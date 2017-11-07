Размер имеет значение

Тест-драйв: Дмитрий Косенко устроил занос для лимузина министра и запарковал его кнопкой на брелке

Флагман компании BMW, знаменитая «семёрка» в последнем поколении, сочетает в себе две редко совместимые вещи — она и для водителя-собственника, и для заднего пассажира-собственника. Впереди есть кое-что от драйверской идеологии, ну а сзади — «премиум», который только может быть, особенно в лонг-версии. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко несколько дней ездил в разных ролях на BMW 7-series и сейчас поделится своими впечатлениями.









У меня удлинённая версия BMW 7-series (предоставлена официальным дилером компанией «ЭлитАвто Сибирь»), та самая, на которой возят министров РФ, боссов Госдумы, губернаторов, крупных предпринимателей. Это практически высший класс, дальше только Pullman или Rolls-Royce.













Длина машины — 5238 мм (на 14 см больше обычной версии). И вот с этим размером «семёрка», которая никогда не отличалась пухлостью и лишним весом, кажется весьма растянутым лимузином.















Последнее поколение привнесло в экстерьер 7-й серии новую переднюю и заднюю оптику, другие выштамповки по кузовным деталям, некоторое изменение пропорций. Но в целом автомобиль базируется на бессмертном кузове Е65, созданном ещё в 2001 году.















Самый выигрышный вид — конечно, спереди. Капот имеет целых шесть рёбер, ну а «ноздри» здесь самые большие в семействе BMW.















Корму этой марки тоже ни с чем не спутаешь — полосатые фонари, хромированная перемычка между ними. Ну и фирменный «плавник» антенны.















Ну а теперь — добро пожаловать в салон. Именно с задних мест стоит начать обзор этого интерьера. Кожаное убранство радикального кирпично-рыжего цвета производит сильное первое впечатление. Но, с другой стороны, известно, что многие потребители такой техники предпочитают просто чёрное с металлом.















На задних местах шофёр возил меня несколько часов, и вот что мне есть сказать. В лонг-версии можно сидеть нога на ногу, а если сложить переднее пассажирское кресло, то и разместиться полулёжа.















В езде на задних местах на любых машинах есть одна проблема — здесь, как правило, скучновато. Именно поэтому мы можем иногда видеть, как какой-нибудь губернатор, Путин или Медведев выходят из машины с переднего пассажирского места. В «семёрке» постарались максимально оживить заднее пространство. Климат, всякие шторки, электрорегулировки, дисплеи, панорамная крыша — это всё стандарт, конечно.













А вот полное управление возможностями автомобиля с нормального современного планшета — такое есть не у всех. Вы берёте в руки этот планшет из специальной ниши на подлокотнике и начинаете листать радиостанции, регулировать громкость, ставить свою музыку со смартфона, менять цвета подсветки салона…















…запускать различные сеансы массажа, греть разные места сиденья. Кстати, хотелось бы, всё-таки, чтоб массаж мял посильнее.















Интересная штука, которая создает особую атмосферу в ночное время, — вот этот жёлтый плафон на двери. В темноте он светит деликатным приглушённым светом.















Вопрос вызвала вот эта дверная ниша, выполняющая роль ручки. Ну то есть ручки как таковой здесь нет, а закрывать дверь надо за этот элемент обшивки. Зато в нишу можно много чего сложить.















Да, и планшетик в идеале хотелось бы не Samsung, а Apple, всё-таки к премиуму подходит только премиум.















Ощущения комфорта, плавности хода на задних местах во многом зависят от мастерства шофёра, интенсивности разгонов/торможений и скорости прохождения поворотов. Если мастерство на уровне, кочки и ямы наших дорог «бмвшной» пневмоподвеске не помешают нормально отрабатывать рельеф. Одна из самых плавных машин, что бывали у меня на тестах.















Если пересесть вперед — здесь такое же богатое убранство, а вы подсознательно не страдаете от того, что вас примут за шофёра. Так уж повелось, что в любой BMW за рулём может легко сидеть владелец.















«Семёрка» задала в автоиндустрии новые векторы развития — отсюда в массы пошла мода на управление жестами, на автономную парковку с брелка.















Вы можете регулировать громкость, начиная крутить пальцем перед экраном мультимедиа в ту или иную сторону: движения считывает трёхмерный датчик. Функция довольно жизнеспособна, а не просто «на поиграть». Правда, у датчика есть некоторая инертность, к этому надо приноровиться.















Парковка с брелка — вы выходите из машины и можете загнать её в парковочный карман или в гараж примерно на корпус-полтора. Для этого надо зажать и держать специальную кнопку — если её отпустить, машина сразу встанет. Во время такой парковки автомобиль сам сканирует препятствия, рассчитывает дистанцию, крутит руль.















На этом экземпляре установлены 3-литровый турбодизель мощностью 265 л.с., коробка-автомат и полный привод xDrive. До сотни 2,6-тонный лимузин «выходит» из шести секунд — 5,9.















Этой мощи хватит, чтобы и подрифтить, и позабрасывать корму, и повходить в предельные повороты.















Конечно, всей своей массой, всем корпусом машина напоминает нам, что это не «гонка», а большой седан.















Но управляется приятно, а в этих кренах можно словить кучу эмоций, не задавленных электронными системами.















Забавно, что в базе BMW стоит дешевле своих конкурентов, Mercedes S-class и Audi A8. «Семёрка» стартует от 4 540 000 рублей, S-class — от 6 270 000 рублей, A8 — от 5 745 000 .















Впрочем, конечно, с топовыми моторами и расписной кожей цена любой из этих машин, а не только BMW, легко уходит за 10 млн.











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