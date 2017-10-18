Берег в огоньках: фоторепортаж с новой набережной Новосибирска

Тут есть новые фонари, лавочки, плитка и велодорожки — прохожие и спортсмены их постоянно путают

На будущей неделе обновлённая Михайловская набережная будет представлена публике официально — открытие назначили на 26 октября. Неофициально, впрочем, жители города вовсю гуляют по ней и даже испытывают её новые возможности. Обозреватель НГС.НОВОСТИ решил не ждать, пока перережут ленточку, и отправился на Михайловскую набережную вечером, чтобы увидеть новое творение городских властей во всей красе.









С набережной Новосибирску изначально не повезло — она расположена на некотором удалении от самого центра города. Чтобы погулять здесь, нужно специально приехать. Возможно в этом причина того, что до самого последнего времени благоустройство здесь было, в целом, на том самом уровне, какой достался городу ещё с советских времен.







Набережная уже практически готова — работы ещё идут только на подходах: осталось смонтировать какие-то мелочи да убрать строительный мусор.











Первое, что бросается в глаза, — дорожная разметка для слабовидящих. Подобные выпуклые плитки, которые позволяют на ощупь, ногами определить, где можно идти свободно, а где остановиться, в мире укладывают на тротуары уже несколько десятков лет. В Новосибирске в таком объёме они появились впервые.











Впервые в Новосибирске появилась и полноценная велодорожка. Она даже отделена от обычного тротуара небольшими газонами и линией фонарей. Да и покрытие здесь асфальтовое — ровное, в отличие от тротуара, который замощён плиткой.











Трудно сказать, насколько дорожка будет востребована именно велосипедистами. Они любят кататься по городу или на природе, а не ездить взад-вперед по одному и тому же отрезку. А вот для любителей роликовых коньков здесь самое раздолье.











Горожанам, правда, придётся ещё учиться этикету. Пока на велодорожке можно встретить обычных пешеходов. А ведь дорожка для того и сделана, чтобы велосипедисты не пугали людей на тротуарах.









Впрочем, и поклонники двухколесного транспорта не остаются в долгу, продолжая ездить по пешеходной части набережной.











Рядом с велодорожками установлены пока затянутые пленкой стоянки для велосипедов. Предполагается, видимо, что велосипедисты будут приезжать сюда и гулять пешком.









Первые лавочки стоят уже ближе к парку «Городское начало», привлекая гуляющие здесь парочки. Выглядят в меру изящно и прочно. Хотя, конечно, некоторые особенно спортивные и настойчивые горожане ломали и не такое.











В парке появились новые стильные фонари с галогеновыми лампочками, которые выглядят одновременно и старомодно, и ультрасовременно.











Особенно эффектно набережная выглядит вечером. Света фонарей, кстати, вполне хватает для того, чтобы комфортно кататься или бегать.









Что радует — у набережной исчезла «чёрная дыра» в районе Октябрьского моста и метромоста. Раньше эта территория выглядела заброшенной.





НГС.НОВОСТИ решили сравнить обновлённую Михайловскую набережную с променадами у реки в других сибирских городах.









Вот, например, как выглядит выход к Иртышу в Омске. Омичам повезло больше — в этом городе набережная вплотную примыкает к одному из густонаселённых районов города.









Ещё больше омичам повезло с набережными потому, что кроме Иртыша в центре города протекает небольшая речка Омь. Её берега, как можно видеть, тоже облагородили: газоны, фонари, велосипедные дорожки, как в Европе. Но новосибирцам теперь есть чем крыть.









В Томске на набережной всё очень просто, зато есть необычная скульптура, с которой все фотографируются. Установлена она томичами в отместку писателю Антону Чехову за то, что он в своё время уничижительно отозвался об этом городе в целом и его женщинах в частности. Теперь горожане (и особенно женщины) трут на счастье классику нос, отчего тот сияет им как заправский алкоголик.









Набережная Ангары в Иркутске построена в двух уровнях. Здесь тоже всё вымощено плиткой и установлены новые фонари.









Одна из местных достопримечательностей — лавочка в форме гигантской настольной лампы. Так же как и с настоящей лампой, её можно включить и выключить.









Кемерово построен на высоком берегу. Набережная здесь превращена в широкую аллею, а к реке от неё спускаются длинные лестницы.









А вот красавец Красноярск. Здесь на берегу растут пальмы. По крайней мере летом.









Совсем недавно там тоже отремонтировали набережную, но подошли к делу с более глубоким пониманием современной моды, соорудив такие вот места для летних посиделок.