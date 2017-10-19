Пошли по рукам

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В Новосибирске расцвела торговля б/у электроникой и одеждой — свои вещи распродают женщины за 40

За год в городе стало больше комиссионных магазинов
За год в городе стало больше комиссионных магазинов

В Новосибирске резко выросло количество комиссионных магазинов. По данным «2ГИС», на 1 октября 2017 года комиссионок стало больше на 23%, чем за этот же период в 2016-м. За прошедший год стало больше и организаций, которые ремонтируют бытовую технику, причём мастерские по гарантийному ремонту при подсчёте не учитывались. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что сейчас происходит на рынке подержанных вещей и какие товары б/у самые востребованные.

В Новосибирске наметился рост количества магазинов, торгующих подержанными вещами — бытовой техникой, электроникой, посудой, спортивными товарами, одеждой, обувью. По данным «2ГИС», на 1 октября 2017 года количество таких комиссионок увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% — с 57 до 70 магазинов. Пресс-секретарь «2ГИС» Максим Бугаёв уточнил, что этот процент показывает только разницу в количестве точек между периодами с января по октябрь каждого года и не учитывает, например, сколько магазинов за эти периоды могло закрыться.


Аналогичная ситуация происходит и у наших соседей: в Омске количество комиссионных магазинов увеличилось на 20% (с 61 до 73 точек), в Красноярске — на 62% (с 37 до 60).


«Последнее время очень сильно выросла конкуренция — растёт спрос [на такие товары у населения] очень сильно. Открывается много новых магазинов. <…> Причём люди ещё сами продавать могут где-нибудь на "Авито", "Юле" и так далее», — подтвердил всплеск комиссионной торговли управляющий сети «Первый комиссионный магазин» с магазинами в Новосибирске, Новокузнецке и Барнауле Максим Максименко.


Новосибирцы скупают не только подержанную технику, но и мебель, и одежду
Новосибирцы скупают не только подержанную технику, но и мебель, и одежду

Как и на блошиных рынках, в комиссионных магазинах широкий ассортимент — бытовая техника, электроника, одежда, обувь, посуда, игрушки, строительный инструмент и спортивные товары. «Первый комиссионный магазин», например, специализируется на одежде, бытовой технике, электронике и спорттоварах. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил здесь довольно большой выбор велосипедов по цене от 1000 до 5000 рублей. А на манекене висел женский меховой жилет с капюшоном по спеццене, как гласил ценник, в 13 500 рублей.


Комиссионный магазин «Модный чердак», который изначально появился из увлечения его хозяйки и постепенно перерос в бизнес, работает с одеждой, обувью, книгами, посудой.


«У нас есть всё, кроме электроники… Я люблю винтажные вещи и бывала на блошиных рынках многих стран и во многих городах России. Вот и появилась идея попробовать это», — заметила директор «Модного чердака» Ирина Сурова.


Процедура приёма вещей б/у примерно везде одинаковая: владелец вещи называет цену, а магазин может рассчитаться за товар сразу или поставить на реализацию,


либо владелец приходит к пониманию цены в процессе обсуждения с магазином. В любом случае цена оказывается меньше, чем за аналогичный товар в магазине. Конечно, антикварные и уникальные винтажные вещи оцениваются особо. После продажи товара магазин обычно берёт себе от 35 до 45% вырученных денег.


Наибольшим спросом среди подержанных вещей пользуется одежда
Наибольшим спросом среди подержанных вещей пользуется одежда

В магазинах, заметила Ирина Сурова, большинство сдающих вещи — женщины в возрасте от 40 и старше. Покупатели — либо человек увлечённый, разыскивающий что-то себе в коллекцию, либо человек с достатком ниже среднего, покупающий разные бытовые предметы для их прямого использования. Больше всего, заметила директор «Модного чердака», людей, посещающих комиссионки, интересует одежда.


Вместе с покупками вещей, бывших в употреблении, люди стали чаще ремонтировать вещи, которыми они пользуются. У мастера по ремонту обуви Азиза киоск в районе площади Калинина. Последнее время, заметил Азиз, он почти не сидит без работы — раньше свободного времени было гораздо больше. 


В компании «2ГИС» подтвердили и эту тенденцию: за год хоть и незначительно, но выросло количество организаций в сфере ремонта и установки бытовой техники — с 237 до 240.


Причём мастерские, работающие по гарантийному ремонту, при этом подсчёте не учитывались.


Уличный продавец Евгений уверен, что Новосибирску не хватает своего официального блошиного рынка
Уличный продавец Евгений уверен, что Новосибирску не хватает своего официального блошиного рынка

«Спрос растёт — у народа идёт финансовый спад. В Москве власть даже открывает специальные рынки, чтобы людям было доступнее покупать многие вещи. Даже при их-то финансах! Это такие рынки "тысяч мелочей", где можно найти любую подержанную вещь, и недорого. Подобные блошиные рынки есть во всем мире. Пока в Новосибирске власть об этом не задумывалась. Одно время такие люди вместе с разными коллекционерами собирались в парке "Берёзовая роща", но потом оттуда всех выгнали», — посетовал уличный продавец Евгений, который уверен, что организованный блошиный рынок может стать своеобразной точкой в туристическом маршруте приезжающих в Новосибирск. Как это происходит, заметил Евгений, во всем мире.

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