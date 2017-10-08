«150 тысяч в месяц — это не много»

Новосибирцы стали зарабатывать огромные деньги — эксперты узнали, где зарплаты вскоре резко вырастут

На рынке труда некоторым новосибирцам предлагают по 300 тысяч в месяц
На рынке труда некоторым новосибирцам предлагают по 300 тысяч в месяц

На прошлой неделе сайт по поиску работы Зарплата.ру представил топ самых высокооплачиваемых вакансий за месяц в Новосибирске. В рейтинге рядом с айтишниками и топ-менеджерами внезапно оказались стоматологи, дизайнеры и инженеры. Работодатели готовы платить им по 150 тысяч в месяц — в пять раз больше, чем в среднем получают новосибирцы. Обозреватель НГС.НОВОСТИ нашёл реальных обладателей больших зарплат и узнал, чем они занимаются и куда тратят свои богатства, а эксперты и экономисты рассказали, чьи зарплаты совсем скоро взлетят вверх. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Самой высокооплачиваемой вакансией в сентябре в Новосибирске аналитики Зарплаты.ру назвали инженера по ремонту персональных устройств. Аккуратному и ответственному сотруднику, который разбирается в контрольно-измерительном оборудовании, пообещали платить 200 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше готовы заплатить визуализатору в студию дизайна, стоматологу-хирургу, веб-разработчику и специалистам из некоторых других отраслей — около 150 тысяч.


На фоне недавно обновлённой средней зарплаты в НСО — по последним данным, она составляет чуть больше 32 тысяч рублей — зарплаты этих специалистов выглядят высокими.


По словам директора компании HR-trend Юлии Свитковской, 


сегодня большие зарплаты в Новосибирске получают специалисты в сфере IT, продаж и маркетинга 


— как и в последние несколько лет. Традиционно на рынке труда ценятся не только узкие специалисты, особенно в медицине и технических специальностях, но и те, кто, напротив, обладают широким набором профессиональных навыков и умений.


Одним из таких можно назвать Ивана (здесь и далее имена героев изменены по их просьбе — говорить о высокой зарплате под реальными именами горожане отказываются. — К.Ш.). 28-летний новосибирец работает web-инженером в одной из IT-компаний города. «Сейчас я получаю в районе 200 тысяч рублей. Ещё проценты всякие от проектов. Это средняя зарплата для человека с моим стажем, не только здесь, но и в мире», — считает он.


Сейчас Иван работает с несколькими крупными проектами: разрабатывает архитектуру web-сервисов, готовит документы, управляет своей командой. По его словам, в IT его вынудили пойти интерес, а также большие деньги.


«Я вообще психолог по образованию и никак не был связан с IT. Уже после института посмотрел зарплату в этой сфере и решил сам переучиться. У меня такой подход был. 


Люди, наверное, работают и думают, что можно всю жизнь просто работать за 20–30 тысяч.


На самом деле предела-то нет. А платят-то тебе много обычно за то, что никто другой делать не умеет. <…> Я работу как бы особо не искал никогда — я просто выкладываю резюме, и в течение недели принимаю по 10 предложений, и все пытаются меня заманить. Здесь спрос очень большой, и никакой блат тут не поможет. Только учёба, практика, определённый коэффициент ума, наверное», — рассказывает он.


По словам Ивана, свою зарплату он тратить просто не успевает — работа отнимает много времени. «Я играю на гитаре, у меня хороший качественный инструмент. Я не владею чем-то многим или очень крутым, просто что-то небольшое, но качественное, для себя. Стараюсь не сорить деньгами. Езжу за границу иногда. В Индии, например, одно время жил полгода. <…> Если вы встали в каком-то тупике, то всегда можно найти логический выход. 


Люди же зарабатывают такие деньги, надо просто выбрать специальность, где есть такие зарплаты», — убеждён Иван.


В определённом смысле с ним согласен 43-летний новосибирец Александр — коммерческий директор одного из городских автотехцентров, чей ежемесячный заработок доходит до 150 тысяч. «С одной стороны, я стал столько зарабатывать как-то случайно. То есть денег, конечно, много не бывает, но и именно такой цели у меня не было никогда. Я просто делал свою работу и старался делать её качественно, мало задумывался о деньгах. При мне у нас значительно увеличилось число клиентов и, как следствие, денег, которые они нам приносят. Просто надо хорошо работать и понимать, где и какие перспективы вас ждут», — говорит он.


Александр отмечает, что вопреки стереотипам он устроился на руководящую должность без помощи друзей или родственников. Он прошёл карьерную лестницу от рядового менеджера по продажам через заместителей к директору: «Конечно, это непросто было сделать. Были даже времена, когда хотелось всё бросить, от меня в каком-то смысле отвернулся коллектив. Важно сохранять холодную голову в таких ситуациях».

