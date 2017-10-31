Красный уголок: на месте завода НЭВЗ строят новый ЖК

В нём будут квартиры для молодых по 70 тысяч за квадрат — НГС узнал, как изменится Красный проспект

На месте сгоревшего корпуса НЭВЗа на Красном проспекте началось строительство нового жилого комплекса — в октябре застройщик получил разрешение уже на второй дом. Первый за последние годы крупный проект на главной городской улице может подтолкнуть к развитию всю северную часть Новосибирска, считают эксперты. Каким будет новый квартал на Красном, кто поедет жить по соседству со складами и промышленными корпусами и когда самая длинная улица в мире дотянется до Родников, узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

На месте сгоревшего заводского корпуса на Красном проспекте начали строить новый жилой комплекс, который ожидаемо получил имя самой улицы. Разрешение на строительство дома на Красном проспекте, 220«а» компания «МегаПолис» получила ещё в августе. В середине октября рядом разрешили построить ещё один дом, сейчас документы проходят проверку в минстрое.







Определённой долей в компании владеет известный новосибирский девелопер Владислав Крючков. Для бизнесмена освоение бывшей промзоны не в новинку: например, в сентябре он сдал первые дома комплекса «ГринАрт» на месте трамвайного депо, а в конце прошлого года — «МилкХаус», выросший на месте молокозавода.







В ЖК «Красный проспект» будет четыре дома





В новом ЖК «Красный проспект» построят четыре дома, первые из них, зеркально отражающие друг друга, застройщик возводит в глубине квартала, возле Metro Cash & Carry. В доме № 220«а» будет два подъезда: в одном 15 этажей, в другом 9. Всего здесь запроектировали 166 квартир площадью от 34 до 86 кв. м: примерно поровну «однёшек», «двушек» и «трёшек», а также 2- и 3-комнатные студии и несколько 4-комнатных квартир.







К первым квартирам прилагаются 100 наземных парковочных мест. Подземный паркинг, как рассказали в отделе продаж застройщика, запланирован только в третьей очереди строительства — это будет уже после 2019 года, когда планируют сдать первые два дома.







Благоустройство, которым отличаются последние проекты группы Владислава Крючкова, пока не проработано, но в компании пообещали «продолжить тенденцию с озеленением двора и придомовой территории».







У домов на первой линии проспекта будет коммерческая часть, а во дворах посадят деревья





Стоимость «квадрата» в новом комплексе установили на уровне 60–77 тысяч рублей. Прямых конкурентов «Красному проспекту», откровенно говоря, нет: это единственный новый проект в районе «Сибирской ярмарки», а цена на квартиры в старых домах здесь колеблется от 41 тысячи рублей за «квадрат» в панельных хрущёвках до более 100 тысяч в паре новостроек.







По оценке независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, с учётом качества строительства и уровня благоустройства новый проект будет востребован и по такой цене: относительно недавно сданный соседний дом «Краснообск.Монтажспецстроя» на этапе строительства был продан в среднем примерно за 60 тысяч рублей за «квадрат», напомнил он. Здесь же подход к строительству другой, и цены вполне оправданны, считает эксперт.







Первые два дома сдадут в 2019 году





Эксперт по новостройкам АН «Квадротека» Наталья Донцова тоже сочла цену приемлемой — для той аудитории, которая, скорее всего, захочет сюда переехать. «Я думаю, это активная молодёжь — она сейчас не студии рассматривает, а чаще всего 1-комнатные квартиры, — рассуждает она. — Семьи с такими детьми, которых нужно развивать и куда-то возить, наверное, с удовольствием бы переехали из "Родников"». Среди плюсов района Донцова отметила близость к метро и центру города, пешую доступность Заельцовского парка, зоопарка и ботсада, соседство с гипермаркетом и крупным фитнес-центром.





Внешне из-за довольно большой промзоны (только на чётной стороне Красного проспекта она здесь занимает больше 23,5 га) район за кольцом площади Калинина кажется куда менее обжитым. «Там устаревший жилой фонд, причём достаточно мало его, потому что за ним тоже промпредприятия. Соответственно людей мало, трафика никакого нет, — соглашается исполнительный директор компании Rolband&Partners Александр Астахов. — Поскольку никто туда не ездит, не ходит, всем кажется, что там жизни нет».







