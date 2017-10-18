Дом-подберёзовик: у популярного парка выросли новостройки

Над парком «Берёзовая роща» меньше чем за год выросли новые кирпичные дома: на месте трамвайного депо компания «ГринАрт» строит одноимённый жилой комплекс. Из шести запланированных зданий здесь уже построили два, а двор начали превращать в продолжение парка. Правда, берёзы и ёлки в нём оказались импортные, из Венгрии. В перспективе здесь появится пруд с фонтаном, а вот от строительства подземного паркинга компания отказалась. Как выглядит сегодня территория, где раньше «жили» трамваи, и что будет с промзоной по соседству, выяснили корреспонденты НГС.НОВОСТИ.









В конце сентября одна из компаний девелопера Владислава Крючкова, «ГринАрт», получила разрешение на ввод двух домов одноимённого жилого комплекса. На территории бывшего трамвайного депо на улице Планетной, с калитками в парк «Берёзовая роща», они выросли довольно стремительно — меньше чем за год.









«Лицом» к парку возвели двухподъездную кирпичную 9-этажку с просторными «двушками» и «трёшками», «бочком» к нему — 10-этажку с квартирами поменьше. По данным отдела продаж застройщика, в сданных домах из более 200 квартир в продаже остаются порядка 10%.









Самая дешёвая сейчас расположена на первом этаже: «однёшка» площадью 33 кв. м обойдётся в 2,52 млн рублей. За трёхкомнатную студию в 72 «квадрата» на 6-м этаже придётся выложить уже 5,14 млн рублей. В 10-этажном доме можно купить и квартиру с отделкой «под ключ» — это, правда, сделает её дороже на 7 тысяч за «квадрат». По словам сотрудников компании, сделать ремонт силами застройщика попросили покупатели только 35 квартир.









Помимо привычных глазу планировок в доме с видом на парк есть и своеобразный пентхаус площадью 131 кв. м: высота потолка здесь больше 6 м, на одной из стен два ряда окон, а на антресоли предусмотрена гардеробная. Эта квартира, рассказали в компании, уже продана, аналогов ей пока нет, но могут появиться в других домах.









В планировке кроме гардеробной на антресоли предусмотрена терраса площадью почти 20 кв. м с видом на парк. При этом выход на неё сделали через застеклённую от пола до потолка «веранду».









Террасы вместо лоджий будут и у жителей первых этажей, правда, не у всех: таких квартир, с укромными площадками для столиков и стульчиков за ёлками, пока всего четыре. Вот только в собственность владельцам квартир ни наземные, ни надземные террасы передавать не будут, рассказали в «ГринАрте». Зато и уборку, к примеру, снега с них управляющая компания берёт на себя.









Класс жилья в компании определяют как «комфорт», поэтому ничего сверхъестественного в отделке подъездов не придумывали, хотя двери поставили довольно основательные: менять их не предполагается. Лифтов в первых домах всего один на подъезд: этажей немного, а квартир максимум семь на площадке, поэтому очередей к ним в компании не ждут.









Общая площадь территории будущего комплекса — больше 37,3 тысячи кв. м. Около 30% из них займёт парковая зона. Пока она ограничивается деревьями, газонами и ещё не завершёнными местами для отдыха, в перспективе здесь должен появиться пруд с фонтаном. Содержать комплекс будет УК «Союз», тариф — порядка 38 рублей за кв. м. В эту стоимость входят и услуги садовников, и уборка, и видеонаблюдение, и домофоны.









В «ГринАрте» рассказали, что на озеленение уже потратили 5 млн рублей, а все деревья и кустарники специально привезли из Венгрии. Помимо привычных ёлочек и кустов сирени здесь высаживают по два вида берёз и клёнов, акации, вязы, дубы, яблони и липы. Некоторые из них ещё стоят у забора, ждут, пока их посадят.









Заезжать во двор будет нельзя: для машин предусмотрены наземные парковки на границе комплекса. Первоначально в следующих очередях строительства планировали построить подземный паркинг, но потом от этой идеи отказались. Для жителей первых двух домов уже есть 145 парковочных мест, по мере строительства прибавится ещё 232.









Вторым этапом «ГринАрт» строит две 16-этажные «свечки», в третьей очереди появится ещё одна и дом переменной этажности — 9–16-этажный. Сотрудник технадзора застройщика, представившийся Владимиром Леонидовичем, рассказал, что все дома строят по классической технологии: из кирпича и без каркаса, постепенно уменьшая толщину стен к верхним этажам, чтобы сделать их устойчивыми. «До 2007 года это был бы однозначный плюс: 90% покупателей смотрело на конструктив, — комментирует исполнительный директор компании Rolband&Partners Александр Астахов. — Сейчас массовый потребитель не понимает ничего в конструктиве».





В строящемся третьем доме «однёшек» формально нет, а 2-комнатную студию площадью 36,5 кв. м на первом этаже можно купить за 2,37 млн рублей. «Трёшка» на 16 этаже площадью 72 кв. м обойдётся уже почти в 5 млн рублей.









Передавать ключи дольщикам в компании начали меньше двух недель назад, но некоторые уже начинают делать ремонт. Марина, владелица новой «однёшки», рассказала, что купила её на перспективу. «Нам понравилось место, оформление, дом современный, — рассказала она. — Близость "Берёзовой рощи" тоже сыграла свою роль: есть где отдохнуть, провести выходные, на перспективу, если здесь будет жить семья с ребёнком или дети подрастут и у них будут свои дети, есть где с ними погулять».









