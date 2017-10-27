Четвертак из будущего

В Новосибирске появились необычные монеты по 25 рублей — НГС выяснил, можно ли ими расплачиваться

На этой неделе в банках Новосибирска прошла акция: кучу мелочи, накопившейся в карманах и кошельках, можно было разменять на необычные купюры и монеты, в частности на новую, номиналом 25 рублей. Многие новосибирцы поразбивали копилки и получили памятную монетку, посвящённую чемпионату мира по футболу. Монета необычна не только номиналом, но и тем, что она «из будущего»: годом её чеканки указан 2018-й. Обозреватель НГС.НОВОСТИ решил проверить, примут ли продавцы в городских супермаркетах и киосках необычную монету — и удивился результатам.

Акция «Неделя приёма монеты» проходила в некоторых банках Новосибирска с 23 по 28 октября. Каждый банк ставил свои условия, но все так или иначе обменивали принесённую мелочь на привычные купюры, а в качестве бонуса давали новую 25-рублёвую монетку, которую Центробанк презентовал весной этого года.





25-рублёвые монеты посвящены чемпионату мира по футболу





На реверсе монеты изображена официальная эмблема чемпионата, причём в двух вариантах, а на аверсе — герб РФ, а также мелким шрифтом номинал и год выпуска — 2018.







Обозреватель НГС.НОВОСТИ решил посмотреть, как отреагируют продавцы, с которыми пытаются расплатиться необычной монетой, и под видом покупателя накупил жвачек и шоколадок.







В «Универсаме» не удивились 25-рублёвой монете





В «Универсаме» на улице Ленина продавец-кассир не обратил на монету никакого внимания, чем обескуражил корреспондента НГС.НОВОСТИ. Даже в руках её не повертел — сразу отправил в кассу, уточнив: «Дисконтной карты у вас же нет, да?». Позднее он пояснил, что видит монету впервые, а визуального осмотра достаточно, чтобы установить её подлинность.







В магазине на Урицкого за монету сказали «спасибо»





В продуктовом магазине на Урицкого необычная монета ненадолго привлекла внимание продавца. «Это что такое? Да, в первый раз вижу, спасибо», — сказала продавец, с улыбкой рассматривая монету.







В аптеке «футбольной» монетой тоже никого не удивишь





В одной из аптек на Ленина тоже уже видели монету — корреспонденту НГС.НОВОСТИ совершенно спокойно обменяли её на «Гематоген». «Так, что вы мне, 25 даёте? Ага, видела её уже, красивая. [Когда в первый раз нам принесли], себе забрали, конечно, на память. Мы в курсе, конечно. Бумажные деньги ещё проверяешь, а эти редко. Они сами по себе сейчас по рукам расходятся», — рассказала фармацевт.







В метро, получив 25 рублей одной монетой, молча дали 5 рублей сдачи и жетон





Не удивились монете и в кассе метро — женщина в окошке без капли сомнения на лице протянула сдачу и жетон. «Такую мне ещё не приносили, но я видела её», — объяснила она.





Продавец киоска знает о монете лишь из новостей





Памятную монету приняли даже в обычном киоске на Советской. «А что это за монета? А, поняла. Я её вживую не видела, но мы телевизор тоже смотрим, знаем, что такая есть. Себе заберу на память, буду собирать, глядишь, через несколько лет в цене, может, подорожает. Зачем проверять [на подлинность]? Я вам верю», — смеётся продавец.







Эксперимент НГС.НОВОСТИ в одном ролике





Скоро продавцам придётся привыкать ещё и к новым купюрам: в Новосибирск вот-вот поступят купюры номиналом 200 и 2000 рублей, которые Центробанк представил в середине октября. Их украшают виды Севастополя и Владивостока.

