Поезженные машины: проедет дальше «Крузака»

Этот японский джип многие ставят выше «Крузера», но его золотой век кончился 18 лет назад

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — внедорожник Mitsubishi Pajero, который мог составить конкуренцию рамным Land Cruiser и Nissan Patrol. А в личном рейтинге многих джиперов «Паджерик» и вовсе стоит на первом месте. Правда, речь идёт о ранних машинах, первого и второго поколений. О проблемах и ценах — в обзоре НГС.АВТО.









Первый «Паджерик», как зовут его в народе, появился в 1981-м, и сейчас его квадратные формы воспринимаются как некий универсальный вневременной код. В этом кузове есть линии, созданные, вероятно, по мотивам Land Rover Discovery — возможно, японцы вдохновлялись знаменитым «англичанином».













Pajero был создан как утилитарный рамный джип с большим ассортиментом дизельных и бензиновых моторов, системой полного привода (отключаемый передний мост), высоким клиренсом и хорошей геометрической проходимостью.













В начальных версиях автомобиль имел простой, но функциональный салон, а в дорогих комплектациях интерьер украшали кожа, вставки под дерево и богатый функционал типа люка или круиз-контроля.













Второе поколение в 1991 году стало развитием первого — немного скруглились углы, изменился наклон лобовика, поднялась подоконная линия, модернизировались оптика, бамперы и молдинги. Освежился салон — здесь применили новые материалы.













Машина получила богатейший внедорожный арсенал — система 4WD с возможностью постоянного полного привода или только заднего, блокировка межосевого дифференциала, опционально передний самоблокирующийся дифференциал, понижающая передача.













Именно в этом поколении автомобиль стал хорошо известен и полюбился россиянам в период «праворульного нашествия». Автомобиль использовали как замену, например, дорогому «Лэнд Крузеру», а многие считают второй «Паджерик» лучшим выбором для бездорожья.













В третьем поколении с 1999 года автомобиль стал гораздо современней, объёмней, спортивней, его мощные колёсные арки бросались в глаза. Но машина потеряла классическую раму и на практике утратила часть внедорожных способностей. Эта модель уже не была такой легендарной, как второе поколение.













Зато для города это был явно более комфортный и солидный автомобиль, нежели предыдущие поколения. Богатый салон, широкий функционал, простор, возможности трансформации.













В четвёртом поколении с 2006 года автомобиль в экстерьере перенял от третьего «Паджерика» общую архитектуру кузова и огромные колёсные арки. Обвес и оптика подтянулись до современных тенденций.













В машине появилась массовая электроника 2000-х годов: различные подогревы, помощь при парковке, большая мультимедиасистема с навигацией, стабилизация курсовой устойчивости, помощь при спуске. В трансмиссии добавилась функция блокировки заднего диффиренциала. По просьбам трудящихся четвёртый «Паджерик» сейчас вновь продаётся официальными дилерами в России после долгого перерыва.













Mitsubishi Pajero славился своей надёжностью, но слабые места у него всё же есть. Автовладельцы жаловались на поломки заднего моста на втором поколении, капризность некоторых дизельных моторов, слабую переносимость холодных пусков, запотевание фар, ломающийся задний бампер на чётвертом поколении.













На новосибирской «вторичке» автомобилей до 1990 года совсем мало, стоят они 150 000 – 200 000 рублей.





Второе поколение представлено широко. Машины 1991–1999 годов выставляются за 300 000 – 500 000 рублей. Цена почти не зависит от года, а больше увязана с состоянием авто.





Третий «Паджерик» 2000–2006 годов выпуска имеет цены в диапазоне 550 000 – 750 000 рублей. Относительно свежие машины 2007–2011 годов доходят до 1 300 000 рублей. Стоимость пятилеток переваливает за 1 500 000 рублей.









Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.