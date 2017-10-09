14 братьев Новосибирска: Саппоро

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска» . Каждую неделю мы публикуем репортаж из нового города. В прошлых выпусках мы рассказывали о болгарской Варне , американских близнецах Сент-Поле и Миннеаполисе , а ещё о Севастополе . Сегодня мы расскажем о Саппоро — четвёртом по величине городе Японии, столице Хоккайдо и минеральном курорте. НГС.НОВОСТИ нашли 7 самых интересных фактов о нём, удивляющих новосибирских туристов. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

В Саппоро — очень сознательные люди







Японские школьницы





Как, в принципе, и во всей Японии. Горожане не лезут впереди очереди, не перебегают дорогу на красный и ничего не крадут. Об одном из случаев, иллюстрирующих эту черту характера японцев, рассказала жительница Новосибирска Мария Березовская, которая в детстве 10 дней прожила в японской семье в Саппоро по обмену.







«Был случай. Мне нужно было купить родителям сигареты (сигареты продавались тогда у них в автоматах). Я подошла, закинула деньги — сигареты выпали. Надо было видеть лицо моей ровесницы-японки, которая стояла рядом. Мало сказать, что она была в шоке, подумав, что я покупаю их себе, так всё ещё сопровождалось фразами на японском. И вряд ли она говорила что-то приятное», — смеётся она.







Японцы — островная нация, поэтому на свою страну они смотрят как на закрытую пещеру, где все вокруг свои, а у своих воровать не принято.







В Саппоро сугробы копятся на обочинах





Торговый центр в Саппоро на заснеженной улице





А ещё страдают от гололёда — совсем как у нас. Правда, здесь с ним стараются активно бороться. Так, на улицах Саппоро стоят ящики с небольшими мешками песка — его может взять любой прохожий и посыпать опасные участки тротуара. А ещё здесь тоже кладут асфальт во время осадков. Зимой на колёса автобусов крепят цепи, чтобы те не скользили на дорогах.





Секс-игрушки — это нормально





Интим-магазинов очень много в японских городах





Интимная сторона жизни японцев удивляет приезжих больше всего. В Японии найти секс-шоп проще, чем «Макдоналдс». В каждом предлагают огромный ассортимент порнографических DVD, комиксов, журналов, не говоря уже о секс-игрушках, костюмах, БДСМ-атрибутике и секс-роботах.







В Саппоро, например, есть обычный уличный крытый рынок, где рядом с замороженной рыбой продают советские военные фуражки и береты для игр в постели.







Стоит отметить, что в Японии при этом очень низкий уровень преступлений, которые связаны с действиями сексуального характера.







Ледовый городок почти как на набережной





Замок из снега на Снежном фестивале





Саппоро славится своим Снежным фестивалем. Каждый год в начале февраля сюда съезжаются сотни команд со всего мира — создают удивительные фигуры изо льда и снега и строят огромные ледовые городки. На некоторых фестивальных фото Саппоро смотрится как зимняя набережная Новосибирска.





63-й Снежный фестиваль в Саппоро





Для одного из фестивалей в центре Саппоро соорудили из снега целую сцену с морской тематикой.





Японцы не любят прибираться







В Японии чисто на улицах, но грязно дома





Принято считать, что в Японии помешаны на чистоте. В домах есть отдельные тапочки для посещения туалета, на улицах чистые дороги и даже канавы для сточных вод — в них плавают рыбы. Но вот порядок в доме — не про японцев.







«Я жила в японской семье и поняла, что японцы нечистоплотные. Дома всегда было очень много грязной посуды, прям гора. В комнатах всё разбросано, творческий беспорядок, ага», — заметила Мария.







Неубранные квартиры японцев частично можно объяснить стремлением к экономии чистой воды — Япония окружена океаном, поэтому пресную воду они могут использовать несколько раз. Например, в воде после принятия ванны могут помыться ещё несколько человек, а затем слить её в стиральную машину. Для этого даже насосы специальные есть.







Зелёный горошек — полноценная еда







Японцы не любят консервированный зелёный горошек





В Японии не продают привычный нам консервированный зелёный горошек. Свежий или мороженый горох жарят или готовят с васаби и подают на стол как гарнир. «Японцы-подростки были в шоке, когда у нас в России увидели, что мы в салаты добавляем зелёный горошек. Для них это фу», — говорит Мария.







Ещё здесь почти невозможно найти кефир, семечки в шелухе и недорогой твёрдый сыр, не говоря уже о халве и блинах. Зато прилавки супермаркетов забиты роллами в виде колбасок, множеством видов риса и самыми разными сладостями из самых разных ингредиентов.







Культ роботов







Робот, встречающий посетителей одного из торговых центров в Саппоро





Роботы здесь повсюду и уже почти никого не удивляют. Они помогают пенсионерам ходить по городу, регулируют движение на перекрёстках, а ещё сопровождают гостей в офисах и разносят еду в ресторанах. Конечно, так не везде, но встретить такое можно часто.







Японские технологии опережают время. Так, в каждом доме и отеле вместо обычных туалетов вас встретит многофункциональный и навороченный унитаз. Туристов пугает множество кнопок на нём. С их помощью можно настроить напор струи для биде, температуру сиденья и задействовать множество других приятных функций.







Роботы проникли и в машины обычных людей. «Ездили с семьёй в другой город в зоопарк и на лавандовые поля. Так вот, когда японский папа увеличивал скорость (не специально), машина начинала говорить, что не стоит этого делать, на этой дороге ограничение и т.д.», — рассказывает Мария.





Дорога в Саппоро — не из дешёвых. В ближайшие выходные билет на самолёт из Новосибирска в один конец с пересадкой в Сеуле будет стоить около 40 тысяч рублей. Можно сэкономить 10 тысяч, отправившись в какой-нибудь будний день.





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