Голодные игры: два сибиряка решили месяц прожить на 10 тысяч

Разговоры о необходимости повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) идут в российском правительстве давно: несмотря на периодическое увеличение, он до сих пор остаётся ниже минимального уровня жизни. Двое новосибирцев — менеджер Мария Ерёменко и известный шоумен Сева Мокин решили прожить целый месяц на установленную государством минимальную зарплату. В Новосибирской области для работников внебюджетной сферы в 2017 году это 10 000 рублей. НГС.НОВОСТИ решили рассказать про их смелый эксперимент и будут следить за тем, насколько участникам удалось его выполнить.

О необходимости повышения МРОТ говорила весной 2017 года зампредседателя Правительства РФ Ольга Голодец. По её данным, зарплату на уровне МРОТ в стране, а это 7800 рублей (с июля 2017 года), получают минимум около 5 млн человек.







Справка: МРОТ — минимальный заработок, который может получить человек за месяц. С 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по стране — 7800 рублей. Планировалось, что в этом году он будет 8800 рублей, но законопроект не приняли. Предполагается, что МРОТ будет равен прожиточному минимуму только в 2019 году.







В регионах МРОТ разный: местные власти могут сами устанавливать минимальные зарплаты. Самые высокие на 1 января 2017 года были в Хатанге Красноярского края ( 26 376 рублей), в Магаданской области ( 18 750 рублей) и Москве ( 17 561 рубль).





В Новосибирской области для жителей села МРОТ зафиксирован на уровне общефедерального — 7800 рублей, для бюджетников он равен 9030 рублям, а для работников внебюджетной сферы это 10 000 рублей.





При этом прожиточный минимум по области для трудоспособного населения на сегодняшний день — 11 854 рубля.





Трое новосибирцев — работник проектной организации Тимофей, сотрудница сферы торговли Мария Ерёменко и известный в городе шоумен и кулинар Сева Мокин решили прожить целый месяц на установленный государством минимальный размер оплаты труда для работников внебюджетной сферы — 10 000 рублей. На эту сумму они должны 31 день есть, ездить на работу и домой, оплачивать сотовую связь, коммунальные услуги и т.д. НГС.НОВОСТИ будут следить за ходом эксперимента и рассказывать в специальных репортажах, как он продвигается.





Перед стартом все участники прошли осмотр в медицинской клинике — в итоге врачи запретили участвовать в эксперименте Тимофею:





по словам врачей, некоторым питание только дешёвыми продуктами может быть опасным.





«Такой вариант питания ему жёстко противопоказан. У него серьёзная ситуация. Мы даже договорились, что он в пределах нескольких дней обратится к эндокринологу. Тимофею нельзя всё, что сделано из муки высшего сорта: это не только хлеб, но и макароны, пельмени, вареники. Ему запрещён весь фастфуд — от беляшей до хот-догов. Ему нельзя колбасные изделия, которые входят в дешёвую корзину, типа сосисок. И всё, что приготовлено с помощью масла», — пояснила врач-эндокринолог высшей категории медклиники «СМИТРА» Анна Акопова.





Остальные участники проверку прошли. НГС.НОВОСТИ попросили их рассказать о себе и причинах желания поставить над собой такой эксперимент.







Марии Ерёменко придётся жить на сумму почти в пять раз меньшую, чем она может потратить за месяц





Мария Ерёменко, 28 лет. Не замужем, один ребёнок. «Мне стало интересно, насколько с привычным образом жизни я смогу уложиться [в определённую сумму] и от чего мне придётся отказаться. Но не хочется перебиваться с гречки на воду, чтобы не свалиться после первой недели со слабостью. <…> Только на базовый набор продуктов мне с малым хватает где-то 6000 рублей [в месяц], но это учитывая, что он с детства на диете, а я дома мало питаюсь. Но сейчас на всё вместе я трачу в месяц гораздо больше: сумма может доходить до 50 тысяч рублей. Нет у меня каких-то неполезных привычек, от каких хотела бы избавиться».







Известный в городе шоумен Сева Мокин решил проверить собственную выживаемость





Сева Мокин, 55 лет. Женат, один ребёнок. «Для меня это возможность проверить собственную выживаемость в экстремальных условиях. А условия эти, считаю, всё же экстремальные. Во-вторых, это возможность привести в порядок свой организм. Всё собирался заняться диетой и правильным питанием, а тут судьба просто подталкивает: свести до минимума излишества при ограниченном ресурсе. Ну и помочь людям — дать им ответ на вопрос: действительно ли можно выжить на эти деньги? На личном опыте. <…> В среднем на хозяйство на нас троих уходит обычно 12–15 тысяч. Но есть же ещё одежда, траты на обучение ребёнка, его "хотелки"… Сам же я обхожусь достаточно небольшой суммой. <…> Моё вредное излишество — сахар. Я вообще хочу исключить его из рациона, заменив курагой и финиками. Сахар действует как наркотик, ты на него подсаживаешься, и это болячки. Ну и надо ходить. Даже, наверное, не стану пользоваться общественным транспортом, благо до работы минут сорок ходьбы. На автомобиле вообще не хочу ездить».







Эксперимент начнётся в ближайшие дни. Следите за нашими публикациями.







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