В парк выходят две калитки нового комплекса, обе — на замках с домофонами и под видеонаблюдением, а асфальтовая дорожка упирается в пока не слишком благоустроенную беговую. Даже в будний день на ней довольно много людей: собачников, бегунов и просто тех, кто вышел прогуляться. «В начале 90-х я бы в тёмное время через парк "Берёзовая роща" шёл очень напряжённо, — признался Александр Астахов. — Но сейчас там, вроде, поцивильнее стало. Ну и комплекс отдалён от недорогой застройки Дзержинского района, и сомнительные личности вряд ли будут забредать к ним на территорию».









Район вокруг новостроек насыщен развлечениями: тут есть горки и пони-ферма для малышей, верёвочный парк и пейнтбол для тех, кто постарше, кафе с шашлыками. На вопрос, не докучают ли отдыхающие, жительница соседнего с новым комплексом дома на Алейской, 14 Любовь Ульяновна говорит, что даже наоборот. «На остановке ресторан: свадьбы, дни рождения каждый день, фейерверки красивые, даже до нас долетают», — радостно рассказывает пенсионерка. С инфраструктурой, по её словам, здесь тоже всё хорошо: есть и магазины, и школы, поликлиника тоже недалеко — на улице Кошурникова.









Марина пожаловалась только на не очень понятный пока путь к домам. «Сейчас подъезд к этому месту организован не до конца, — поделилась женщина. — Как нам сказали, будет выезд на проспект Дзержинского. Первый раз мы вообще тут крутились». Дорогу от проспекта Дзержинского уже частично закатали в асфальт, сделали тротуары, но обрываются они по иронии возле недостроенного здания регионального управления автодорог. Впоследствии, пообещали в «ГринАрте», здесь будет оборудован въезд со зданием охраны.









Помимо парка комплекс соседствует с промзоной и частным сектором, которые кому-то могут и испортить вид из окна. Марину это, впрочем, не смущает: «Я думаю, что всё равно в перспективе будет немножечко по-другому. И таких производств, чтобы от них были дым, пыль, вредности, нет».





Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева рассказала, что всю территорию завода давно уже предлагают отдать под жильё. «Место модное, тем более сейчас, когда есть метро. И содержать такие крупные заводы на территории города, близко к центру, не сильно-то разумно, — объясняет она. — Другое дело, что перенос может обернуться потерей бизнеса: пока будут переносить, могут заказчиков потерять. И весь этот редевелопмент площадок может во много вопросов упираться: какое было производство, вредное или не вредное, нужна ли реновация земель, не осталось ли объектов на площадке, при которых требуется санитарно-защитная зона».









Сам «ГринАрт» построен на площадке бывшего трамвайного депо — в паре минут ходьбы от него даже можно найти памятник старому новосибирскому трамваю, который когда-то ходил по маршруту «Оперный театр — улица Писарева». Любовь Ульяновна рассказала, что территорию завода вроде тоже собираются отдать под застройку, но конкретных планов местным жителям никто пока не озвучивал. «Если крупные площадки там есть — то да [редевелопмент возможен]. Если мелкое дробление, то это, скорее всего, будет так же, как и с районом Фабричной, где объединить всё невозможно», — с сомнением комментирует Александр Астахов.





«Как правило, застройщики боятся работать с промзонами, — добавляет замруководителя отдела новостроек АН «Жилфонд» Инна Терехова. — Территория там проблемная, на её освоение нужно потратить больше сил, времени и средств. В случае с "ГринАртом" свою роль, конечно же, сыграли парк и метро "Берёзовая роща" — ради таких преимуществ многие покупатели готовы закрыть глаза и на частный сектор, и на промышленную зону по соседству».









Владельцы гаражей и погребов вдоль территории завода слышали, что снос будет, но не старых корпусов, а пустующего детского сада и домов на Алейской, которые когда-то хозспособом строили работники трамвайного депо. «Сейчас же время — вы знаете какое. Сказали, вроде сносить будут. Слухи идут, они уже лет пять идут. Но, может, ещё лет пять будут слухи, а может, завтра скажут: "До свидания!"», — пожимает плечами один из мужчин, представившийся Виктором Владимировичем.









Ближайшая к «ГринАрту» стройка — площадка компании «Кварсис» на улице Демьяна Бедного. Впрочем, по мнению Астахова, конкурировать новый проект Владислава Крючкова будет, скорее, с новостройками в районе «Сибирского молла»: «Домом на Берёзовой роще» и ЖК «Пифагор» группы «Стрижи». «У "Кварсиса" нет образа парка, и поэтому они сразу попадают в разные категории: одно дело продавать дом рядом с парком, другое — с видом на Ипподромскую магистраль. Это несопоставимые вещи», — объясняет эксперт.









При этом, если проект окажется успешным, конкуренция у него ещё может появиться: например, неосвоенной остаётся находящаяся неподалёку территория завода «Альбумин», которая принадлежит питерской группе «Л1». Совсем недавно она продлила разрешение на строительство другого проекта в Новосибирске, так что весьма вероятно, что у неё ещё есть планы на развитие в сибирской столице.