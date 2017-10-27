Принцип карате: «Меня никто не трогает — и я никого не трогаю»

Интервью с первой женщиной-тренером по карате в Сибири — о спорте, коммерции и личной жизни

Для тех, кто вырос на кинофильмах восьмидесятых и девяностых, боевые искусства — тема особая. Кто в детстве не мечтал стать таким же ловким, как Джеки Чан, или невозмутимым — как Чак Норрис? Однако были и те, кто свою мечту старался воплотить в жизнь: ходил по секциям, участвовал в соревнованиях. НГС.НОВОСТИ поговорили с Ольгой Сергеевой — первой в Сибири женщиной-тренером по карате. Ольга специализируется на кекусинкай и уже двадцать лет готовит будущих чемпионов.

Спортивный комплекс «Сибирский дракон» в Первомайском районе (Шмидта, 6/1) меньше всего похож на место, где готовят будущих чемпионов. Подвальное помещение. Справа находится «Магнит» (местные время от времени зовут его по привычке «тридцать девятым» — по названию магазина из советского прошлого), слева недостроенное ещё с девяностых годов здание суда, прямо — типовые панельные девятиэтажки. Баскетбольная площадка, бабушки, спешащие домой из булочной.







Небольшое помещение тренерской обставлено в аскетичном духе: на стенах развешаны фотографии соревнований, видавшая лучшие времена мебель. Раньше в этом подвале ребятня занималась настольным теннисом — теперь боевыми искусствами, осваивает тренажёры, боксирует. Ольга Сергеева сидит за столом и заполняет какие-то бумаги.





Стопка тапочек перед входом в небольшой спортивный зал — отличная метафора тому, что происходит на тренировке. Спустя несколько минут Ольга будет стоять с секундомером в руках и следить за разминкой. Однако здесь и сейчас тренировка ещё не началась, но дети спешат в зал, будто на праздник







Вы начали заниматься карате в 90-е годы. А что тогда для ребят значил этот спорт?







В то время боевые искусства — и карате-кекусинкай, и ушу — воспринимались как сказочные какие-то действа для суперлюдей, которые обладают суперсилой. Всё это было очень интересно и покрыто таким ореолом тайны. Информации как таковой ведь не было, зато было много всяких историй, много очень интересных фильмов, сказок про каких-то бойцов. Это всё очень сильно культивировалось, и бойцы были всеобщими любимцами.





Тогда было много суперзвезд, которые очень интересно играли: Джеки Чан (он до сих пор очень красиво играет), Ван Дамм, Майкл Дудикофф, Дольф Лундгрен (кстати, он занимается кекусинкай, пятый дан у него).





А почему вы выбрали именно кекусинкай?





Как-то раз случилась очень интересная история. Я занималась ушу (это был 89-й год), и к нам приехали на товарищескую встречу ребята-каратисты. Конечно, ушу — это очень красиво, занимательно, но когда вышли кумитировать, то каратисты ушуистов, мягко говоря, порвали. Тогда стало понятно, что карате намного эффективнее, чем ушу. Было видно, что если придётся драться, то карате всегда поможет.







Приходилось в начале занятий сталкиваться с утверждением, что это не женский спорт, чего вообще сюда пришла?







Я начала заниматься кекусинкай у Андрея Якутова, и на первой же тренировке по кумите меня сначала поставили в спарринги к девушкам и подросткам. После двух раундов стало понятно, что меня там оставлять нельзя. Увели в группу к старшим ребятам. Ну и мужики у меня запищали. Никто не говорил, что это не женское дело. (Смеется.)





Любая тренировка начинается с разминки — правило знакомое всем, кто хоть когда-нибудь занимался боевыми искусствами. Не расслабляемся! «Вы сегодня отдохнуть, что ли, решили?» — восклицает Ольга





Приходилось ли в реальной жизни когда-нибудь применять навыки?







Было пару раз. Но мы живём в спокойном районе. Меня никто не трогает — и я никого не трогаю.







Это в девяностые-то?!







Если что-то случалось нехорошее, то где-то в центре города, но никак не на Первомайке. Говорили, что (вроде как) хулиганы все живут здесь, но если они здесь живут, то дерутся точно в другом месте. (Смеется.)







Подростки тогда шли в этот спорт, чтобы защитить себя или было нечто большее?