 

«Половина заработка уходит на две ипотеки — одна для тёщи, а вторая для подрастающих детей. Жена у меня тоже работает, она бухгалтер. Зарплата у неё меньше моей, около 60 тысяч вроде. <...>


Я бы не сказал, что зарабатывать 150 тысяч — это много. 


Я считаю, это та сумма, на которую можно более-менее комфортно жить — в большой квартире недалеко от центра с хорошим ремонтом, и позволить дать детям квартиру и содержать их. У нас нет каких-то богатых вещей, разве что у нас две машины, но это же нормально. <...> Сейчас мы ждём, когда дети вырастут, и тогда подкопим и отправимся в какое-нибудь путешествие, жена у меня давно мечтает об этом. Деньги-то есть, а вот времени нет», — сетует он.


Если в такие сферы, как IT и коммерция, люди идут за деньгами, то в медицину — с более благородной целью. Об этом говорит 35-летний стоматолог и пластический хирург одной из новосибирских клиник Роман. Он зарабатывает от 180 тысяч рублей в месяц.


«Моя зарплата строится так, что чем больше пациент платит за услугу, тем больше я получу денег. То есть, владея какими-то методиками (если я в стоматологии делаю то, что не делают другие), я могу запрашивать от работодателя тот процент, который комфортен мне. Моя зарплата может составлять 45% от стоимости общей рабочих материалов. Стоматология в принципе дорогостоящая область, поэтому стоимость операций может достигать миллиона и выше. И если я прооперирую 3-4 человека в месяц, то зарплата будет уже больше озвученной (180 тысяч рублей. — К.Ш.)», — объясняет он.


По словам Романа, несмотря на его заработок, в медицину за деньгами люди не идут. «Я убеждён в том, что в медицину идут люди, которые хотят помогать людям. Я шёл не для того, чтобы зарабатывать больше скольки-то. У меня нет такой цели. Я согласен с тем, что врач не должен работать бесплатно и любой труд должен оплачиваться. Что 


врачи, что учителя — единицы из миллионов будут получать большие деньги, это исключения из правил. 


Прежде чем врач начнёт получать большие деньги, он должен такую школу пройти, столько хлебнуть, что десять раз надо подумать: а стоит ли вообще заниматься этим. Всё, чего я достиг, я достиг пробиванием лбом стену, без каких-то взяток и знакомых», — подчёркивает Роман.


Медицина — одна из тех сфер, специалисты которой, по прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет будут получать больше. 


«Мне кажется, зарплаты вырастут в сфере медицины и у тех, кто приближен к науке, — уверена Юлия Свитковская. — В том числе на инженерных позициях, на производстве. Их уровень дохода значительно возрастёт. Ну и IT, наверное, останется в тренде среди высоких заработных плат. В этих сферах появляется множество инноваций, в том числе в нашем наукограде».


Директор кадрового агентства Алексея Сухорукова Антон Дурнецов тоже спрогнозировал рост зарплат у врачей (в основном из-за дефицита хороших специалистов), а также назвал отрасли, зарплаты в которых скоро упадут.


«Зарплаты айтишников и так большие, но в будущем они будут зависеть от корректировки рубля. Я думаю, рост будет, но не сильно существенный, в рамках одной-двух инфляций. По моим оценкам, 


реальный сектор экономики испытывает большие проблемы, поэтому потенциала для роста зарплат я не наблюдаю. 


<...> Если смотреть на перспективу, то сфера автомобильных перевозок, наверное, будет иссякать, потому что в Центральной России начали пробовать запускать КамАЗы-беспилотники, говорили об этом в начале года. Потребности в водителях просто не будет», — рассказал он и добавил, что работники многих отраслей уже уходят во фриланс, где тоже можно делать большие деньги.


Простым же новосибирцам рассчитывать на рост зарплат в ближайшее время не стоит. Об этом говорит новосибирский экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин.


«Существенного роста зарплат я не ожидаю, но в некоторых отраслях, например в топ-менеджменте дорожного строительства или утилизации мусора, такие вещи могут быть. В финансовом секторе роста зарплат не будет. Там будет сокращение численности занятых, скорее всего. Там идёт очень быстрый процесс упрощения и внедрения интернет-банкинга, что сокращает потребность в рядовых сотрудниках. В секторе государственного и муниципального управления сокращений, может, и не будет, но зарплаты расти тоже не будут. По ожидаемой динамике курса рубля в экспортноориентированных отраслях тоже особого роста не будет», — уверен он.


С ним согласилась и Юлия Свитковская. «Роста зарплат в ближайшее время не будет, но будут существенные изменения в системе мотивации. Всё больше компаний будут уходить на ту систему мотивации, которая позволяет сотрудникам управлять своим доходом и зарабатывать в зависимости от своих желаний и возможностей. Большинство компаний уже переходит на это — даже у бухгалтеров есть система KPI (ключевых показателей эффективности. — К.Ш.)», — резюмирует она.

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