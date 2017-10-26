Диван с видом на реку

Вид из окна иногда оказывается решающим при покупке новой квартиры. В этом случае часто от него «пляшет» затем и весь интерьер. Огромное окно, в которое можно любоваться рекой, не вставая с дивана, стало центром этой небольшой, но насыщенной цветами и функциями квартиры, планировку и обстановку которой придумала новосибирский дизайнер Татьяна Лейтан. Она рассказала НГС.НОВОСТИ, как в однокомнатной квартире для девушки, кошки и собаки удалось разместить кухню, спальню и гостиную с камином.









Интерьер просторной «однёшки» руководитель новосибирской студии архитектурного дизайна Leytan Design Татьяна Лейтан спроектировала для девушки, кошки и собаки. «Заказчица — человек яркий, и она сразу сказала, что любит всё необычное, максимально не такое, как у всех, чтобы это выражало именно её», — рассказала автор проекта. Базовым стилем выбрали лофт, но в интерьере он получился мягким и ненавязчивым, женским — скорее, «софт лофтом», улыбается Лейтан.





План квартиры до и после перепланировки





Изначально однокомнатную квартиру площадью 45,1 кв. м перестроили в студию. «Планировка всегда зависит от образа жизни заказчика, и это было его решение», — подчеркнула Татьяна Лейтан. Задачей дизайнера было сохранить максимум пространства, выделив при этом зону спальни: отдельная комната для этого принципиальной не была, а вот полноценная кровать — да. Кроме того, в квартире отделили часть кухни, организовав просторную гардеробную, а ванную немного увеличили за счёт коридора.









Чтобы отделить прихожую от комнаты, построили перегородку-нишу с большим зеркалом и тумбочкой для мелочей. Необычная люстра в виде крыльев Икара — реплика светильника Artecnica Icarus известного дизайнера Торда Бунтье. Её, как и все остальные светильники в квартире, заказали в Китае.





Главный же «персонаж» небольшого помещения — необычный узор на стене. «Заказчице нравятся принты Эмилио Пуччи, и мы начали искать изображение, похожее на эти разводы, — пояснила Татьяна Лейтан. — Когда мы его нашли, у нас пространство окончательно сложилось». Изображение адаптировали под стену и распечатали на обоях в компании Decorroom, таким же принтом выделили зону кухни.







Двери в ванную и гардеробную сделали из одинакового чёрного стекла, с той лишь разницей, что в ванную дверь распашная, а в гардеробную — откатная. «Тем самым в прихожей получается единство, а чёрное стекло отражает помещение, но не создаёт навязчивого зеркального отражения», — комментирует автор проекта. Стекло для дверей выбрали ударопрочное, покрытое специальной плёнкой: в том случае, если удара дверь всё-таки не выдержит, оно не разобьётся на острые осколки.











На полу и значительной части стен — прочное ПВХ-покрытие, которое в комнате выложили в двух направлениях: в зоне спальни плитки выложили вертикально, чтобы поддержать условное зонирование и потолочную конструкцию, в которой спрятан основной линейный свет и коммуникации.





«Наличие в квартире собаки, конечно, сыграло свою роль, именно поэтому это не скользкий ламинат, который быстро приходит в негодность», — объяснила Татьяна Лейтан. ПВХ — материал при этом очень практичный, добавляет она: его легко чистить, и стоит он значительно дешевле ламината. «Неубиваемые» в квартире и плинтусы: они металлические, с ПВХ-вставками. Кроме того, подчёркивает дизайнер, тонкие линии плинтусов и откосов стен добавляют интерьеру графичности.





Телевизор установили на кронштейн, чтобы его можно было легко повернуть и в зону кухни, и в зону спальни-гостиной. Под небольшой полочкой под телевизором установили биокамин.











«Одно из самых важных достоинств этой квартиры — большое окно с видом на Обь, — говорит автор интерьера. — При этом обзор не очень удобный, поэтому возникла идея сделать диванную зону около окна». Её обустроили на высоте подоконника, оставив в самом подоконнике и под ним прорези для циркуляции воздуха. Диван и систему хранения с подсветкой, как и всю остальную мебель в квартире, изготовили на заказ по эскизам Татьяны Лейтан.





Стену в зоне гостиной отделали искусственным кирпичом, а над окном выполнили имитацию балки, в которую спрятан электропривод для рулонной шторы.











Чтобы визуально отделить открытую зону спальни, будто висящую в воздухе кровать скрыли за необычным мягким бортиком и спрятали за лёгкой, ненавязчивой перегородкой, которую на заказ сделали из МДФ. «Плавные линии на принтах хотелось поддержать, поэтому появилась именно такая искривлённость, а не просто прямые рейки», — объяснила Татьяна Лейтан. Необычный светильник заказали в Китае, а базовый серый цвет текстиля разбавили яркими подушками.









Большая кухня хозяйке квартиры была не нужна: готовит она немного, призналась автор проекта. Впрочем, в кухне предусмотрено достаточно много шкафчиков, чтобы уместить всё необходимое. Гарнитур изготовили на заказ, адаптировав под миниатюрную владелицу, поэтому он получился немного ниже стола. «Традиционный стол она не хотела, её пожеланием был большой барный стол, за которым было бы удобно есть и который можно было бы использовать как рабочее место», — рассказала автор проекта. Стол, как и подоконники и экран на радиатор, сделали из фанеры: её покрасили и покрыли полуглянцевым лаком, который подчёркивает фактуру дерева. Плетёные барные стулья в новосибирскую квартиру приехали из Италии, их, как и необычный камин, заказали по каталогу Westwing.









Принт на стене, который вместе с аналогичным в прихожей собирает квартиру в единое целое, поддержали мелкой мозаикой и цветными вкраплениями: например, голубыми чайником и вставкой в смесителе. Часть стены окрасили специальной чёрной матовой краской, на которой держатся привезённые из поездок магниты и при желании можно писать мелом.









Просторный санузел, как и комнату, визуально разграничили, отделив зону с унитазом, чтобы не упираться в него взглядом при входе. В нише с полками напротив унитаза установили стиральную машину, над которой осталось место ещё и для сушильной.





Пол в ванной тёплый наливной и, по словам автора проекта, непросто дался при ремонте («пришлось повозиться»). На стенах — керамогранит Estima с фактурой бетона и необычная глянцевая, похожая на рябь на воде испанская плитка Porcelanosa, такой же выложили фасад ванны. Всю сантехнику, рассказала дизайнер, подобрали совместно с салоном Eletti.











В квартире высокие (2,9 м) потолки, но благодаря большому зеркалу и необычному решению потолка в ванной их удалось визуально поднять ещё выше. «За счёт того, что там деревянные балки и чёрный матовый потолок, создаётся ощущение, будто за балками потолка нет. Эффект создался даже больший, чем я ожидала», — призналась Татьяна Лейтан.









Этот проект Татьяна Лейтан называет своего рода экспериментом: с зонированием, цветом, реализацией. Как призналась автор интерьера, особенно приятно было работать с цветом: как правило, заказчики немного боятся ярких цветов в интерьере. Хотя, по её словам, сочетание дерева, серого и яркой бирюзы — довольно классическое. Диван у окна — тоже классическое решение, но здесь удалось сделать его нестандартным.





Многие элементы владелица квартиры подобрала и заказала сама. Многие пришлось ждать из Китая, и уверенность в том, что всё будет выглядеть и подойдёт именно так, как задумано, была не всегда. Но в результате интерьер со всеми его мелочами собрался в единое целое.