«Красный проспект» может дать толчок к развитию промзоны околоцентральной части города





По оценке директора девелоперской компании «Система» Валентина Тиунова, эта часть города — типичный «околоцентр»: в меру депрессивная, в меру развитая, с серьёзными пробками из-за узости дороги. «Я живу на "Родниках", сама езжу по Красному проспекту и считаю, что это не пробки, — возражает Наталья Донцова. — Серьёзных пробок нет, всегда транспорт двигается, он не стоит».







Окружение новых домов, по мнению эксперта «Квадротеки», покупателя смутить не должно. «Сейчас люди не особо озабочены тем, что дом находится в промышленной зоне», — говорит эксперт. «У застройщика нормальное благоустройство, он в этом плане не скупится, думаю, он сумеет нивелировать [соседство]. На этапе, когда человек приезжает и смотрит, ему не будет это в глаза бросаться», — добавляет Александр Астахов.







Другим минусом может стать скудная социальная инфраструктура: в ближайшей пешей доступности от строящихся домов нет ни детских садов, ни школ. Хотя, по мнению экспертов, современные родители давно привыкли возить детей в школы и в детские сады — если не в муниципальные, то в частные, которых по Красному проспекту немало.







Строительство первого дома началось в августе





Новый комплекс может дать толчок к развитию этой части Заельцовского района. «Безусловно, этот проект сильно приукрасит территорию, она будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем сейчас, — предположил Тиунов. — Но четыре дома — ничтожные масштабы». Кроме того, согласно публичной кадастровой карте, на обширной когда-то заводской территории есть участки, предназначенные для опасных производств, влияющих на окружающую среду. Они находятся достаточно далеко от строящихся домов, но вот повлиять на дальнейшую застройку могут.





Между тем, заметил Сергей Николаев, появление жилья здесь стимулирует владельцев других участков к активности: по его данным, в Новосибирске есть застройщики, владеющие землёй в этой части города, и они просто ждут начала её развития.







Но, конечно, гораздо больше развитию района помогло бы давно обещанное властями продолжение проспекта. Работы начали ещё в 2010 году, но за эти годы было построено только чуть больше двух километров дороги от улицы Краузе до улицы Мясниковой — сейчас этот участок готовится к открытию. Перспективы же продолжения строительства остаются туманными, и новое жильё на старой части проспекта ситуацию вряд ли изменит.







Район, откуда началось продолжение Красного проспекта, активно осваивается застройщиками, в частности, группой «Стрижи» и компанией «Энергомонтаж», которая построила новую дорогу за свой счёт. Гендиректор «Энергомонтажа» Иван Сидоренко признался, что планы развития этой территории есть не только у них: вдоль будущего проспекта есть участки, которые уже оформлены для перспективного строительства жилья, но прогнозировать его сроки он не решился.







Часть будущего продолжения Красного проспекта уже построена, но в то, что его построят полностью в ближайшие годы, эксперты не верят





«Я думаю, что и власти, и застройщики заинтересованы, чтобы эта ситуация решилась в ближайшие 3–5 лет», — предположил Сидоренко. Но его прогноз оказался единственным оптимистичным среди опрошенных экспертов. По мнению Валентина Тиунова, перспектива строительства Красного проспекта остаётся весьма отдалённой, и не только из-за сложностей с участками, по которым он должен пройти.





«Это весьма финансовоёмкие мероприятия, а ввиду экономической ситуации и бюджетных дефицитов сложно прогнозировать, что в ближайшие годы эти работы в принципе будут восстановлены, — сомневается он. — У застройщиков таких денег априори нет, это, скорее, хайп, как сейчас называют: для того чтобы поддержать интерес к развитию данной территории, они заявляют, что готовы софинансировать [строительство], но это софинансирование может составлять ничтожные доли от тех затрат, которые требуются». Александр Астахов в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ также заметил, что «всё валить на застройщика, что он должен дорогу построить, детские сады, ещё что-то, — это достаточно популярная тема, но далека немножко от жизни».





Пока не будет построен новый Красный проспект, не стоит, очевидно, ждать и застройки огромной территории городского аэропорта. «Думаю, когда будет всемирный шахматный чемпионат в Новосибирске, тогда и эту территорию освоят — это будут близкие по датам события», — иронизирует Тиунов, добавляя, что в Новосибирске нет ни одного застройщика, который мог бы за неё взяться. А федеральным игрокам, по его словам, город сейчас и вовсе не интересен.