«Она забирала нас домой, если родители опаздывали»: известные новосибирцы вспоминают первых учителей

Сегодня, 5 октября, Россия отмечает День учителя — НГС не остался в стороне, мы присоединяемся к поздравлениям, а также приводим воспоминания известных новосибирцев об их школьных годах. Накануне праздника мы обратились к олимпийскому чемпиону Роману Власову, чемпиону Всемирных игр Сергею Федосиенко, депутату Игорю Салову и двум участницам конкурсов красоты — Наталье Карелиной и Анне Шпикельман — и попросили их рассказать о своих первых и любимых учителях. Кто из учителей забирал детей после уроков домой, кто старательно подтягивал по математике, а кто использовал тяжёлую жёлтую линейку, когда ученики не слушались — в нашем материале.

Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:

«Очень хорошо я помню школьное время, особенно начальные классы, наверное, по именам даже помню людей, с кем я учился, с кем сидел за одной партой и первую учительницу Светлану Анатольевну Ищенко. В меру строгая, в то же время она была очень добрая — похвала от нее дорогого стоила, она стимулировала и заставляла стремиться получать хорошие оценки. Часто у меня были проблемы с поведением, я был очень резвым мальчишкой, любил побаловаться на переменах — у учительницы были разговоры с моей мамой. А так как мама моя, Татьяна Леонидовна Власова, тогда тоже работала учителем в этой школе № 193 , расстояние у них было небольшим, чтобы встретиться.





А с 5-го по 7-й класс моя мама была моим классным руководителем.





Когда я стал под ее руководством учиться, у меня сразу повысились отметки: двойной был спрос. Все, кто учились со мной в классе, смотрели, нет ли предвзятого отношения. Моя мама преподавала историю, поэтому приходилось всегда быть готовым к ее уроку. Мама мне часто рассказывает про случаи из школьного времени. Недавно рассказывала про историю с директором. Как-то раз, когда я баловался между уроков, так получилось, что я столкнулся с директором. Он, конечно, был очень зол и вызвал свою маму к себе. Он сказал: "Вот ваш сын так балуется", а она ответила, что бывает такой период, что все дети балуются и что он будет стараться меньше баловаться. А директор ответил, что время покажет, и её сын не остановится. Мою маму расстроили эти слова, у нас с ней был серьезный разговор, и после этого мне очень захотелось оправдать надежды мамы»







Наталья Карелина, победительница конкурса «Миссис Россия International – 2013», организатор конкурса «Миссис Новосибирск International», невестка трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина:

«У меня была замечательная первая учительница, звали её Инга Анатольевна. Училась я с первый по последний класс в первой гимназии — тогда это была еще 42-я школа. Насколько мне известно, Инга Анатольевна до сих пор преподает в первой гимназии, один из детей наших друзей у нее обучается во втором классе. Мне было очень жаль, что я свою младшую дочку не смогла отдать к ней — она только в этом году в первый класс пошла. У меня самые тёплые воспоминания о начальной школе, о первой учительнице, я её очень сильно люблю, очень благодарна ей за все начальные знания. Она жила недалеко от школы, случались такие инциденты, когда мои родители не успевали вовремя меня забрать. Если вдруг отменялись уроки, Инга Анатольевна забирала нас к себе домой. Вот как-то раз уроки закончились рано — сотовых тогда еще не было. Когда родители пришли, то детей не обнаружили, очень испугались. В это время я спала у нее дома, когда я проснулась, она привела меня в школу, где уже в панике бегала моя мама».





Сергей Федосиенко, пауэрлифтер, чемпион Всемирных игр:

«Первая учительница — Хусточка Антонина Ивановна в Краснозёрской средней школе № 1 . Вспоминаю с большой добротой и любовью. Она учила и меня, и моего брата, с первого по третий классы, хотя у нас разница в возрасте 6 лет. До сих пор, когда встречаю, а это, конечно очень редко, интересуется, как у нас дела».







Анна Шпикельман, «Миссис России Мира 2017»:

«Первую учительницу я, к сожалению, не помню, потому что я за своё детство сменила пять школ: мы часто переезжали. Я помню свою учительницу по математике Анну Анатольевну (с 5-го класса по 9-й в лицее № 47 в Иркутске). Математика мне всегда была близка, и образ учительницы у меня связан с математикой. У нее был своеобразный подход, она общалась с нами со всеми как с приятелями. Поэтому её любили многие ученики именно за то, что она общалась в свободной форме. Но в то же время она была очень требовательной, и на уроках у нее всегда была и тишина, и дисциплина, потому что могла резко что-то сказать. К ней всегда можно было подойти, обратиться. Я ближе к старшим классам как-то расслабилась, и у меня учёба упала — я сама от себя этого не ожидала. А Анна Анатольевна с пониманием к этому отнеслась. Сказала: "Ничего страшного, бывает". Позанималась со мной, мы подтянули все хвосты и всё наладилось. По математике у меня всегда были хорошие оценки, и я думаю, что многое зависит от преподавателя. Я ей благодарна — у нее всегда были интересные уроки. Так как у меня было много разных школ, я видела разных учителей — за прошедшее время память о многих растерялась, но она осталась в моих воспоминаниях. К сожалению, я очень давно не видела Анну Анатольевну, но одноклассники мои говорят, что она по-прежнему работает в школе».





Игорь Салов, депутат горсовета, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству:

«Я учился в средней школе № 32 , это Октябрьский район, она и сейчас существует. С большой теплотой вспоминаю директора школы Галину Георгиевну Захарову и свою первую учительницу Валентину Дмитриевну Щукину. Валентина Дмитриевна (сейчас уже на пенсии) обладала очень жёстким и почти мужским характером. Воспитывала она нас железной рукой. Мальчики же, особенно в начальных классах, очень недисциплинированны, рассеянны, очень много балуются и играют. Но Валентина Дмитриевна уже в начальных классах очень чётко дала нам понять рамки дозволенного и помимо того, что она учила нас первым шагам в азбуке и первым навыкам в жизни, она привила нам любовь и уважение к дисциплине и педагогу. Когда мы встречаемся с моими одноклассниками, то вспоминаем одну историю.





У Валентины Дмитриевны в руках всегда была длинная деревянная линейка — или метр, или полтора длиной — толстая жёлтая деревянная линейка, я её помню прекрасно.





И Валентина Дмитриевна, когда она не добивалась достаточного внимания и концентрации учеников, этой линейкой пользовалась достаточно вольно. Но это никогда не вызывало никаких отрицательных эмоций — никто не бегал жаловаться родителям, никакие родители не бегали выяснять отношения. Но как она действовала этой линейкой — это никогда не переходило определённые границы. Ребята получали по рукам, когда из ручек делали плевалки, приносили на уроки рогатки, махали руками. Я не получал лишь потому, что эти уроки очень быстро усваивал».





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