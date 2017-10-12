«Хочу достойно дожить»

Пожилую пару выселяют из общежития на Затулинке — на сборы дали неделю, а причин не объяснили

Галина Терентьевна и Анатолий Георгиевич 20 лет прожили вместе в маленькой комнатке общежития на Затулинке. Теперь же пожилая пара вынуждена искать себе новую крышу над головой. Старики до сих пор не могут понять почему — у них есть ордер на комнату, постоянная прописка, никаких долгов, а в суды их никто не приглашал. 10 октября к ним пришли судебные приставы и заявили, что через неделю комната должна быть свободна. Подробности истории — в материале НГС.НОВОСТИ.

Пожилая женщина в длинном платье и туфлях на невысоком каблуке осторожно открыла дверь корреспондентам НГС.НОВОСТИ и тут же отошла, сказав, что сейчас убавит звук в радиоприёмнике. Галине Терентьевне Астафьевой 78 лет, в небольшой комнатке общежития на улице Зорге, 48 они с бывшим мужем живут уже больше 20 лет. На днях к ним пришли судебные приставы и сообщили, что по решению суда через неделю им нужно освободить комнату. 


Галина Терентьевна у себя дома
Галина Терентьевна у себя дома


«Мужчина и женщина приходили. Так стучали, громко кричали, мол, всё: до 18-го не выселитесь — вообще на улицу выбросим, и будете жить там! — вспоминает их визит Галина Терентьевна. — Якобы состоялся суд, хотя повестку мы не получали. А ведь решение суда должно быть нам было вручено на письменном носителе, правильно? Я просила показать удостоверение, они не дали. Знаю всё это, потому что юридический закончила». 


Ордер на комнату жильцы получили ещё в конце 1990-х
Ордер на комнату жильцы получили ещё в конце 1990-х


Галина Терентьевна родилась в Алтайском крае, потом училась в Новосибирске, а затем уехала жить в Узбекистан. Вернулась сюда уже вместе с мужем и сыном в середине 90-х. Ордер на 19-метровую комнату в общежитии на Зорге мужу дали от строительной компании, в которой он тогда работал.


Вместе с сыном
Вместе с сыном


Анатолий Георгиевич моложе жены на 7 лет. «Да просто приклеился ко мне, я не хотела вообще выходить замуж. А когда на сохранении была, он притащил регистратора. В декабре мы зарегистрировались, а в феврале родился сын», — говорит Галина Терентьевна.


16 лет назад пара решила развестись. «Да, мы и сейчас в разводе. Ну, а как живём? Свечку никто не держал, — смеётся она. — Так 50 лет уже, золотая свадьба должна была быть. В разводе, а плечом-то к плечу. Надо сына дождаться».


Их 46-летний сын уже 17 лет живет в колонии-поселении, через год должен вернуться. Галина Терентьевна хотела его защищать в суде, но сын отказался, сказал: «Зачем будешь мучиться?»


Галина Терентьевна с мужем и сыном
Галина Терентьевна с мужем и сыном


В небольшой комнатке общежития, где живут бывшие супруги, — лишь маленький кухонный уголок в коридоре и две кровати — для каждого в спальном закутке. Удобств внутри никаких — и душ, и туалет в коридоре. Все стены в комнате заняты полками для книг. «Собирала библиотеку много лет. Для сына. Помню, что переплачивала в пять раз, подписные издания искала, — показывает она на своё богатство. — Вон Ландау, его научные труды: рыбы, млекопитающие — все по разрядам. Я хочу своей школе подарить, где училась». 


Документ, по которому судебные приставы должны выселить пожилую пару
Документ, по которому судебные приставы должны выселить пожилую пару


Пожилая пара хоть и в разводе, и, как говорит Галина Терентьевна, «кошелёк у каждого разный», но они всё равно вместе обедают. Он всегда заботится, чтобы у неё были деньги на телефоне.


«Ждём сына. Будем ли вместе жить? Знаете, сын мне всегда говорил: "Мама, он без тебя не сможет". Так что пока так», — улыбается женщина.


У Галины Терентьевны высшее юридическое образование
У Галины Терентьевны высшее юридическое образование


В документах, которые принесли приставы, сказано, что суд, по которому они должны выселиться, состоялся почти год назад. С тех пор их с мужем приглашали в департамент энергетики и ЖКХ мэрии на Трудовую, 1, чтобы как-то решить вопрос с комнатой. Когда пара пришла, их, по словам Галины Терентьевны, назвали наглецами и агрессорами, которые незаконно заняли комнату. 


«Хоть наше пианино и стоит у вахтёров, но не могли мы быть агрессорами», — пожимает она плечами. В итоге жильцов попросили подписать договор аренды, но по каким-то причинам так его и не оформили. «Когда все [соседи] пошли приватизировать, мы были в их числе. У всех документы оказались в сохранности, а наши потерялись», — объяснила она отсутствие права собственности. 


В комнате пожилой пары 
В комнате пожилой пары 


«Заходите», — неспешным голосом отвечает Галина Терентьевна молодой соседке, которая зашла в гости. Девушка подтвердила, что все, у кого здесь был ордер, приватизировали жильё. С маневренным фондом мэрии, к которому относится общежитие, у пожилых людей договоров нет, поэтому и срок их заселения не должен быть ограничен.


Библиотека Галины Терентьевны
Библиотека Галины Терентьевны


«Знаете, у меня в поликлинике даже карточка не открыта. А вчера, когда пришли приставы, мне так плохо стало, ноги стали отниматься и давление головное, — поделилась Галина Терентьевна. — Весной мы к мэру ходили, хоть я и не хотела никуда жаловаться. Нас так и не пустили к нему. Девушки в приёмной сказали, что по таким мелким вопросам нечего ходить. Мне так стыдно перед однокурсниками юридического. Они же узнают про это. Всегда кого-то защищала, а тут себя не могу. Просто как-то достойно дожить хотелось бы». 


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию с просьбой объяснить, насколько обоснованно выселение пожилой пары из общежития. Пока в пресс-центре мэрии ответили, что делается это по решению суда, однако подробное объяснение причин пообещали дать позже. 

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