Гладиаторы из 3-го «А»: учеников лицея заставили драться друг с другом

Бой снимали на камеру — один из школьников оказался в больнице с подозрением на перелом позвоночника

Мама третьеклассника из престижного лицея № 12 написала заявления в полицию и прокуратуру — она заявила, что её сына заставили драться более сильные одноклассники. А после избили вчетвером — ребенок оказался в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал подробности истории и выяснил, что думают по этому поводу педагоги и психолог.

Мама третьеклассника Антона (здесь и далее имена детей изменены. — И.К.) Елена К. написала жалобу в полицию и прокуратуру на коллективное избиение 12 октября в лицее № 12 одноклассниками её сына. Началась история с того, что маму вызвали в школу из-за якобы сломанного Антоном чужого «айфона».







«Начинаю выяснять, оказалось, что он (Антон. — И.К.) пришёл на первый урок… И по камерам <…> Алексей подговаривает Никиту драться с Антоном, а Сергей чтобы снимал это на видео. Это всё одноклассники», — рассказала Елена о том, что случилось в школе на самом деле, отследив по камерам наблюдения.







На видео действительно можно разглядеть, как одни мальчишки подталкивают одноклассника к драке, один из зачинщиков даже машет рукой, как рефери в боксе, а после вчетвером нападают на жертву.







Чуть позже, добавила Елена, её сына побили на уроке физкультуры. Побои были настолько серьёзными, что мальчик не смог спать на боку и спине, а в больнице предположили компрессионный перелом позвоночника и положили Антона на обследование. К счастью, подозрения врачей не подтвердились, но трёхнедельное ограничение на физическую нагрузку пострадавшему третьекласснику после медицинской проверки выписали.







Как рассказала Елена, в школе ситуации, когда более сильные одноклассники устраивают такие «гладиаторские бои» и подбивают более слабых драться между собой, нередки.











Директор лицея в беседе с автором признала: драка была, и это довольно неприятно. «Мама [Антона] у меня была. Я, наверное, самая последняя узнала об этом… А на той неделе Елена Юрьевна [Cудкевичус] (социальный педагог лицея. — И.К.) провела [собрание], приглашала тех родителей. Мне очень не понравился настрой родителей мальчиков: один заметил, что своему сыну говорит, что нужно бить», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор лицея № 12 Наталья Конева и добавила, что





виновные в драке уже поставлены на школьный учёт — позже их поставят и на учёт в комиссию ПДН.







«Родители сказали, что будут ждать официального [медицинского] заключения, какая нужна там помощь, и что они согласны оказать [поддержку пострадавшему мальчику], какая потребуется», — заметила социальный педагог Елена Судкевичус, уточнив, что такая драка, когда несколько младшеклассников избивали бы одного, у них в лицее впервые.







Районная прокуратура и полиция на поданные Еленой жалобы ответов ещё не дали. Следователь полиции Центрального округа Екатерина Савкина подтвердила, что мама избитого мальчика написала заявление, уточнив, что по закону на разбирательство отведено десять дней. В департамент по образованию мэрии Елена ещё не обращалась, потому что надеется, что всё разрешится и без того. Но в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Елена призналась: она опасается, что сына в школе будут травить — по её словам, такие намёки уже были.







Семейный психолог, руководитель и преподаватель школы для родителей «Мама Лара» Лариса Свиридова считает, что драки, даже и групповые — обычное явление для подростков такого возраста.







«Это во все времена было. Дрались мальчишки против девчонок, дрались между собой, отвоёвывая место в субординации класса… Другое дело, какие выводы из этого делают школа и родители. Вот у нас в гимназии, где учатся мои дети, подравшихся мальчиков просто исключили из школы. И такое правило, о котором все знают — и дети, и родители — приводит к тому, что агрессии [возникает] намного меньше», — пояснила психолог Свиридова. Однако элемент новизны в истории из 12-го лицея эксперт всё же усмотрела: по её словам,





дети бьют и снимают это на видео, чтобы потом где-то похвастаться, — а значит, устраивают драку осознанно и спланированно.







«Агрессивность детей во многом от родителей идёт. Задача родителей в раннем возрасте [ребёнка], где-то с полутора до пяти лет, перевести агрессию ребёнка из невербальной в вербальную. То есть объяснять, что даже обзывать не так страшно, как бить. Лучше пусть он скажет «дурак», накричит на другого, но не побьёт. А у нас сложно с этим в обществе — и взрослые в конфликтах начинают руки распускать», — советует психолог. Доктор заметила, что детская агрессия, как и неуёмная двигательная активность, является одним из способов снятия напряжения, которое возникает у детей в современном мире.



