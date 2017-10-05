«Скачал старую версию и слушаю»

С 1 октября соцсеть «ВКонтакте» ограничила доступ к прослушиванию музыки в официальном мобильном приложении в фоновом режиме. Такое решение Mail.Ru Group приняла после переговоров с ведущими музыкальными студиями, среди которых Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment. Теперь бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно только час, продолжить прослушивание можно будет при оформлении подписки в размере 149 рублей в месяц. Планируется, что в ближайшем будущем лимит времени сократится до 30 минут. Корреспондент НГС.НОВОСТИ опросил прохожих на улицах города, чтобы узнать, как они отнеслись к решению Mail.Ru Group и готовы ли платить за музыку «ВКонтакте» 149 рублей в месяц.





Анна и Мария, 19 лет и 22 года, певицы: «Верните нам музыкууу! (Кричат.)».







Мария: «Я против такого решения, но, с другой стороны, я понимаю, что музыканты пишут песни и ничего с этого не получают, и выходит такое воровство, пиратство, но кому надо, те будут платить [за качественную музыку]».







Анна: «Это было единственное место, где можно было нормально слушать музыку, и то, половины песен сейчас нет — заходишь в плейлист и видишь: то тут то там изъяли».





— А 150 рублей — это дорого для вас?







Анна: «Мне жалко, да, я лучше скачаю себе на mp3».





Мария: «Да, я тоже. Только так».









Артур, 27 лет, психолог: «Такое решение владельцев "ВКонтакте", с моей точки зрения, однозначно неправильное. Сейчас два типа людей — первые против, а вторые вышли из положения, скачав старую версию (приложения. — О.В.). Но, с другой стороны, это далеко не самое глупое решение Mail.Ru Group, потому что все проекты, которые они организуют, делаются с одной целью — отъёма денег в как можно больших количествах. Поэтому мне кажется, что это, конечно, не хорошо, но ожидаемо.





— А 150 рублей в месяц — это дорого?







Это не дорого, но это того не стоит. Потому что если эта тенденция будет продолжаться — сначала мы за музыку заплатим 150 рублей, потом за лимит скаченных видео, сериалов, — в итоге сумма будет астрономическая. Мы же в любом случае платим провайдеру либо сотовому оператору за эти байты, поэтому почему мы должны платить за это дважды?».











Наталья, 47 лет, директор компании: «Я занимаюсь танцами, поэтому провожу с музыкой каждый день — с утра до вечера. "ВКонтакте", я считаю, должно быть какое-то деление. Если запись качественная и в соцсети есть уникальный контент, то в принципе да, платить можно, ведь есть и момент авторства, студийной записи, ведь люди на это тратились. А если это расхожий ширпотреб, то он как был бесплатным, так и должен оставаться бесплатным. А вообще качество записей на многих сайтах очень низкое.





— А 150 рублей в месяц — это дорого?





150 рублей — на мой взгляд, это много [за подписку на месяц]. Если брать с каждого по 150 рублей, то это получится какая-то огромная сумма».









Кирилл, 22 года, работает в McDonald's: «Такие перемены не понравились. Считаю, что 150 рублей [за подписку] — это много, если бы это было хотя бы месяца за три, были бы разные тарифы, подписка на год, например… (Задумался.) И плюс, если бы я был уверен, что качество будет как в оригинале, и не слышать рекламу, и можно было бы найти все композиции, то был бы смысл платить. А так это сам по себе сервис такой…».









Владимир, 23 года, студент 3-го курса консерватории: «Музыка должна быть бесплатной, ведь это искусство, оно как пища для мозга. Хорошо ведь, например, ту же классику послушать или музыку, которая нравится, для расслабления после учёбы или работы. А платить за это — маразм.





— А 150 рублей за подписку в месяц — это дорого?





Это уже зависит от того, как человек мыслит. Для кого-то это дорого, для кого-то нет. Мне платить за музыку "ВКонтакте" не хочется из-за принципа. А так я с YouTube постоянно слушаю, можно перейти на него, тогда "ВКонтакте" уйдёт в минус с точки зрения бизнеса».









