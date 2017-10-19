Пошли по рукам

В Новосибирске резко выросло количество комиссионных магазинов. По данным «2ГИС», на 1 октября 2017 года комиссионок стало больше на 23%, чем за этот же период в 2016-м. За прошедший год стало больше и организаций, которые ремонтируют бытовую технику, причём мастерские по гарантийному ремонту при подсчёте не учитывались. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что сейчас происходит на рынке подержанных вещей и какие товары б/у самые востребованные.

В Новосибирске наметился рост количества магазинов, торгующих подержанными вещами — бытовой техникой, электроникой, посудой, спортивными товарами, одеждой, обувью. По данным «2ГИС», на 1 октября 2017 года количество таких комиссионок увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% — с 57 до 70 магазинов. Пресс-секретарь «2ГИС» Максим Бугаёв уточнил, что этот процент показывает только разницу в количестве точек между периодами с января по октябрь каждого года и не учитывает, например, сколько магазинов за эти периоды могло закрыться.







Аналогичная ситуация происходит и у наших соседей: в Омске количество комиссионных магазинов увеличилось на 20% (с 61 до 73 точек), в Красноярске — на 62% (с 37 до 60).







«Последнее время очень сильно выросла конкуренция — растёт спрос [на такие товары у населения] очень сильно. Открывается много новых магазинов. <…> Причём люди ещё сами продавать могут где-нибудь на "Авито", "Юле" и так далее», — подтвердил всплеск комиссионной торговли управляющий сети «Первый комиссионный магазин» с магазинами в Новосибирске, Новокузнецке и Барнауле Максим Максименко.







Новосибирцы скупают не только подержанную технику, но и мебель, и одежду

Как и на блошиных рынках, в комиссионных магазинах широкий ассортимент — бытовая техника, электроника, одежда, обувь, посуда, игрушки, строительный инструмент и спортивные товары. «Первый комиссионный магазин», например, специализируется на одежде, бытовой технике, электронике и спорттоварах. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил здесь довольно большой выбор велосипедов по цене от 1000 до 5000 рублей. А на манекене висел женский меховой жилет с капюшоном по спеццене, как гласил ценник, в 13 500 рублей.







Комиссионный магазин «Модный чердак», который изначально появился из увлечения его хозяйки и постепенно перерос в бизнес, работает с одеждой, обувью, книгами, посудой.







«У нас есть всё, кроме электроники… Я люблю винтажные вещи и бывала на блошиных рынках многих стран и во многих городах России. Вот и появилась идея попробовать это», — заметила директор «Модного чердака» Ирина Сурова.







Процедура приёма вещей б/у примерно везде одинаковая: владелец вещи называет цену, а магазин может рассчитаться за товар сразу или поставить на реализацию,





либо владелец приходит к пониманию цены в процессе обсуждения с магазином. В любом случае цена оказывается меньше, чем за аналогичный товар в магазине. Конечно, антикварные и уникальные винтажные вещи оцениваются особо. После продажи товара магазин обычно берёт себе от 35 до 45% вырученных денег.







Наибольшим спросом среди подержанных вещей пользуется одежда

В магазинах, заметила Ирина Сурова, большинство сдающих вещи — женщины в возрасте от 40 и старше. Покупатели — либо человек увлечённый, разыскивающий что-то себе в коллекцию, либо человек с достатком ниже среднего, покупающий разные бытовые предметы для их прямого использования. Больше всего, заметила директор «Модного чердака», людей, посещающих комиссионки, интересует одежда.







Вместе с покупками вещей, бывших в употреблении, люди стали чаще ремонтировать вещи, которыми они пользуются. У мастера по ремонту обуви Азиза киоск в районе площади Калинина. Последнее время, заметил Азиз, он почти не сидит без работы — раньше свободного времени было гораздо больше.





В компании «2ГИС» подтвердили и эту тенденцию: за год хоть и незначительно, но выросло количество организаций в сфере ремонта и установки бытовой техники — с 237 до 240.





Причём мастерские, работающие по гарантийному ремонту, при этом подсчёте не учитывались.







Уличный продавец Евгений уверен, что Новосибирску не хватает своего официального блошиного рынка

«Спрос растёт — у народа идёт финансовый спад. В Москве власть даже открывает специальные рынки, чтобы людям было доступнее покупать многие вещи. Даже при их-то финансах! Это такие рынки "тысяч мелочей", где можно найти любую подержанную вещь, и недорого. Подобные блошиные рынки есть во всем мире. Пока в Новосибирске власть об этом не задумывалась. Одно время такие люди вместе с разными коллекционерами собирались в парке "Берёзовая роща", но потом оттуда всех выгнали», — посетовал уличный продавец Евгений, который уверен, что организованный блошиный рынок может стать своеобразной точкой в туристическом маршруте приезжающих в Новосибирск. Как это происходит, заметил Евгений, во всем мире.

