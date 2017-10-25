Настоящая Америка — железо с кулак

Тест-драйв с читателем: Кирилл обожает «Додж» из толстенного железа, но чинить его приходится самому

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — настоящий большой «американец» Dodge Intrepiс хищным «клювом» и огромной кормой. Именно за мощь, а также за толстое железо владельцу «Доджа» Кириллу и нравятся чистопородные «американцы». О проблемах машины и ценах на обслуживание — в обзоре НГС.АВТО.

Dodge Intrepid, 2003 г.в. Бензиновый атмосферник 2,7 л мощностью 200 л.с., 4-ступенчатый «автомат», передний привод.


Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


Кирилл приобрёл этот автомобиль год назад за 100 000 рублей в состоянии «под ремонт». Пришлось «капиталить» двигатель, менять навесное оборудование, детали подвески. Общий бюджет проекта составил 230 000 рублей, как раз примерно рыночная цена таких машин.



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


«Зато сделал машину полностью под себя, я знаю в ней всё, знаю, что не подведёт и будет ехать».



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


Затраты на первичный ремонт пошли на закупку комплекта ГРМ (23 000 рублей), пружин (3000 рублей штука), амортизаторов (4000 рублей штука), комплекта всех прокладок двигателя (15 000 рублей).



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


«Чтобы обслуживать "американца", надо просто знать, где и как заказывать запчасти. Я заказываю из Америки, Москвы и Питера. Всё приходит и достаточно недорого. В обслуживании "американец" дороже "японца", но дешевле "европейцев"».



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


Кирилл купил «Додж» не просто так, ему начали нравиться самобытные огромные американские машины, поэтому он присматривался к моделям «Додж», «Крайслер». Конкретно этот Dodge Intrepid был изготовлен на заводе в Канаде, а в 2007 году попал в США.



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


«В Америке на них ездили сотрудники спецслужб, полицейские, шерифы, пожарные инспекторы. Солидный автомобиль. Когда разбираешь эту машину, поражаешься, насколько всё основательно, крепко. Если металл, то толстый, не как жестянка сейчас».



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


В салоне всё тоже основательно, мощно и, конечно, просторно. Пластик довольно жёсткий, но неплохо сохранился.



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


На руле фирменный знак «Доджа» — рогатый горный баран, символизирующий простоту, надёжность и упёртость.



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


Сзади места настолько много, что можно сидеть нога на ногу. Владелец говорит, что на природе можно убирать спинку заднего дивана и спать ногами в багажник, как на большой кровати.



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


Багажник тоже объёмный, глубокий, а в «яму» запасного колеса можно поместить, наверное, два мешка картошки.



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


Едет «Додж» степенно, уверенно, почти не замечая ямок и асфальтовых волн, — длина-то около 5,2 метра. Широко расставленные колёса, говорит владелец, помогают не замечать поперечных колебаний машины, да и в целом она не склонна к раскачке, несмотря на размеры.



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


«По трассе этого мотора хватает, единственное, "автомат" медлительный, но на хорошей скорости и "автомат" срабатывает быстро».



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


«Расход 95-го бензина у меня на трассе 10,5 литра при скорости 140 км/ч. В городе летом заливаю бак 60 литров, расход показывает 12. Зимой доходит до 16 литров на сотню».



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


Ну а теперь традиционные три главных плюса и минуса машины по версии владельца. «Плюсы автомобиля — это хорошая мощность, но без огромного налога — всего около 5000 рублей. Ещё мне нравятся внешний вид и эргономика водительского места — удобно сидеть, пользоваться всеми кнопками и переключателями. Ну а минусы — длинная она для города, иногда в карман не помещаешься. Коробка-автомат туповатая, и специальных СТО в городе нет — приходится обслуживать самому».



Настоящая Америка — железо с кулак (фоторепортаж)


Впрочем, самому копаться в машине Кириллу даже нравится, так что менять созданный под себя автомобиль он в ближайшее время не собирается.



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