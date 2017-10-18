«Иксы» атакуют

Который BMW сейчас самый популярный в Новосибирске? Ну, наверное, легендарный BMW X5, скажет читатель. А вот и нет. Соплатформенный X6 берёт на себя до 60% продаж среди этих двух топовых внедорожников марки. «Икс шестой» более молодежный, спортивный, но неужели только за это его выбирают потребители? О секретах автомобиля — в тест-драйве редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





У этого перламутрового BMW X6 (предоставлен официальным дилером, компанией «ЭлитАвто Сибирь») есть 3-литовый турбодизель о 249 «лошадях» и система полного привода xDrive, которая держит каждое колесо постоянно под тягой, а не перекидывает с паузами момент по осям. Вот в принципе и всё, что потребуется для езды по городу, для весьма резкой езды.











«Икс шестой» обновился примерно в одно и тоже время с X5 и имеет все родовые признаки этого семейства. Увесистые горизонтальные ноздри, фары сложной формы с оттянутым на крыло «уголком глаза», многочисленные рёбра по капоту. Кругляши светодиодных огней срезаны поверху для пущей агрессивности.















Боковину формирует мощное ребро, проходящее по линии дверных ручек. Ну и, конечно, характерный скат крыши, который когда-то сделал X6 первооткрывателем этого подсегмента.















Колёса однозначно просятся побольше, штатными тут не обойдёшься. Такова геометрия арок и массивность кузова.















Задние «бмвшные» фонари стали своего рода законодателями моды, в них черпают вдохновение многие производители.















В целом автомобиль доведен до максимума спортивности, агрессивности, и в этом он этакий антипод X5, который со своим огромным багажником больше играет в классе дорогих семейных авто.















На водительском месте первым делом поражает приборный щиток, который стоит почти вертикально и близко к вам, — в основном сейчас делают глубоченные колодцы.















Шкалы здесь аналоговые, максимально простые и лаконичные, но бывают и цифровые варианты. Днем светит белым светом, ночью фирменным оранжевым — в целом показания считываются хорошо.















Сразу о подсветке салона. Она тут двухконтурная, но можно выбрать комбинации всего из трех цветов — голубого, белого, оранжевого. Маловато будет.















В автомобиле стоит самая актуальная мудьтимедиа BMW — она умеет ходить в интернет, показывает погоду, новости, красиво перелистывается с анимацией. Дисплей стоит на приборной панели, это удобно для глаз, но управлять пальцами на ходу — не очень: приходится тянуться, наклоняться.













В реальности используется второй вариант управления, джойстиком-кругляшом на центральном тоннеле – крутишь его по меню, нажимаешь, заходишь. Вот только ручку громкости разместили бы где-нибудь рядом с джойстиком, а не на средней консоли с устаревшими и уже ненужными кнопками выбора радиостанций.















Да, и на руле требуются кнопки перелистывания радиостанций, которые работают в одно нажатие, — а чего ещё делать в полудрёме столичных пробок. Сейчас же приходится сначала крутить «бочонок» диапазона, а потом нажимать на него для подтверждения станции.















Этот X6 оборудован «приспортивленным» M-пакетом, главное в котором, я считаю, — это М-руль. Он толстый, с овальным сечением, с оплёткой, которая подобрана для правильных тактильных ощущений. Ведь рулевое колесо — это главный канал связи человека с машиной, через его пальцы и кожу. Руль здесь греется быстро и полностью, а не как у некоторых, по четвертинкам. Просится ещё двухдиапазонный подогрев, потому-то горячий руль приходится постоянно отключать.













Сиденья в этой версии оборудованы электроприводом, но вот регулировки поясничного подпора я что-то не нашёл. Серединка сидений не из гладкой кожи, а из алькантары — на такую гораздо теплее садиться. Центральный тоннель тоже обшит этим тёплым материалом.













Сзади особо делать нечего, подогревов нет, есть пара розеток и дефлекторы обдува. Диван немного завален назад, поэтому места для коленей хватит, но высокие люди могут задевать крышу головой.















Багажник производит впечатление длинного и вместительного, но погрузочному процессу будет слегка мешать толстый бампер. Интересный вариант со шторкой, складывающейся гармошкой. А подпружиненный амортизатором пол — это вообще очень редкое решение, которого не встретишь во многих «премиумах». Удобно легким движением руки получать доступ ко всему подполу с запаской и инструментами.

















Дизель здесь развивает 560 Н·м тяги и разгоняет внедорожник до сотни за 6,7 с. Вообще, автомобилям BMW идут дизели. Они хорошо здесь сработаны с коробкой-автоматом и неплохо звучат, что немаловажно для эмоционального авто. Лучшие нотки дизель выдает в диапазоне 3000–4000 оборотов, так же как и самую эффективную тягу.













Для чего здесь полный привод? Нет, не для бездорожья. Для хорошего, чистого ускорения — у педали нет паузы, а все четыре колеса, заряженные тягой, сразу уносят вас вдаль без всяких пробуксовок.















Автомобиль неплохо тормозится, без этого не получится динамичной езды. Чувствуется, что задние тормоза осаживают корму изо всех сил, поэтому и нос избыточно не клюёт.















Это, пожалуй, единственный внедорожник из всех «немцев», «англичан» и «японцев», что у меня были, который управляется с «легковой лёгкостью». Его просто надо вкручивать в поворот под газ, не боясь кренов, которых тут практически и нет. Ещё бы руль чуть потяжелее на дуге.















Разумеется, для таких пируэтов нужна подвеска, которая удерживает кузов от раскачки, — и здесь она есть. Собранная, упругая, но передающая на вас всякие ямки среднего калибра.















Ну а что там всё-таки с грязями, чай внедорожник же. «Икс шестой» вроде неплохо гребёт по песку, проскакивает поперечные колеи, но коварство в том, что в какой-то момент масса автомобиля может неожиданно для вас остановить процесс «джиперства».















Внедорожник весит около 2,1 тонны и он просто может провалиться, хоть в песке, хоть в предстоящем снегу. Поэтому следует держать ухо востро и по крайней мере не терять тягу и скорость вращения колёс в критических местах — лучше всего перейти в ручной режим на 1-ю передачу.















Стоит этот автомобиль от 4 770 000 рублей, но всякими пакетам несложно нагнать цену и до 6–7 миллионов. «Икс пятый», кстати, подешевле — от 3 900 000 рублей. Но вот же парадокс — техника такая же, стоит дороже, а берут «Икс шестой» охотней — наверное немцам удалось вложить в него больше эмоций.











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