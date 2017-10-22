Город нуар: 25 фото новосибирцев без капли цвета

Новосибирск — идеальное место для документальной съёмки. Будучи мегаполисом, этот город-миллионник вобрал в себя десятки социальных слоев — от нищих на улице до жителей современных новостроек с охраной на въезде, от бизнесменов до студентов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ уже четыре года снимает жизнь сибиряков в чёрно-белых тонах. Мы выбрали самые выразительные, на наш взгляд, кадры.

