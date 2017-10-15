«Девочку хотим до сих пор»

Сибирячка родила семерых сыновей в надежде на дочь — они теснятся в «однёшке» и мечтают о тишине

В семье новосибирцев Марии и Сергея Сачек семеро детей — и все мальчики. Старший сын уже учится в колледже, а остальные ещё даже не ходят в школу. Семья живет в небольшой квартире старой трёхэтажки. Утро у них начинается с музыки, песен и танцев, а к вечеру мама мечтает остаться в тишине, пока будет принимать душ. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ встретились с многодетной мамой, которая всё ещё мечтает о дочери и постоянно вынуждена отвечать на бестактные вопросы окружающих.

Двор у дома многодетной семьи





Двор обшарпанной трехэтажки на улице 3-го Интернационала, несмотря на неухоженность, не выглядит унылым и заброшенным — здесь сушится бельё, валяются игрушки и слышится детский смех. Мальчишки бегают с палками, собирают камни и придумывают какие-то игры. «У нас весь подъезд — детский сад», — с улыбкой говорят соседи семьи Сачек, в которой семь мальчиков.







Мария Сачек





Марии и Сергею Сачек по 35 лет, из которых вместе они — почти 20. «Познакомились на ёлке в Центральном парке. У них своя компания была, у меня своя. Он подошёл, зашли погреться куда-то, потом слово за слово, и всё», — вспоминает Мария.







Сергей и Данил





Первый сын Женя родился за месяц до её 18-летия. Потом был перерыв, ждали девочку, но пошли мальчики. Второму сыну, Серёже, сейчас шесть. Потом родился Артём (ему пять), близнецам Егору и Саше — по четыре. Данилу — три, а младшему Роме всего полгода.





На фото — шестеро сыновей Марии, старший ушёл на учёбу





«У нас просто через 11 лет родился второй ребёнок. Ну мальчик и мальчик, особо-то и не расстроились, да и потом тоже. А когда два близнеца, да ещё и не девочки, тогда было немного», — вспоминает Мария.





Близнецы Егор и Саша





«Да в основном потому, что девочку хотела, — объясняет свою многодетность Мария. — Девочку, наверное, хотим до сих пор, у нас уже давно имя было придумано — Ксюша».







Серёже 6 лет





Мария училась на повара. До декрета, который уже несколько лет переходит из одного в другой, работала формовщиком деликатесов на мясокомбинате. В последнее время помогает мужу в качестве водителя «ГАЗели». Коллеги уже делают ставки, кто же будет следующий: «Прихожу на работу заявление [в декретный отпуск] писать — они: "Ну что, на спор уже — мальчик или девочка?". Я говорю: "Не знаю", хотя сама знала уже, конечно».







Маленькому Роме полгода





Все дети родились в роддомах, кроме Данила. «Схватки начались. "Скорую" вызвали, её всё нет и нет. Поэтому роды мама мужа принимала. Сама, наверное, там чуть не родила, — смеётся Мария. — Потом куча врачей приехали, когда уже не надо было. Половина мальчишек в садике была. Близнецы — у бабушки».







Старший сын Женя учится в колледже, остальные ещё даже не учатся в школе





«Артём, Данил, идите сюда», — зовёт Мария сыновей, которые все вместе побежали за дом. Пока она укачивает в коляске маленького Рому, самостоятельный Данил наблюдает за братьями и придумывает себе какую-то игру с палочками. Серёжа и Артём по очереди спотыкаются, тут же вскакивают и бегут дальше.





Данил, Артём, Серёжа





«Чувство постоянного напряжения — не то что бывает, а очень бывает, прям как только просыпаешься, — говорит многодетная мама. — Иногда вспоминаю ту обезьяну из мультика. День так быстро проходит, прямо мгновенно. К вечеру думаешь — прошёл, и хорошо. Время на себя? Разве что ночью или сильно рано утром. Когда все лягут спать в 22:00, можешь хотя бы пойти помыться спокойно. Ложусь и не думаю ни о чём. Просто лежу, и тишина».





На Новый год муж подарил Марии немецкую овчарку

Живет семья в однокомнатной квартире — там, по словам Марии, стоит большой шкаф и распределены места, где спать. Почти всё лето они проводят на даче в Чике. Зимой супруги купили старенький микроавтобус, чтобы ездить всем вместе, потому что «обычная легковая — это уже не вариант». Однако гуляют чаще всё-таки по отдельности — сначала муж с несколькими детьми, в другой раз — Мария с остальными. Помогают в основном свекровь и родственники мужа.





Кстати, кроме детей в семье ещё есть собака и кот. Немецкую овчарку Марии подарил муж на Новый год.





Мальчики Марии и Сергея Сачек





Оказаться одним в пустой квартире для супругов практически невозможно. Родственники, правда, иногда могут их побаловать, забрать детей в пятницу. «Но Рома-то всё равно всегда с нами, но это уже как выходной, — делится Маша. — Скрепляют ли дети отношения? Не знаю, нам особо некогда ругаться».







Сейчас половина детей в садике, а со следующего года начнётся школа. Пока семья пытается решить вопрос с жильём — хотят частный дом, чтобы был двор для детей.





Младший сын Марии — Рома





На страничке Марии в «Одноклассниках» десятки фотографий мальчишек: то они сидят на диване как детсадовская группа, то бегают на даче, то задувают свечи на именинном торте или лепят пельмени. Под фотографиями единственный музыкальный трек под названием «Я немного устал».







Семья Сачек, состав — неполный





Пожалуй, самый надоевший вопрос, который многодетная мама слышит регулярно от врачей и знакомых: «Зачем вам столько?». Но и к этому она уже привыкла, хотя каждый раз это ей неприятно. «Да ничего не отвечаю. А хочется сказать что-нибудь вроде: "Не ваше дело"».