Настоящая Америка — железо с кулак
Тест-драйв с читателем: Кирилл обожает «Додж» из толстенного железа, но чинить его приходится самому
В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — настоящий большой «американец» Dodge Intrepid с хищным «клювом» и огромной кормой. Именно за мощь, а также за толстое железо владельцу «Доджа» Кириллу и нравятся чистопородные «американцы». О проблемах машины и ценах на обслуживание — в обзоре НГС.АВТО.
Dodge Intrepid, 2003 г.в. Бензиновый атмосферник 2,7 л мощностью 200 л.с., 4-ступенчатый «автомат», передний привод.
Кирилл приобрёл этот автомобиль год назад за
«Зато сделал машину полностью под себя, я знаю в ней всё, знаю, что не подведёт и будет ехать».
Затраты на первичный ремонт пошли на закупку комплекта ГРМ (
«Чтобы обслуживать "американца", надо просто знать, где и как заказывать запчасти. Я заказываю из Америки, Москвы и Питера. Всё приходит и достаточно недорого. В обслуживании "американец" дороже "японца", но дешевле "европейцев"».
Кирилл купил «Додж» не просто так, ему начали нравиться самобытные огромные американские машины, поэтому он присматривался к моделям «Додж», «Крайслер». Конкретно этот Dodge Intrepid был изготовлен на заводе в Канаде, а в 2007 году попал в США.
«В Америке на них ездили сотрудники спецслужб, полицейские, шерифы, пожарные инспекторы. Солидный автомобиль. Когда разбираешь эту машину, поражаешься, насколько всё основательно, крепко. Если металл, то толстый, не как жестянка сейчас».
В салоне всё тоже основательно, мощно и, конечно, просторно. Пластик довольно жёсткий, но неплохо сохранился.
На руле фирменный знак «Доджа» — рогатый горный баран, символизирующий простоту, надёжность и упёртость.
Сзади места настолько много, что можно сидеть нога на ногу. Владелец говорит, что на природе можно убирать спинку заднего дивана и спать ногами в багажник, как на большой кровати.
Багажник тоже объёмный, глубокий, а в «яму» запасного колеса можно поместить, наверное, два мешка картошки.
Едет «Додж» степенно, уверенно, почти не замечая ямок и асфальтовых волн, — длина-то около 5,2 метра. Широко расставленные колёса, говорит владелец, помогают не замечать поперечных колебаний машины, да и в целом она не склонна к раскачке, несмотря на размеры.
«По трассе этого мотора хватает, единственное, "автомат" медлительный, но на хорошей скорости и "автомат" срабатывает быстро».
«Расход 95-го бензина у меня на трассе 10,5 литра при скорости 140 км/ч. В городе летом заливаю бак 60 литров, расход показывает 12. Зимой доходит до 16 литров на сотню».
Ну а теперь традиционные три главных плюса и минуса машины по версии владельца. «Плюсы автомобиля — это хорошая мощность, но без огромного налога — всего около 5000 рублей. Ещё мне нравятся внешний вид и эргономика водительского места — удобно сидеть, пользоваться всеми кнопками и переключателями. Ну а минусы — длинная она для города, иногда в карман не помещаешься. Коробка-автомат туповатая, и специальных СТО в городе нет — приходится обслуживать самому».
Впрочем, самому копаться в машине Кириллу даже нравится, так что менять созданный под себя автомобиль он в ближайшее время не собирается.
Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».
Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.
Дмитрий Косенко
Фото автора