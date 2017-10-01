«Голос мерзкий, как в фильмах ужасов»: кто, как и зачем устроил массовую эвакуацию в Новосибирске

Главная новость прошедшей недели — массовая эвакуация людей из торговых центров, школ, вузов, кинотеатров и других зданий Новосибирска, которая волной прошлась по городу в четверг. В более чем 40 объектов поступили звонки с одним и тем же сообщением о том, что их здание взорвётся ровно через 40 минут. ГУ МВД, МЧС и ФСБ ситуацию почти не комментируют. Неофициально же эксперты в сфере безопасности выдвигают несколько версий: телефонные террористы хотят вызвать панику у новосибирцев, а может, наоборот, — усыпить их бдительность. О том, как жители Новосибирска приняли тревожный звонок, кому может быть выгоден «телефонный террор» и насколько сложно обзвонить почти одновременно десятки зданий и остаться анонимным — в материале НГС.НОВОСТИ.

Хриплый и мерзкий







Одними из первых звонок с неизвестного номера получили в школе № 99 в тихом центре в разгар учебного дня. Трубку взяла секретарь школы Татьяна: «Я думаю, что это был не живой голос, а скорее записанный.





Был сиплый, хриплый, мерзкий — как в фильмах ужасов, знаете. Я думаю, он специально был изменён.





Первую фразу я не услышала, а далее он сказал: "Через 40 минут будет взрыв" (имитирует жуткий голос. — К.Ш.). Я ему ответила: "Придурок!". Но, думаю, он меня не услышал. Потом прервалось. Сначала была мысль где-то там внутри, что это шутники. Бывают же такие. Потом сказала Людмиле Ивановне (директору школы. — К.Ш.), и дальше закрутилось: МЧС, ФСБ, полиция, детей начали эвакуировать», — описала звонок Татьяна корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Спасатели у одной из школ города во время эвакуации 28 сентября





С голосом из фильма в жанре хоррор сравнил звонок и Андрей — работник отдела продаж завода «Сибит» в ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта». Именно он принял звонок после обеда.





«Голос как будто роботизированный. Сказали, что в здании бомба и что через 40 минут будет взрыв, и всё, сбросили. Мне показалось, что это была деформированная запись. Мужской голос, от 30 до 40 лет, как в фильмах ужасов», — говорит он.







Судя по этим рассказам, всем транслировалась одна и та же запись. Генеральный директор агентства безопасности «Гвардия» Вячеслав Жирков считает, что звонившие намеренно давили на психику тех, кто принял звонки.





«Достоверности придают именно детали. Когда вам говорят, что обратный отсчёт пошёл, то это уже действует на психику», — поясняет он.





Эвакуация в «Галерее Новосибирск» 28 сентября





Такие звонки поступали по всему городу в течение целого дня, в том числе в торговые центры «Аура», «МЕГА», «Сан Сити», «Галерея Новосибирск», а ещё в автовокзал, аэропорт и десятки других объектов, где всегда много людей. В каждом случае на место выезжали сотрудники полиции и кинологи, которые в общей сложности работали до самой ночи и сейчас ищут инициаторов звонков.







Нуб или профессионал?





Подобные сообщения получают сотни людей по всей стране с 11 сентября. Внимание «телефонных террористов» — так назвал звонивших мэр Новосибирска Анатолий Локоть — привлекают места массового скопления людей. Личности авторов звонков до сих пор неизвестны, и найти их оказалось непросто. Но это реально. Как объясняет специалист по обслуживанию инженерных систем компании «НГС.Технологии» Андрей Клюкин, этим занимается провайдер, предоставивший связь.





«Сотовый оператор сможет определить, откуда поступил звонок: из какого района, области.





Но надо понимать, что сервер — это может быть маленькая коробочка с пятью модемами, например. Его можно принести в любое место или вообще выбросить.





А так операторы пробивают место звонка по своим станциям с примерной точностью», — говорит Андрей.







