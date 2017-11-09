Новостройка над бездной

Дом на берегу Оби может рухнуть в любой момент — суд заставил мэрию исправить фатальные ошибки

Дом на улице Портовой, 2
Дом на улице Портовой, 2

С виду крепкий кирпичный дом в Затоне оказался на грани разрушения: ошибки при строительстве могут привести к тому, что плотно уложенные кирпичи посыпятся, как бумажные карты. Летом жители построенного по заказу мэрии дома выиграли суд: все недочёты заказчику придётся устранить за свой счёт. Но люди боятся, что исправить ошибки мэрия не успеет. Как новостройка оказалась аварийной и смогут ли её жители наказать виновных, выясняла корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Дом № 2 на улице Портовой в Затоне — относительно новая кирпичная 5-этажка. Таких здесь стоит несколько в ряд: они были построены по заказу мэрии Новосибирска на месте расселённых деревянных бараков и частично заселены жителями тех самых бараков.


«На этом месте стоял деревянный 2-этажный дом, — вспоминает председатель местного ТСЖ «Прибрежный» Дмитрий Архипов. — Было восемь квартир, два этажа — стало 30 квартир, пять этажей». Но, замечает Дмитрий, крепким кирпичный дом только выглядит — на самом же деле его жильцы опасаются, что он в любой момент может рухнуть, и под завалами окажутся около 100 человек.


Дом на Портовой, 2 стоит над водой. Буквально в двух шагах от него — обрыв в искусственный канал бывшего судоремонтного завода. 


Поддерживается склон только корнями растущих здесь тополей, но с каждым годом их всё сильнее подмывает водой, и берег постепенно осыпается. По словам Архипова, это было бы не страшно, если бы дом был построен по проекту. Но, по результатам экспертиз, к нему новостройка имеет весьма опосредованное отношение.


Проблемы у сданного в конце 2010 года дома начались уже через несколько месяцев, когда обанкротилась управляющая организация, назначенная муниципалитетом. После этого выяснилось, что ресурсы жители 5-этажки получают без законных оснований. Ещё через полтора года в доме произошла авария — и оказалось, что официально он не подключён к канализации.


Проявились и другие недостатки, но уже гораздо серьёзнее: обнаружились нарушения при обустройстве крыши, из-за чего на потолках в квартирах пятого этажа образовывался конденсат и начались перебои с электричеством, возле дома появились провалы, стены пошли трещинами.


Когда начали искать виноватых, оказалось, что застройщик от мэрии Новосибирска успел несколько раз реорганизоваться, а вся техническая документация на дом утеряна. Какое-то время ушло на то, чтобы просто найти концы, говорит Дмитрий Архипов, и понять, кому направлять с жалобы, поэтому в суд они обратились только в 2015 году.


Когда эксперты вскрыли отмостку, обнаружили в ней вместо дренажа строительный мусор
Когда эксперты вскрыли отмостку, обнаружили в ней вместо дренажа строительный мусор

Многочисленные экспертизы выявили массу нарушений — с такими недочётами дом принять в эксплуатацию законно не могли, уверен Архипов. Среди самых серьёзных, угрожающих жизням людей в доме, — недостаточно глубоко и неравномерно забитые сваи фундамента, из-за чего он в буквальном смысле «гуляет», отсутствие армирующих поясов, которые распределяют по фундаменту вес дома, нарушения утепления фасада, некачественное покрытие кровли, отсутствие дренажной системы.


«Когда вскрыли отмостки, вместо непучинистого грунта увидели суглинок и строительный мусор, — рассказывает председатель ТСЖ. — Дерево, доски старые, баки металлические из-под краски — они (строители. — Л.П.) всё закапывали под отмостку, чтобы не вывозить на свалку».


Летом жители выиграли суд: экспертиза признала, что дом не соответствует проекту. 


С начала осени обжаловать его решение нельзя, и до конца 2017 года мэрия обязана устранить все недостатки и привести дом в пригодное для проживания состояние. Сейчас его вновь обследуют, уже в пятый раз.


«Эксперты изначально были настроены на занижение перечня работ. Они ходили, трещины по фасаду смотрели и говорили: "Это фигня, это фигня", признали их незначительными. Но когда они вскрыли фасад, увидели проблемы с утеплением, аномальные зоны, отсутствие утеплителя в некоторых местах, у них стало мнение меняться», — говорит Дмитрий Архипов.


В то, что судебное решение будет исполнено, жители дома на Портовой, 2 между тем не верят: пока завершится экспертиза, пока просчитают смету, найдут подрядчиков, приступят к работам. К моменту, когда это произойдёт, дом уже может оказаться непригодным для проживания, боятся они. «Если пойдут подвижки геологические, сваи начнут уходить, дом начнёт элементарно складываться, — переживает Архипов. — Это как тротил заложенный, природного характера нажатие на кнопочку, и всё».


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил в мэрию Новосибирска запрос с просьбой разъяснить, почему дом был принят в эксплуатацию, несмотря на выявленные многочисленные нарушения, и в какой срок их устранят, но к моменту публикации городские власти ответить на него не успели.


Предусмотренной проектом подпорной стены, которая должна уберечь дом от обрушения при подмывании водой, нет, и берег медленно осыпается
Предусмотренной проектом подпорной стены, которая должна уберечь дом от обрушения при подмывании водой, нет, и берег медленно осыпается

Впрочем, беспокоит жителей дома не только то, что им приходится жить в опасном здании. Они убеждены, что с самого начала заказчик строительства — муниципалитет — был в курсе нарушений, выдав затем разрешение на ввод. Возмущённые жители направили в прокуратуру заявление с требованием привлечь к ответственности должностных лиц, приложив 196 листов документов, но получили отказ (копия имеется в распоряжении НГС.НОВОСТИ): «Оснований для принятия мер прокурором нет».


Этот случай, когда жителей аварийных домов переселяют в новое, но отнюдь не более благоустроенное жильё, не первый. Несколько лет назад в подобной, хотя и в более плачевной ситуации оказались жители города Обь. Тогда разбирательством занялся Следственный комитет, и подписавший ввод аварийного дома мэр Оби Андрей Нешин пошёл под суд (хотя и попал потом под амнистию).


Адвокат Заельцовской коллегии адвокатов Юрий Гольдберг в повторении подобного прецедента в Новосибирске сомневается. «Я знаю, что бывали попытки, несколько раз на моей памяти. 


Но чиновничья строительная отрасль в Новосибирске устроена таким образом, что крайних найти сложно,


— поясняет он. — Безусловно, это были конкретные люди, которые подписывали конкретные документы, но, как правило, когда доходит до конкретного разбирательства, всегда находится куча нормативных актов, порой даже внутреннего характера, которые показывают, что виновен какой-то Пупкин».


Дмитрий Архипов признался, что они пока в Следственный комитет не обращались, хотя в планах у ТСЖ «Прибрежный» этот шаг тоже есть. Для начала же жители дома попросили о помощи врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — они надеются, что новый во власти человек сможет отнестись к проблеме без предвзятости.


По мнению Гольдберга, новый губернатор тоже вряд ли сможет оказать существенное влияние на городских чиновников. «Он ещё только знакомится с политическим климатом нашего города, и ему будет крайне сложно разобраться в ситуации. К тому же я думаю, что у вновь пришедшего губернатора в такую проблемную область, какой является Новосибирская, наверное, есть дела поважнее», — замечает адвокат.

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