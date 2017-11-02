По улице стакан возили

Журналист НГС со стаканом воды на капоте проверил новую улицу и нашёл тайный путь к «Золотой Ниве»

Совсем недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть открыл новую дорогу от Богаткова до Тополёвой, которая проходит через бывшую территорию военного городка. Традиционно мэр проверял качество покрытия стаканом воды на капоте своей «Ауди», правда, ехала машина совсем медленно. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко решил протестировать новую дорогу и перепроверить качество асфальта своим стаканом воды.









Новая улица получила имя Василия Старощука, она соединяет улицу Бориса Богаткова (от перекрёстка с Гаранина) с улицей Тополёвой. Фактически дорога является дублёром Военной, на которой сейчас постоянные «бордовые» пробки перед «Аурой» и перед улицей Бориса Богаткова. Проедем по новой дороге, узнаем, чем она поможет водителям и каковó качество полотна.













Я еду из центра мимо «Ауры» в сторону улицы Бориса Богаткова. Чтобы попасть на новую улицу, надо на Военной уйти налево на Т-образном перекрёстке с Тополёвой.













Совершаю поворот, проезжаю Тополёвую, и вот они — свежие знаки и свежий асфальт. По одной полосе в каждую сторону, есть тротуары, разметка.













Небольшое лирическое отступление. Новая улица — это не просто свежее полотно. Она открывает нам практический неведомый уголок Новосибирска, окутанный ранее военной тайной.













Мне, новосибирцу, которому город уже давно примелькался, было весьма интересно открыть для себя новый район, и интересный район.













Историческая кирпичная застройка, ёлочки, желтый ковёр осенних листьев — почти всё выглядит достаточно прилично, едешь как будто где-то в Европе.













Улица имеет двойной изгиб, после которого мы выходим на финишную прямую. Справа комплекс зданий, на базе которых власти делают военно-исторический музей.













Здесь ещё вовсю кипит работа, идут последние приготовления. 12 ноября состоится открытие музея, говорят, Путин пожалует.













Местные общежития тоже приводят в порядок, моют окна.













Доезжаю до улицы Бориса Богаткова, до перекрёстка с Гаранина, разворачиваюсь. Весь путь занимает не более 5 минут — это гораздо быстрей, чем по забитой транспортом Военной.













Теперь буду проверять качество дорожного полотна. Нынче в Новосибирске в моде «метод стакана», который практикует мэр Локоть. Только он ездит медленно, а я разгонюсь до обычных городских 40 км/ч.













Стакан на капоте, начинаю плавное движение. И правда, дорога действительно не имеет каких-то поперечных волн, раскачки нет. Мелкий рельеф заставляет воду еле-еле шевелиться в стакане. На спидометре 40 — ладно, строителям зачёт.













Мы проехали улицу туда и обратно, и от перекрёстка с Тополёвой можно вернуться к «Ауре» тем же путём либо выскочить на Ипподромскую тайными тропками.













Эта тропка официально называется улицей Ядринцевский. Подъём, по нему мы приближаемся к магистрали через лесопосадки. В самом конце дороги уже нет, но кто-то накатал выезд на Ипподромскую — здесь пройдут только кроссоверы или легковушки с хорошим клиренсом.













Проще не мучить автомобиль, а повернуть налево, на улицу Военная Горка 4-я линия, и доехать до построенного недавно ТЦ. Здесь и организован нормальный съезд на Ипподромку.













Возле ТЦ имеется и заезд-подъём: можно от «Ауры» проехать по Ипподромке, свернуть направо, подняться до новой улицы — и через 5 минут вы уже на улице Бориса Богаткова, а там и до «Золотой Нивы» недалеко. Путь поможет тем водителям, кто не желает стоять в пробках на улицах Фрунзе и Кошурникова.









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