По словам Вячеслава Жиркова, для того чтобы найти звонивших, нужно время. «Одна из версий есть, что этим занимаются в соседних государствах. Если это так, то это, конечно, серьёзная работа, их трудно определить. Только техническими способами это не установить. А если это были какие-нибудь хулиганы, конечно, их быстро найдут и поймают», — уверен он.







В том, что звонками занимались профессионалы, уверен и руководитель «Новосибирской службы охраны» Игорь Владимирович: «Я так думаю, что это делал не какой-нибудь там профан, а, скорее всего, через интернет, а то и из-за границы. Вряд ли до такого додумался бы какой-нибудь малолетний паренёк. Скорее всего, концы спрятаны далеко и глубоко, это я как бывший работник правоохранительных органов говорю».





При этом, по словам эксперта в области телефонии, подобные звонки организовать мог кто угодно.





«При должном умении сделать столько звонков не сложно. Сложно найти провайдера или оператора, через которого можно не спалиться. В голову приходит такая схема: в каком-нибудь государстве покупается сим-карта (например, на Украине — там же сим-карты продают без паспортов), ставится небольшой сервер, к нему сим-карты подключаются, пишется маленькая программка для обзвона. И всё: она звонит по списку номеров и диктует всем одно и тоже», — объяснил Андрей и добавил, что для создания такой схемы достаточно бюджета в 20 тысяч рублей, большая часть суммы — для покупки дешёвого компьютера.







Напугать, чтобы усыпить бдительность





Вячеслав Жирков, чьё прошлое также связано с работой в правоохранительных органах, объяснил, что





обилие хоть и тревожных, но однотипных и неподтверждающихся сообщений работе полицейских и охранников не мешают.





«На самом деле это может быть настоящим терроризмом. Возможно, они преследуют такие цели, чтобы посмотреть, какие действия предпринимают силовые структуры, понаблюдать и потом уже использовать эту информацию. Опять же, они вносят определённую дестабилизацию, чтобы создать напряжённую обстановку в обществе. Если первые сообщения воспринимаются с максимальной серьёзностью и опасением, то в дальнейшем они меньше оказывают этот дестабилизирующий эффект. Все просто к ним привыкают, — говорит гендиректор «Гвардии» и тут же успокаивает: — Но абсолютно точно, что это восприятие будет идти на уровне обывателей. На уровне силовых структур, в том числе частной охраны, такого не будет. Сколько бы этих сообщений ни было. Есть чёткие инструкции, в них прописано, как действовать, и мы будем действовать именно так».





Эвакуация в «Ауре» 28 сентября





Несмотря на это, работники частных охранных предприятий сетуют на большое количество других ложных вызовов — когда люди по ошибке или специально нажимают тревожную кнопку, чтобы проверить, как быстро охранники приедут на вызов. «Люди не понимают, что, если все будут жать случайно на кнопку тревожную, на боевую тревогу бойцы приедут с опозданием», — говорит Игорь Владимирович.





Удивление экспертов в сфере безопасности вызывает не только масштабность тревожных сообщений, но и их посыл, вернее, его отсутствие. По словам Вячеслава Жиркова, обычно террористы заявляют о себе или объявляют какие-то условия или свою позицию. Тогда как авторы звонков в Новосибирске, а также в десятках других городов страны, до сих пор остаются анонимами.





Эксперты в области безопасности уверены, что звонками занимались спланированно и профессионально, но с пока неясной целью. Эту же версию озвучивают и федеральные СМИ, но добавляют ещё одну, более оптимистичную — массовые учения по всей стране, которые не нуждаются в предварительном предупреждении. Однако официальных подтверждений ни версии о терроризме, ни об учениях до сих пор нет, а единственный комментарий по ситуации в четверг от регионального ГУ МВД лишь один: «Какие-либо предметы, угрожающие жизни и здоровью граждан, не обнаружены».