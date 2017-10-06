Финиш Городецкого

Глава департамента информации правительства НСО Сергей Нешумов после увольнения Владимира Городецкого заявил: в понедельник-вторник теперь уже бывший глава региона соберёт журналистов, чтобы подвести итоги своего губернаторства. НГС.НОВОСТИ решили сами вспомнить, чем отличился Владимир Филиппович с 2014 года по сегодняшний день.

Вечером 6 октября на сайте Кремля появилось сообщение об отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Он написал заявление по собственному желанию и до последнего держал интригу — несмотря на многочисленные слухи,





он невозмутимо заявил на открытии дороги в Верх-Туле в пятницу: «Если бы я был в отставке, то я не открывал сегодня дорогу».







Губернатором — учитывая время, которое он работал с приставкой врио, — Городецкий пробыл почти 3,5 года. Временно исполняющим обязанности он стал 18 марта 2014 года, после того как губернатор Василий Юрченко был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». В сентябре того же года Городецкий выиграл выборы губернатора в один тур при рекордно низкой явке — голосовать отправился лишь каждый третий житель области.







3 года на посту Владимир Городецкий пытался оптимизировать штат правительства области — получалось, правда, не очень: количество служащих сильно так и не сократилось. В июле 2017 года он упразднил два областных министерства — труда и социального развития. Оба ведомства объединило министерство труда и социального развития — в процессе его образования сократили 57 человек.





Довольно натянутыми все эти годы оставались отношения Владимира Городецкого с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.





Доставалось градоначальнику за всё, а в особенности — за состояние города. «Вопрос, который требует значительной координации в вашей работе, — это содержание города. И не только речь идёт о зимнем содержании. Поверьте, здесь уповать на то, что денег маловато, не сойдёт. Текущее содержание — оно должно быть безукоризненным, должно с каждым годом прирастать. Но пока не прирастает», — с горечью заявил Городецкий в январе 2016 года во время совещания в мэрии.





Подогревала эти ссоры обида мэрии на губернатора за решение сократить с 25% до 15% долю налоговых отчислений физлиц в казну города — в итоге бюджет Новосибирска лишился 3,5 млрд рублей, о чем Локоть не забывал напомнить при каждом удобном случае.







При Городецком лишились своих постов довольно известные руководители, например он уволил министра транспорта НСО Сергея Титова – его место занял Анатолий Костылевский. Кроме того, без работы остался директор Новосибирского технопарка Дмитрий Верховод, на смену которому пришёл Владимир Никонов. В качестве причин увольнения Городецкий назвал «замечания по хозяйственной деятельности».





Финал политической карьеры выдался для Городецкого довольно бурным — благодаря скандалу с 15-процентным повышением тарифов ЖКХ.





Новосибирцы несколько раз выходили на многотысячные митинги, требуя отменить решение, — губернатор держался до последнего и говорил, что без роста невозможна модернизация теплосетей «СИБЭКО». Однако 19 апреля он всё-таки отменил собственное постановление — в итоге в июле 2017-го тарифы выросли всего на 4%.





Пожалуй, самая масштабная неудача Городецкого на посту — срыв сроков строительства Восточного обхода. Ещё весной прошлого года он заверил, что сроки строительства первого этапа не сорвутся и всё будет построено в срок. Работы идут, но строители жалуются, что деньги приходится буквально выбивать — и в обозначенные на этапе планирования сроки они явно не укладываются. Не удалось ему и выбить деньги на новый перинатальный центр в Новосибирске — Владимир Городецкий просил на него денег у Путина, но финансирования так и не дождался, хотя идею поддержала заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец. Новое здание так и не было построено.





Жирная точка в карьере губернатора Городецкого — решённый вопрос по строительству 4-го моста: Городецкий добивался его строительства несколько лет и в 2017-м все-таки нашёл концессионера. «Сибирская концессионная компания» приступит к строительству 4-го моста через Обь в Новосибирске в начале 2018 года. За проезд по новой и самой дорогой дороге в черте Новосибирска с развязками на обоих берегах Оби. При этом будут брать деньги — минимум 100 рублей.







О том, как новосибирцы восприняли новость про увольнение Городецкого, что известно про нового врио губернатора НСО и как воспринимают произошедшее политологи — читайте в нашем онлайн-репортаже. А ещё мы собрали для вас 15 самых жгучих цитат (конечно же, их больше, но эти особенно берут за душу) Владимира Филипповича: от легендарного «Само растает!» до поздравления медиков, в котором неожиданно затесались бредущие по улицам медведи.







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