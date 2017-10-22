Город нуар: 25 фото новосибирцев без капли цвета

Журналист НГС 4 года снимал улицы Новосибирска в чёрно-белых тонах — публикуем его лучшие кадры

Новосибирск — идеальное место для документальной съёмки. Будучи мегаполисом, этот город-миллионник вобрал в себя десятки социальных слоев — от нищих на улице до жителей современных новостроек с охраной на въезде, от бизнесменов до студентов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ уже четыре года снимает жизнь сибиряков в чёрно-белых тонах. Мы выбрали самые выразительные, на наш взгляд, кадры.

Девушка ждёт, пока посетители фуд-корта в «Сан Сити» освободят столики. Февраль 2015-го
Девушка ждёт, пока посетители фуд-корта в «Сан Сити» освободят столики. Февраль 2015-го


Дети качаются на тарзанке во дворе одного из бараков на окраине города. Май 2017-го 
Дети качаются на тарзанке во дворе одного из бараков на окраине города. Май 2017-го 


Двор десятиэтажки в Первомайском районе. Тот редкий случай, когда детям без смартфона интереснее. Сентябрь 2016-го 
Двор десятиэтажки в Первомайском районе. Тот редкий случай, когда детям без смартфона интереснее. Сентябрь 2016-го 


Школьники городской гимназии смотрят на представление по случаю Дня Победы. Май 2015-го 
Школьники городской гимназии смотрят на представление по случаю Дня Победы. Май 2015-го 


День города в самом разгаре. Июнь 2014-го 
День города в самом разгаре. Июнь 2014-го 


Молодёжь осваивает скейтборды на площади Ленина. Август 2017-го
Молодёжь осваивает скейтборды на площади Ленина. Август 2017-го


Полиция пропускает участников митинга в защиту «Тангейзера». Апрель 2015-го
Полиция пропускает участников митинга в защиту «Тангейзера». Апрель 2015-го


Подростки на фестивале «Дримфлеш». Весна 2013-го
Подростки на фестивале «Дримфлеш». Весна 2013-го


Мимы в холле Дома молодёжи Первомайского района. Апрель 2017-го
Мимы в холле Дома молодёжи Первомайского района. Апрель 2017-го


Подростки в ожидании «Монстрации». Май 2013-го
Подростки в ожидании «Монстрации». Май 2013-го


Участники представления в честь Дня Победы. Май 2015-го 
Участники представления в честь Дня Победы. Май 2015-го 


Подростки ждут маршрутку на одной из остановок в Первомайском районе. Лето 2017-го 
Подростки ждут маршрутку на одной из остановок в Первомайском районе. Лето 2017-го 


В ритме танца: дискотека для тех, кому за 40. «Сан Сити», февраль 2015-го
В ритме танца: дискотека для тех, кому за 40. «Сан Сити», февраль 2015-го


Пожилые люди на дискотеке в «Сан Сити». Февраль 2015-го
Пожилые люди на дискотеке в «Сан Сити». Февраль 2015-го


Пожилые люди смотрят на пускающую мыльные пузыри молодёжь в Первомайском сквере. Весна 2013-го 
Пожилые люди смотрят на пускающую мыльные пузыри молодёжь в Первомайском сквере. Весна 2013-го 


Посиделки на лавочке в одном из дворов на окраине города. Июль 2017-го 
Посиделки на лавочке в одном из дворов на окраине города. Июль 2017-го 


Пасхальный концерт на вокзале Новосибирск-Главный. Апрель 2014-го 
Пасхальный концерт на вокзале Новосибирск-Главный. Апрель 2014-го 


Люди идут мимо, совершенно не замечая уличного музыканта Сергея. Май 2013-го 
Люди идут мимо, совершенно не замечая уличного музыканта Сергея. Май 2013-го 


Двое пожилых мужчин обсуждают что-то на улице. Май 2014-го
Двое пожилых мужчин обсуждают что-то на улице. Май 2014-го


Николай раньше играл на Речном вокзале, но потом переместился на площадь Ленина. Март 2015-го
Николай раньше играл на Речном вокзале, но потом переместился на площадь Ленина. Март 2015-го


Двое парней наслаждаются исполнением «Человека в телогрейке» в переходе метро. Апрель 2017-го
Двое парней наслаждаются исполнением «Человека в телогрейке» в переходе метро. Апрель 2017-го


Семья слушает пасхальный концерт на вокзале Новосибирск-Главный. Апрель 2014-го 
Семья слушает пасхальный концерт на вокзале Новосибирск-Главный. Апрель 2014-го 


Пожилая женщина недалеко от автовокзала старается не обращать внимания на компанию справа. Октябрь 2014-го
Пожилая женщина недалеко от автовокзала старается не обращать внимания на компанию справа. Октябрь 2014-го


По железной дороге в Новосибирске везут танки. Осень 2016-го
По железной дороге в Новосибирске везут танки. Осень 2016-го


Минутка чистой красоты. Лето 2017-го
Минутка чистой красоты. Лето 2017-го


Хочется больше цвета? Тогда посмотрите фото, которые снял новосибирец Слава Степанов недавно в Японии.

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