«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого

Давайте признаемся честно: иногда мы будем скучать по его красноречию!

Сегодня Владимир Городецкий ушел в отставку. Во время работы мэром и губернатором Новосибирской области он очень много говорил — и временами это было совсем не скучно. Особенное красноречие и способы построения фраз экс-губернатора надолго запомнятся горожанам. НГС.НОВОСТИ тщательно записывали лучшие цитаты долгие годы — и теперь предлагают вам их вспомнить. Конечно, этот список очень условный. Чего, например, стоит его напутствие новосибирцам перед выборами: «Милые мои, я вас хотел бы просить — головкой надо думать, когда приходишь голосовать, а не другими какими-то эмоциями». В общем, если мы что-то забыли — пишите в комментариях.


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


«Будете все гореть вместе со мной»: 15 жгучих цитат Владимира Городецкого


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