Антон, студент 4-го курса консерватории: «С позиции жалко — не жалко [150 рублей] — нет, не жалко. Но я думаю, это только начало. Если согласимся на это, потом там, наверху, найдут ещё лазейки [что сделать платным]. И в конце концов, то, ради чего мы в интернет заходим, музыку послушать — в конечном итоге сделают платным всё, и опять вернёмся к компакт-дискам, потому что так удобно, не виснет и за те же деньги».









Дарья, студентка, 20 лет: «Конечно, не нравится, что сделали платным [прослушивание музыки]. Можно пользоваться предыдущей версией "ВКонтакте", я себе её установила. А 150 рублей [за музыку] — это дорого».









Дмитрий, Илья и Алексей, студенты, 20 лет:







Дмитрий: «Это для исполнителей хорошо, что они могут получать за это деньги. А нам так послушать музыку и за это платить, это не очень хорошо... Как бы оно и не дорого, но студентам или детям — существенно».





Алексей: «150 рублей — это относительная цена, на Яндекс.Музыке то же самое».







Илья: «Если столкнёмся с ограничением, можно слушать музыку на других сайтах — shalala.ru или youtube.com».











Максим, 21 год, программист: «Музыканты и студии, которые пишут музыку, тратят на это деньги и желают, чтобы это окупилось. Их понять можно. Другое дело, что, например, у меня или у моих друзей "ВКонтакте" есть куча своих аудиозаписей — это музыка, которая никак не защищена авторским правом. Не идёт никакой речи о том, чтобы я или мои друзья получали с этой музыки доход. Поэтому отчасти я отношусь к этому [решению] негативно, потому что "ВКонтакте" очень много некоммерческой музыки. Как-то я включил трек своего друга и услышал рекламу, и меня это немножко задело, потому что "платите тогда деньги". К тому же много музыки блокируется.







Но большая часть музыки, которую слушаю я, она на некоммерческих сервисах, например, soundcloud. Но если хочется послушать другую музыку, ту же попсу, можно купить подписку на Google.Music или на Яндекс.Музыке — она стоит копейки, но так больше поддержишь исполнителей, чем если платить "ВКонтакте", потому что это никак не контролируется.







— А 150 рублей — это много или мало?







Ну это же копейки, это пачка сигарет. Мне не сложно заплатить, но тут важно, какое отношение у "ВКонтакте" к пользователям. Если бы это делалось постепенно, а не прямым ограничением и обрубанием всего и сразу — это можно было бы понять, а теперь люди слушали музыку бесплатно, и тут говорят: всё, платите за это деньги — вот это мне непонятно. Mail.Ru Group — это очень неоднозначная организация в IT-сфере, они, как и Мicrosoft в своё время, к чему не прикасаются, всё портят».











Ольга, 25 лет, банкир: «Я отношусь к этому плохо, потому что как раз постоянно слушаю музыку "ВКонтакте" онлайн. Узнала об этом [о платной подписке] только сегодня. А 150 рублей, на мой взгляд, это, конечно, дорого».











Анна, 18 лет, балерина: «Я считаю, что можно обойти это ограничение при помощи других приложений — найти и скачать те, где можно музыку слушать. Мне повезло, что у меня Android, на iOS это сложнее. Платить за это, я считаю, не стоит те же 150 рублей. Потому что музыка не всегда качественная, и у меня вот даже в старой версии "ВКонтакте" она не всегда воспроизводится. Неудобно».





Новосибирцы признаются, что музыка для них — это часть жизни, поэтому нередко они слушают песни даже на работе — чтобы перезагрузиться или расслабиться во время обеденного перерыва. Аналитики сайта Зарплата.ру в конце сентября провели исследование и выяснили, что к музыке на рабочем месте положительно относится больше 70% новосибирцев. Оказалось, что самые любимые музыкальные стили новосибирцев — это поп, рок и инструментальная музыка.