После долгого отсутствия восточных боевых искусств в России на наших молодых людей просто хлынуло огромное цунами всевозможных единоборств. Некоторые из одного в другое переходили, искали себя. Многие нашли. Мы ничего не знали, ничего не видели, и тут вдруг — раз — и в 89-м году разрешили. Хлынул огромный поток информации. Интерес был бешеный. А желание… Ну не знаю. Дать отпор кому-то я всегда могла — может, это в генах.





«Ух какой розовощёкий», — улыбается Ольга после того, как видит снимок своего ученика на экранчике фотоаппарата. Бег, скакалка, отжимания — скучать ребятам не приходится





Есть такое очень расхожее утверждение, что люди, которые занимаются восточными единоборствами, боксом — они в итоге ушли все в криминал. Это действительно так?







В девяностые всем хотелось лёгкой и красивой жизни, но у кого была голова на плечах, тот в криминал, конечно, не пошёл. Вообще, большей частью никуда никто и не пошёл — остались живые и здоровые.





Обычно после школы люди забрасывают спорт, ну или занимаются уже сугубо для себя. А как так получилось, что вы вначале пошли в колледж спортивный, а потом ещё поступили на факультет физкультуры в НГПУ? Вы целенаправленно хотели стать тренером или так вышло?







И друзья, и родители, и учителя — почему-то все были уверены, что я пойду по линии спорта, хотя я после школы собиралась поступать в педуниверситет на факультет истории мировых цивилизаций. Но так как факультет открыли первый год, было очень много желающих, в том числе среди «блатных». В итоге просто «замечательный» конкурс — что-то около шестнадцати человек на место. Если даже сын декана поступал второй год подряд, представляете?







Им нужно было «лишних» убрать, вот и валили всех подряд. Когда завалили меня, я очень сильно переживала, расплакалась, подумала о хорошем… и забрала документы. Видимо, всем остальным было виднее — пойду-ка я поступать в колледж физической культуры. Замечательно сдала экзамены. Поступила. Успешно окончила.







«У нас тут вентиляции толком нет, вот окна и запотевают», — поясняет тренер





У вас в конце девяностых первые ученики появились?







Официально я начала тренировать в 1997 году.







А неофициально?







Ну… периодически с друзьями тренировались. В 1992 году у нас погиб тренер, Андрей Якутов, и приходилось тренироваться самим. Был, конечно, старший ученик, который заменял Андрея, но тем не менее…







Когда вы начинали, тренеров-женщин было мало?







Когда я начинала, тренер-женщина по Сибири была всего одна, и это я.







А сейчас?







Сейчас много молодых девочек. В Сибири даже есть девочка шестидесяти лет. (Смеется.)





«Техничнее, что ты его обнимаешь», — восклицает Ольга. Призыв работает





Есть ли потолок (по возрасту) спортивной карьеры для каратиста? Тех же 40-летних футболистов ведь почти не бывает.







Хорошо идут кондиции где-то лет до 30, а потом уже они, конечно, начинают падать, причём что у мужчин, что у женщин. Но ведь жизнь на этом не заканчивается — всегда можно заниматься тренерской работой.







Ученики конца девяностых. Почему они шли в карате? У них был такой же интерес, как и у вас в конце 80-х, или ими двигала какая-то другая мотивация?







В 97-м году интерес к восточным единоборствам ещё был достаточно высок. И ребята интересные были. Те, кто пришёл подростками, с ними было тяжело первый год работать.







В это время мне ещё пришлось лечь на операцию колена. Несколько месяцев меня подменял другой тренер. А вот младшая группа в итоге вышла замечательная — многие стали призёрами международных турниров, чемпионами России. Первым чемпионом России у меня стал Максим Кондрашёв.







Но ведь у каждого поколения свои причины. Сейчас уже 2017 год. Что-то изменилось в эпоху YouTube и социальных сетей?







Малыши приходят на показательные [выступления] и… Всё! Я хочу быть таким же классным, таким же мощным. Хочу уметь разбивать доски, кирпичи, хочу быть самым сильным и т.д. (Смеется.) А старшие понимают, что если придёшь заниматься восточными единоборствами, то точно станешь сильнее — придётся, конечно, поработать, но это того стоит. Но романтики такой, которая была в начале девяностых, уже, конечно же, нет.





