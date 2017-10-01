Пропавшая в Париже

В 2011 году 23-летняя студентка университета Париж III Новая Сорбонна Ольга Серёгина вышла из дома, чтобы забрать вещи у своего бывшего парня Аталая Филиза. Через некоторое время девушка позвонила подруге и пообещала рассказать ей что-то очень важное. Больше Олю никто не видел, а её бывший спешно уехал домой в Турцию. В марте 2017 года Филиз получил пожизненный срок за убийство троих человек, однако его причастность к исчезновению Серёгиной по-прежнему под вопросом. В сентябре следователи начали активно искать новосибирских знакомых Ольги — по информации источника НГС.НОВОСТИ, в деле появились новые улики. Почему французские друзья девушки уверены, что Серёгина убита, а следствие сейчас идёт по ложному следу, а также хронология загадочного исчезновения скромной отличницы из Сибири — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

По словам французского приятеля пропавшей студентки Алекса Регля, вечером 17 декабря 2011 года Серёгина позвонила своей подруге и сказала, что сообщит ей нечто важное. И пропала. Перед этим девушка должна была встретиться со своим бывшим возлюбленным из Турции Аталаем Филизом, чтобы забрать у него свои вещи.





После исчезновения девушки Филиз спешно покинул Францию. Поэтому местные следователи предположили, что произошло убийство из ревности. Но доказать это не удалось.





28 сентября пресс-служба СКР по НСО внезапно заявила о продолжении поисков Серёгиной. В ведомстве подчеркнули, что следствие проходит в Новосибирске и сейчас наши следователи связываются с местными знакомыми пропавшей. По информации источника НГС.НОВОСТИ, в деле появились новые зацепки, однако ни тело девушки, ни она сама так и не найдены. «Следователь по этому делу пока никакую информацию по этому делу не разглашает, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. — Работа ведётся на системной основе с правоохранителями Франции, всё это осложняется тем, что на территории Франции мы не можем следственные действия проводить. Работа всё равно ведётся, не стоит на месте».





Мама пропавшей девушки Людмила Серёгина наотрез отказалась общаться с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, пояснив, что она уже убедилась, что журналистам интересней писать о том, кто с кем спал, умалчивая о главном.





«Почему несколько лет отказывали в возбуждении уголовного дела? —





негодует Серёгина в переписке в соцсети «ВКонтакте». — А когда открыли почти через три года, занимались тем, что рассылали по всем областям, краям и республикам родины запросы: "Нет ли на их территории неопознанного трупа с таким генетическим паспортом?". Три тома дела занимает бесполезная переписка с заранее известным отрицательным ответом».





Знакомые семьи говорят, что Ольга была очень способной девушкой, в меру скромной и при этом общительной. По словам одноклассника девушки Дмитрия Логачёва, Серёгина с золотой медалью закончила гуманитарный класс гимназии № 5, поступила в НГПУ на факультет иностранных языков. «Только на пятёрки всегда училась, — вспоминает Логачёв. — В третьем классе она была единственной ученицей, у которой не было ни одной тройки. Да и она училась очень конкретно. Именно на это была нацелена». В гимназии девушка изучала немецкий и английский, в университете выбрала французский язык.





«Они была очень добросовестной студенткой, — вспоминает девушку преподаватель НГПУ Ольга Зорькина. — Немного неуверенной в себе, но при этом коммуникабельной, улыбчивой, живой. Было ощущение, что она сомневается в своих знаниях. Именно на занятиях. В неформальной обстановке мы студентов редко видим, тут ничего не могу сказать».







По словам подруги студентки Ольги, в 2010 году году девушка переехала во Францию на учёбу в Сорбонну, за два года до этого Серёгина познакомилась с Филизом. Как произошло знакомство, никто из друзей не знает, пара не особо распространялась на этот счёт. По словам знакомого Ольги, в Париже девушка близко общалась со своей однокурсницей Еленой Радчиковой, которая встречалась со знакомым Аталая Гёктугом Демирарсланом (парни вместе снимали квартиру).





Филиз, вспоминают друзья, также учился в Париже, на биологическом. Как пишет Hürriyet Daily News, он окончил Галатасарайский лицей в Стамбуле, затем получил ученую степень в Ближневосточном техническом университете в Анкаре. «Со стороны [казалось] у них всё хорошо, — вспоминает Алекс. — Но потом они разбежались, как-то слишком быстро. Это парень её убил, из ревности». В 2011 году, по словам Ольги, пропавшая студентка вместе с Алатаем поехала в Турцию. «Я не знаю, что точно у них там произошло, но Ольга писала, что в ужасе от того, как в его семье относятся к женщинам. И что она решила расстаться с ним», — вспоминает новосибирская подруга студентки Анастасия (имя изменено по просьбе девушки — А.И.).





Вскоре после этого у Аталая начались проблемы с учёбой, и его призвали в турецкую армию. После службы мужчина вновь вернулся в Париж и, как вспоминают друзья, был недоволен расставанием с красавицей из Сибири. Поэтому, когда Ольга пропала, близкие были уверены, что к этому причастен влюблённый турок.





«После исчезновения Ольги он сбежал и вернулся в Турцию», — подчёркивает Алекс.





По мнению Алекса, именно за свою уверенность в виновности Аталая в убийстве поплатились его бывшие друзья — Елена и Гёктуг. В 2013 году влюбленные переехали в Турцию. А осенью этого же года Аталай застрелил их.





После этого турецкие правоохранительные органы объявили мужчину в розыск. В июне 2016 года Аталай был задержан в провинции Измир на западе Турции, сообщает турецкая газета Hürriyet. Мужчина признался местной полиции, что планировал сбежать в Грецию и всё это время прятался в лесу.





Филиз признался в убийстве Елены Радчиковой, Гёктуга Демирарслана и Фатьмы Кайыкчи, которая узнала мужчину и могла сдать его властям. В марте 2017 года турецкий суд приговорил Аталая к пожизненному заключению.





Однако французские друзья девушки уверены, что правосудие восторжествовало не в полной мере, Ольга мертва, и убил её Аталай. «Французская полиция была освобождена от расследования. Это проблема международного сотрудничества между полицейскими силами, — уверен Алекс. — Турецким судам легче осудить убийство, совершенное в Турции, жертвами которого являются турки».





К сожалению, случаи, когда уголовный розыск не может найти пропавшего без вести и человек оказывается «ни жив ни мёртв», — не редкость. Так, четыре года назад в Каргатском районе таинственно исчез Костя Кривошеев — его родители развелись, но продолжают поиски.