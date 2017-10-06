Финиш Городецкого

Главные скандалы, провалы и удачи Владимира Городецкого на посту губернатора НСО

Губернатор до последнего часа опровергал слухи про своё увольнение
Губернатор до последнего часа опровергал слухи про своё увольнение

Глава департамента информации правительства НСО Сергей Нешумов после увольнения Владимира Городецкого заявил: в понедельник-вторник теперь уже бывший глава региона соберёт журналистов, чтобы подвести итоги своего губернаторства. НГС.НОВОСТИ решили сами вспомнить, чем отличился Владимир Филиппович с 2014 года по сегодняшний день.

Вечером 6 октября на сайте Кремля появилось сообщение об отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Он написал заявление по собственному желанию и до последнего держал интригу — несмотря на многочисленные слухи, 


он невозмутимо заявил на открытии дороги в Верх-Туле в пятницу: «Если бы я был в отставке, то я не открывал сегодня дорогу».


Губернатором — учитывая время, которое он работал с приставкой врио, — Городецкий пробыл почти 3,5 года. Временно исполняющим обязанности он стал 18 марта 2014 года, после того как губернатор Василий Юрченко был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». В сентябре того же года Городецкий выиграл выборы губернатора в один тур при рекордно низкой явке — голосовать отправился лишь каждый третий житель области.


3 года на посту Владимир Городецкий пытался оптимизировать штат правительства области — получалось, правда, не очень: количество служащих сильно так и не сократилось. В июле 2017 года он упразднил два областных министерства — труда и социального развития. Оба ведомства объединило министерство труда и социального развития — в процессе его образования сократили 57 человек.


Довольно натянутыми все эти годы оставались отношения Владимира Городецкого с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. 


Доставалось градоначальнику за всё, а в особенности — за состояние города. «Вопрос, который требует значительной координации в вашей работе, — это содержание города. И не только речь идёт о зимнем содержании. Поверьте, здесь уповать на то, что денег маловато, не сойдёт. Текущее содержание — оно должно быть безукоризненным, должно с каждым годом прирастать. Но пока не прирастает», — с горечью заявил Городецкий в январе 2016 года во время совещания в мэрии.


Подогревала эти ссоры обида мэрии на губернатора за решение сократить с 25% до 15% долю налоговых отчислений физлиц в казну города — в итоге бюджет Новосибирска лишился 3,5 млрд рублей, о чем Локоть не забывал напомнить при каждом удобном случае.


При Городецком лишились своих постов довольно известные руководители, например он уволил министра транспорта НСО Сергея Титова – его место занял Анатолий Костылевский. Кроме того, без работы остался директор Новосибирского технопарка Дмитрий Верховод, на смену которому пришёл Владимир Никонов. В качестве причин увольнения Городецкий назвал «замечания по хозяйственной деятельности». 


Финал политической карьеры выдался для Городецкого довольно бурным — благодаря скандалу с 15-процентным повышением тарифов ЖКХ. 


Новосибирцы несколько раз выходили на многотысячные митинги, требуя отменить решение, — губернатор держался до последнего и говорил, что без роста невозможна модернизация теплосетей «СИБЭКО». Однако 19 апреля он всё-таки отменил собственное постановление — в итоге в июле 2017-го тарифы выросли всего на 4%.


Пожалуй, самая масштабная неудача Городецкого на посту — срыв сроков строительства Восточного обхода. Ещё весной прошлого года он заверил, что сроки строительства первого этапа не сорвутся и всё будет построено в срок. Работы идут, но строители жалуются, что деньги приходится буквально выбивать — и в обозначенные на этапе планирования сроки они явно не укладываются. Не удалось ему и выбить деньги на новый перинатальный центр в Новосибирске — Владимир Городецкий просил на него денег у Путина, но финансирования так и не дождался, хотя идею поддержала заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец. Новое здание так и не было построено.


Жирная точка в карьере губернатора Городецкого — решённый вопрос по строительству 4-го моста: Городецкий добивался его строительства несколько лет и в 2017-м все-таки нашёл концессионера. «Сибирская концессионная компания» приступит к строительству 4-го моста через Обь в Новосибирске в начале 2018 года. За проезд по новой и самой дорогой дороге в черте Новосибирска с развязками на обоих берегах Оби. При этом будут брать деньги — минимум 100 рублей. 


О том, как новосибирцы восприняли новость про увольнение Городецкого, что известно про нового врио губернатора НСО и как воспринимают произошедшее политологи — читайте в нашем онлайн-репортаже. А ещё мы собрали для вас 15 самых жгучих цитат (конечно же, их больше, но эти особенно берут за душу) Владимира Филипповича: от легендарного «Само растает!» до поздравления медиков, в котором неожиданно затесались бредущие по улицам медведи.


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