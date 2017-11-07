Марш лицом назад: как в Новосибирке отмечали 100-летие революции
По Красному прошли 1,5 тысячи коммунистов с пулемётом — ради них мэр заставил Ленина светиться
Вечером в центре Новосибирска было всё красно — не только из-за пробок по заснеженным улицам, но и из-за шествия коммунистов во главе с мэром города Анатолием Локтем по Красному проспекту. К столетию Октябрьской революции КПРФ не только подготовила речи, но и подсветила своего вождя у оперного театра — теперь каждую ночь каменный Ленин будет светиться. Самые яркие моменты юбилейной демонстрации — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.
Много лет подряд новосибирские коммунисты отмечают 7 ноября шествием от Дома офицеров до оперного театра — обычно на демонстрацию собирается несколько сотен активистов КПРФ. Сегодня, в день 100-летия Октябрьской революции, толпа коммунистов увеличилась в несколько раз — в начале заснеженной аллеи на Красном проспекте выстроилось не меньше 1,5 тысяч человек с алыми флагами, а по оценке самих коммунистов, их было более 2 тысяч. Для солидности участники привезли пулемёт «Максим» — не столько для устрашения, сколько для селфи.
Шествие под руководством «красного» мэра Новосибирска, первого секретаря местного обкома КПРФ Анатолия Локтя сопровождали полицейские, которые снимали на камеры каждый шаг тихих ностальгирующих пенсионеров и кричащих лозунги молодых людей.
Если с лозунгами «Революция свершилась!», «Всю власть — трудящимся» и «В коммунизме смысл есть!» было всё понятно, то с «Коммунизму — да, капитализму?» возникла некоторая заминка. Несколько юношей неловко прокричали: «Да?», и спорную кричалку решили заменить классикой: «Ленин, партия, комсомол!».
К 18:00 коммунисты уже прибыли на площадь Ленина, заранее почищенную от снега и уставленную символикой КПРФ. Нетрудно догадаться, какая музыка встретила демонстрантов у оперного театра: зацикленная песня «И Ленин такой молодой!».
Короткое выступление танцовщиц для мёрзнущих коммунистов — и на сцену поднялся Локоть.
«Дорогие новосибирцы, товарищи, сто лет назад с трибуны II съезда Советов Владимир Ильич Ленин заявил: "Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой говорили большевики, свершилась!". («Ура-а-а!» — кричат демонстранты. — М.М.) И вслед за Владимиром Ильичом Лениным мы говорим ура октябрю! («Ура-а-а!», — снова поддержали мэра коммунисты. — М.М.).
Великий Октябрь оказал влияние не только на ход истории в России, но и на ход мировой истории, — это признают и наши друзья, и враги. Друзья отмечают с нами этот столетний юбилей. Враги и сейчас, через сто лет, брызжут слюной и стараются опорочить те великие события», — произнёс мэр, растягивая каждое слово.
Мэр напомнил, как модно было закладывать капсулы в честь революции 50 лет назад, — и рассказал, как побывал на вскрытии такой капсулы в ДК им. Попова несколько дней назад. В завершение речи Локоть похвастался подсветкой памятников на площади:
«Сегодня впервые за десятки лет мы организовали подсвет нашего монумента, нашего Ильича, и я даю команду сейчас нашей организации муниципальной включить свет, включить освещение Владимира Ильича! И отныне каждый вечер он будет освещён! («О, ура!» — уважительно восхитились зрители. — М.М.)
Мы делаем это не только для того, чтобы сохранить историю, мы не живём лицом назад, а затылком вперёд. Мы обращаемся в будущее, к тем, кто будет жить после нас — через 10, 20, 50 лет. Чтобы вы знали, помнили, что мы жили и боролись не только для себя, а для того, чтобы ваша жизнь была лучше».
Мэр добавил, что много раз слышал мнения горожан о том, что 7 ноября вновь нужно сделать государственным праздником, и уступил сцену видеообращению Геннадия Зюганова и представителям обкома — желающих высказаться о величии СССР на площади Ленина в этот вечер было немало.
Специально к 100-летию Октябрьской революции НГС.НОВОСТИ подготовили тест с коварными вопросами на знание события, перевернувшего историю России.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова