра — теперь каждую ночь каменный Ленин будет светиться. Самые яркие моменты юбилейной демонстрации — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Много лет подряд новосибирские коммунисты отмечают 7 ноября шествием от Дома офицеров до оперного театра — обычно на демонстрацию собирается несколько сотен активистов КПРФ. Сегодня, в день 100-летия Октябрьской революции, толпа коммунистов увеличилась в несколько раз — в начале заснеженной аллеи на Красном проспекте выстроилось не меньше 1,5 тысяч человек с алыми флагами, а по оценке самих коммунистов, их было более 2 тысяч. Для солидности участники привезли пулемёт «Максим» — не столько для устрашения, сколько для селфи.







Коммунисты идут под музыку по Красному проспекту





Шествие под руководством «красного» мэра Новосибирска, первого секретаря местного обкома КПРФ Анатолия Локтя сопровождали полицейские, которые снимали на камеры каждый шаг тихих ностальгирующих пенсионеров и кричащих лозунги молодых людей.







Толпу сопровождала полиция





Если с лозунгами «Революция свершилась!», «Всю власть — трудящимся» и «В коммунизме смысл есть!» было всё понятно, то с «Коммунизму — да, капитализму?» возникла некоторая заминка. Несколько юношей неловко прокричали: «Да?», и спорную кричалку решили заменить классикой: «Ленин, партия, комсомол!».







Участники демонстрации 7 ноября





Шествие закончилось на площади Ленина





К 18:00 коммунисты уже прибыли на площадь Ленина, заранее почищенную от снега и уставленную символикой КПРФ. Нетрудно догадаться, какая музыка встретила демонстрантов у оперного театра: зацикленная песня «И Ленин такой молодой!».







Встреча шествия коммунистов у оперного театра





Короткое выступление танцовщиц для мёрзнущих коммунистов — и на сцену поднялся Локоть.







Маленький концерт для коммунистов





«Дорогие новосибирцы, товарищи, сто лет назад с трибуны II съезда Советов Владимир Ильич Ленин заявил: "Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой говорили большевики, свершилась!". («Ура-а-а!» — кричат демонстранты. — М.М.) И вслед за Владимиром Ильичом Лениным мы говорим ура октябрю! («Ура-а-а!», — снова поддержали мэра коммунисты. — М.М.).







Анатолий Локоть произносит эмоциональную речь для коммунистов





Великий Октябрь оказал влияние не только на ход истории в России, но и на ход мировой истории, — это признают и наши друзья, и враги. Друзья отмечают с нами этот столетний юбилей. Враги и сейчас, через сто лет, брызжут слюной и стараются опорочить те великие события», — произнёс мэр, растягивая каждое слово.







Зрители слушают мэра





На площади было многолюдно, несмотря на прохладную погоду





Мэр напомнил, как модно было закладывать капсулы в честь революции 50 лет назад, — и рассказал, как побывал на вскрытии такой капсулы в ДК им. Попова несколько дней назад. В завершение речи Локоть похвастался подсветкой памятников на площади:







Участница демонстрации





«Сегодня впервые за десятки лет мы организовали подсвет нашего монумента, нашего Ильича, и я даю команду сейчас нашей организации муниципальной включить свет, включить освещение Владимира Ильича! И отныне каждый вечер он будет освещён! («О, ура!» — уважительно восхитились зрители. — М.М.)







Анатолий Локоть решил подсветить памятник Ленину





Мы делаем это не только для того, чтобы сохранить историю, мы не живём лицом назад, а затылком вперёд. Мы обращаемся в будущее, к тем, кто будет жить после нас — через 10, 20, 50 лет. Чтобы вы знали, помнили, что мы жили и боролись не только для себя, а для того, чтобы ваша жизнь была лучше».







Теперь монумент будет светиться каждый вечер





Мэр добавил, что много раз слышал мнения горожан о том, что 7 ноября вновь нужно сделать государственным праздником, и уступил сцену видеообращению Геннадия Зюганова и представителям обкома — желающих высказаться о величии СССР на площади Ленина в этот вечер было немало.







Геннадий Зюганов записал обращение для новосибирцев





Специально к 100-летию Октябрьской революции НГС.НОВОСТИ подготовили тест с коварными вопросами на знание события, перевернувшего историю России.