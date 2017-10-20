Локоть в бане (фоторепортаж)

«Сандуновские бани», которые откроют на месте муниципальных бань № 8, уже почти готовы к открытию. Капитальный ремонт шёл около двух лет. Теперь здание на Каменской, 19«а» выбивается из ряда привычных построек Новосибирска — на фасаде появились игривые фрески и хохлома, внутри бани кроме расписных стен появился почти «театр» — с колоннами, гардеробом и огромным панно. Перед открытием бани здесь побывал мэр Анатолий Локоть, который проверил печи, купели и батареи, а также выяснил, будет ли в бане пиво. Корреспондент НГС.НОВОСТИ также прогулялась по «банным» комнатам, интерьер которых напомнил известную сцену из фильма про новогоднюю традицию.

Здание 1936 года постройки на Каменской, 19«а», где раньше были обычные муниципальные бани под номером 8, закрылось на ремонт ещё два года назад. В 2015 году компания «Сандуны Новосибирск», которой здание передали в концессию на 35 лет, начала здесь капитальный ремонт. В декабре там собираются открыть баню, какой, по словам руководства компании, ещё не было в Новосибирске — с этим действительно не поспоришь, ведь в «Сандуновские бани» до этого можно было попасть только в Москве.







Отремонтированный фасад на Каменской, 19«а»





Несмотря на то, что до официального открытия ещё больше месяца, мэр Анатолий Локоть решил проверить, как идёт подготовка — всё-таки зима не за горами, и «так уже мы устроены, в силу традиций, в силу климата обязательно надо париться».







Фрески на фасаде новой бани





«Думал, шайку возьму», — пошутил он при входе в здание. В ответ послышалось что-то вроде «можно попробовать», но мэр уже ушёл дальше, спрашивая: «Где тут что?».







Помывочные





В комнате женского отделения, стены которой украшены вручную, уже выставлена мебель. Глядя на интерьер, действительно тут же вспоминаешь сцену из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».







Ремонт здания обошёлся в разы больше заявленной концессионером суммы





«На колёсиках? — с недоверием взглянул мэр на кованый столик, который, как обратил внимание директор компании Евгений Анисимов, сделан в «сандуновском стиле». По его словам, мастера, в том числе ковки, из Новосибирска.







Интерьеры бани будут отремонтированы окончательно к декабрю





Затем Анатолию Локтю попытались что-то объяснить про «профессионализм и качество оказанных услуг», на что мэр ответил: «Понятно» и неожиданно спросил, чугунные ли батареи. Они, как выяснилось, действительно чугунные — Анисимов объяснил это их надёжностью, тем более что в бане много воды, пара, и должно быть всё безопасно.





В здании новой бани





Ещё в начале ремонта концессионер заявлял, что ремонт обойдётся в 140 млн рублей, но на самом деле расходы увеличились в несколько раз, правда, точную цифру пока всё-таки не назвали.











В здании пришлось ремонтировать практически всё, в том числе вентиляцию, перекрытия. «По сути, мы всю начинку вытащили, оставили стены», — пояснил директор.





Витражи в новой бане





Например, во время ремонта обнаружилось, что в подвале были окна, заваленные мусором. Также удалось восстановить мансардный этаж, где будет спа-центр.







Освещение в залах бани





Средняя проходимость бань, как рассказали в компании, рассчитана на 1000 человек в сутки, при этом как минимум один день будет для льготников.







Бочонки для ополаскивания





«Сколько килограммов теряется за единицу времени?» — спросил раскрасневшийся мэр, выходя из парилки. Специалисты объяснили, что всё будет зависеть от того, как париться, а также смены кочегаров — «кто-то любит пожёстче, кто-то помягче». Медик тоже будет, уверили Локтя, который забеспокоился, что кому-то может стать плохо.





Мэр Анатолий Локоть осматривает помещения «Сандуновских бань»





В холле бани на открытии будет огромное панно, которое, как утверждают в компании, сделано из драгоценных и полудрагоценных камней. Здесь же гардероб и лавка.







Помывочные





«Как в театре, грубо говоря, — пояснил порядок посещения бани Анисимов. — Получили талончик, ждёте своего времени посещения. Вас человек встречает с ресепшена и провожает в отделение». В лавке будут продавать халаты, веники и даже пельмени. «Пельмени сами тоже лепить будете?» — удивился мэр.







Бани откроют в декабре





Да, пельмени и вареники будут действительно лепить сами, а меню ресторана, по словам Анисимова, даст фору многим новосибирским заведениям. «А пиво?» — задал мэр витавший в воздухе вопрос. «Не переживайте, всё будет», — успокоили Локтя. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ показалось, что мэр и его спутники облегчённо вздохнули.





Залы для отдыха





Сколько будет стоить посещение бани, пока неизвестно — тариф ещё не утвердили. Однако уже точно известно, что цена для пенсионеров и льготников будет 105 рублей в час. Также в декабре расскажут цены на услуги бань, в том числе здесь будет мыльный массаж (в отдельном помещении) и различные виды парения (так специалисты называют банные услуги).







Комната для мыльного массажа





«До Нового года, примерно через месяц, будет запуск этих бань. И кто-то, как всегда, по традиции 31 декабря придёт сюда с тем, чтобы встретить с друзьями Новый год», — улыбнулся напоследок мэр и подметил, что от нас вероятнее всего улететь всё же не в Ленинград, а в Красноярск или Кемерово.