«Нет, сегодня спаррингов не будет. У них соревнования на носу — зачем забивать?»





Мальчиков не шокировало во время знакомства то, что девочка может кому угодно с ноги череп проломить? Не мешало увлечение спортом на личном фронте?







Нормально всегда реагировали. Я и замуж вышла в 18 лет за человека, который тренировался вместе со мной.







Вы один раз были замужем?







Сейчас второй. Как ни странно, со вторым мужем познакомилась через интернет, на сайте знакомств. Веселились там: ля-ля-тополя, поговорили. Думала, что по-любому спамщик. Его это на слабо взяла. Нет-нет, давай встречаться срочно. Встретились раз — ну, парень-парень, все. Он давай звонить каждый день. В общем, совмещать личную жизнь, тренировки, детей и боевые искусства можно.





За двадцать лет перед глазами Ольги прошло много поколений детей. «У меня даже сын занимался этим боевым искусством», — поясняет женщина





Но ведь есть утверждение, что если ты во что-то погружен, то это перекрывает всё.







Если озадачиться каким-то вопросом, то его вполне можно решить. Поставила цель. В конце концов, тяжело быть одной долго, надо было уже, наверное, как-то жизнь свою приводить в порядок. У меня ведь между браками 18 лет было.







Сложно ли с финансовой точки зрения работать тренером?







С финансовой точки зрения нас сейчас вынуждают делать платные группы. Раньше этого не было. Платили хорошую зарплату — сейчас приходится браться за коммерцию. Может быть, на энтузиазме кто-то и выезжает, но тренер получает меньше, чем педагог.







Все зависит от того, насколько наполняется зал, какая ставка идёт через федерацию. Зарплата может быть приличная. Тридцать, сорок тысяч — вполне реальные деньги. Если рядом нет никаких хороших секций, то некоторые и по 70 тысяч зарабатывают, и по 100.







Ну а почему тогда идут в коммерческие группы? Есть ведь бесплатные.







А куда деваться? В бесплатную можно поступить только, если тебе десять лет, у тебя определённый уровень пояса и какой-то разряд. Без этого не попасть. Если пришёл четырнадцатилетний парень, то я могу его взять только в коммерческую группу. Пока он дойдет до определённого уровня…







На тренировке Ольга редко обращается к детям по именам — больше по неформальным, беззлобным прозвищам. Эту девушку, например, то моделью кличут, то просто красавицей. В группе ещё есть парнишка по прозвищу Сосна — как несложно догадаться, производное от фамилии





Много ваших учеников в спорте остаются после школы? Или большинство завязывают?







Мы живём на Первомайке, а все нормальные учебные заведения находятся в центре, правильно? Пока с учебы до дома доберёшься, пока покушаешь, и уже никакого времени не хватает. Поэтому людям очень тяжело совмещать. Хотя были у меня ребята, которые и до 28 лет занимались, до 32. И в соревнованиях участвовали, и в чемпионатах России, и международных товарищеских матчах.





Сейчас очень много развелось новомодных боевых искусств. Та же крав-мага, различные смешанные техники. Это веяние моды или действительно хорошая альтернатива классике?







Каждый человек ищет там, где ему интереснее. Кто-то одно выбирает, кто-то другое. Кому-то бокс вот интересен, кому-то борьба или крав-мага. Для меня крав-мага не интересна. Мне и в моём стиле очень много интересного хватает. Он безграничный — буквально каждый день что-то новое открываешь. Я не представляю, как можно выучить всё в кекусинкай. (Напевает: «Иди за солнце следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогую добра».)





Некоторые родители боятся, что в контактном виде карате ребёнок может получить увечья. На соревнованиях это часто происходит?







По-моему, достаточно редко. Даже если брать крупные турниры, где выступает 800–900 человек… Кто-то может вывихнуть ногу, сломать палец. Чтобы кому-то челюсть выбили — это исключение из правил.







Вы своим ученикам объясняете, что в реальной жизни надо очень осторожно подходить к применению знаний?







Конечно. Но надо понимать, что на улице никто тебя не будет спрашивать, умеешь ты что-то или нет. Но это миф, что спортсмены пробитые настолько, что ничего не соображают. У хорошего бойца голова всегда на плечах — без этого никак. Крыша может поехать только после частых микросотрясений, и то — если человека задеть. Ну а на ровном месте-то он чего кидаться будет?

