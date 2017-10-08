Триллер средь белого дня

Вечером 5 сентября в посёлке Абрамово мужчина вернулся с работы и увидел в квартире тела своих детей. При этом жена спокойно занималась уборкой, не обращая внимания на трупы. На допросах она заявила: ничего не помню. Пока 23-летняя мать — единственная подозреваемая в громком деле об убийстве детей. Страшные подробности произошедшей трагедии в образцовой, по мнению соседей, семье и объяснение психиатров, что может подтолкнуть мать на убийство собственного ребёнка, — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Жуткая драма разыгралась в новостройке на улице Лесной поселка Абрамово. Ближе к вечеру соседи заметили странное — мать семейства ходила по тропинке между высотками, небрежно держа на руках полуголого 11-месячного мальчика. «По Полевой, по Бановской, по Лесной (улицам. — А.И.) ходила и что-то бормотала себе под нос, — вспоминает соседка Яна. — С одним ребёнком ходила, и было видно, что она в панике. Никто на это внимание не обратил — мало ли, что у неё случилось».





Уже вечером соседи заметили, как к квартире подъехала полиция, а вскоре улица вздрогнула от истошных женских криков. «Кричали женщины, вся родня, — продолжает Яна. — Она (мать. — А.И.) сама не кричала, она даже не осознавала».





По версии следствия, примерно в 20:00 с работы пришёл 26-летний супруг обвиняемой. «Зайдя в жилище, он обнаружил тела своих детей — 6-летней девочки и 11-месячного мальчика — с признаками насильственной смерти», — пояснили в пресс-службе СК.





«Он увидел тела детей, — вспоминает местный житель Сергей. — Она, жена, как ни в чём не бывало запускала стиральную машинку.





Он её бил по щекам, кричал: "Что ты наделала, ты убила своих детей". Она в ответ: "Ничего я не сделала, я их не трогала"».







Источник НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах подтвердил эту версию событий. «Она не понимала, не помнила даже (что произошло. — А.И.), — объясняет источник. — Часть помнила, часть не помнила». Уже на допросе женщина рассказала, что последнее из воспоминаний — как она ставит стирать бельё, а потом муж внезапно бьёт её по щекам.





По информации НГС.НОВОСТИ, детей задушили — по основной версии следствия, это сделала их собственная мать. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).





Как сообщили в сельском совете Абрамово, семья приехала в посёлок недавно, примерно в конце мая – начале июня, поэтому их здесь почти не знают. Однако, как отмечают соседи, пара считалась «показательной семьёй». «Хорошая девочка (подозреваемая. — А.И.), с детьми часто гуляла, — объясняет Яна. — Всегда с продуктами домой приходила».





Как это обычно бывает в маленьких посёлках, местные жители уже придумали свою версию происшедшего: якобы, женщина узнала об изменах мужа и решила отомстить ему таким страшным образом. По словам источника НГС.НОВОСТИ в следствии, это неправда. Однако знакомые подозреваемой говорят, что проблемы в семье всё-таки были.





«Всё там было примерно, к детям относились очень хорошо, — объясняет Сергей, — но постоянные ругани, скандалы, муж частенько бил жену. Недавно она ездила на МРТ — у неё проблемы с головой начались».





Местные рассказывают, что близких друзей у пары не было. Про женщину известно только, что сама она сирота, выросла в детском доме. Её муж постоянно работал — «обычным работягой» где-то в Куйбышеве. «У них лежали билеты, они собирались в северный регион уехать, — объяснил источник. — Работать он там собирался. На всю семью билеты были куплены».





Психологи считают, что подобная жестокость — признак какой-то более серьёзной проблемы, нежели ссора супругов или скорый переезд. «Ситуации, когда родители проявляют такую запредельную по степени агрессию к своим собственным детям, достаточно редки и сопровождаются либо серьезными социальными процессами (например тоталитарная секта, массовый психоз), либо происходят под влиянием крайнего психического неблагополучия, истощения, иногда психической болезни. Обычно человек не совершает акт аутоагрессии в отношении витальных, смыслообразующих инстинктов. Это возможно только под влиянием исключительных обстоятельств или серьезного расстройства», — считает врач-психотерапевт Игорь Лях.





Эксперт отмечает, что одна из самых распространённых предпосылок того, что мать совершает насилие над ребёнком, — это послеродовая депрессия.





При этом Лях подчёркивает, что если близкие люди не могут сразу адекватно оценить степень страдания матери, то агрессия к ребёнку может проявляться не только в младенчестве.





«Ещё одна классическая предпосылка подобных проявлений — это смещение гнева на супруга или других родственников, — продолжает психотерапевт. — Мать гневается на отца детей, на какие-то обстоятельства, но пострадавшей стороной оказываются дети. Подобное может происходить и с не совсем здоровым человеком, и с человеком, находящимся в экстремальной ситуации».



По словам эксперта, распознать такое состояние можно даже по случайно брошенной фразе — и сразу стоит насторожиться. «Обращаться надо, если мы видим признаки неблагополучия в отношениях между матерью и ребёнком, когда деятельная забота о ребёнке чем-то прерывается или возникает неадекватность поведения матери в отношении к младенцу. Как пример — когда ребёнку с гневом говорят: "Ты прям как твой отец", а он младенец, ему ещё и года нет», — поясняет Лях.





Этим летом в Новосибирске уже была похожая трагедия — отчим до смерти избил 2-летнего мальчика, поругавшись с сожительницей.