«Оля, ты не беспокойся»: шофер отправил горящий бензовоз в кювет

Он страшно обгорел — его жене приходится жить в больнице, платить ипотеку и одной растить 3 детей

Ольга Степина
Ольга Степина

35-летний новосибирец Денис Степин попал в аварию в августе. У бензовоза, на котором он отправился в очередной рейс, на ходу загорелось колесо. Чтобы предотвратить взрыв и не задеть другие машины, водитель направил фуру в кювет — и попытался сам потушить пожар. Мужчина получил серьёзные ожоги — в тяжелом состоянии его отвезли в областную больницу и месяц делали переливание крови. Все заботы о трёх детях легли на плечи его жены Ольги, которая теперь сама содержит семью, платит ипотеку и сутками сидит рядом с мужем. Подробности истории — в материале НГС.НОВОСТИ. 

Молодая симпатичная женщина, гуляющая с тремя дочками на детской площадке, производит впечатление счастливой мамы, которая наслаждается жизнью. Так и было до недавнего времени, пока муж Ольги не попал в аварию. С тех пор жизнь семьи перевернулась с ног на голову — теперь 32-летняя сибирячка почти всё время проводит в больнице, сама содержит семью и платит кредит за квартиру. 


В семье Степиных трое детей
В семье Степиных трое детей


9 августа Денис Степин, работавший в транспортной компании, отправился в очередную командировку. На Бердском шоссе у бензовоза лопнуло колесо и машина загорелась. О том, что было дальше, пока говорят лишь очевидцы и спасатели, потому что сам Денис ещё толком не разговаривает — почти два месяца он пролежал в реанимации. 


«Звонок был вечером. Денис, видимо, был в шоковом состоянии. Он даже сам мне позвонил, когда "скорая" приехала, — вспоминает Ольга. — Говорит: "Оль, ты не беспокойся, я немножко обгорел". Потом сказал: "Люблю тебя, приезжать не надо". Позже выяснилось, что огонь он продолжал тушить даже после того, как сам сильно обгорел». 


Что случилось на самом деле, по словам Ольги, ей пока так и не понятно. В сводке МЧС за 9 августа сухо сообщается, что «КамАЗ-бензовоз загорелся в 14:53. В результате пожара огнём были повреждены заднее колесо и пластиковый подкрылок. В 15:06 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 4 единицы техники и 16 человек личного состава». 


Средняя дочь Ника
Средняя дочь Ника


Позже друзья семьи выложат пост в соцсети «ВКонтакте», в котором говорится о том, что Денис предотвратил трагедию, так как уже на горящей машине съехал с трассы в безлюдное место, чем предотвратил гибель людей, взрыв машин рядом и обрушение моста. 


Ольга призналась, что не знает, как было на самом деле. Сам Денис пока толком ничего не рассказывал. 


Ольга и её дочери ждут возвращения Дениса
Ольга и её дочери ждут возвращения Дениса


«Я потом так жалела, что послушалась и не поехала сразу, не обняла его. Привыкла, что он в семье главный и говорит всегда верно, — сокрушается Ольга. — Когда приехала, врач сказал, что шансов мало. Сказал: "Молитесь, чтобы он вышел из этого шокового состояния. 55% тела — глубокие ожоги. Мы не даём никаких прогнозов"». 


Мужчину погрузили в медикаментозный сон, в котором он пролежал 8 дней. За всё время после аварии ему сделали несколько операций по пересадке кожи. Лицо сильно не пострадало, но руки, ноги, грудь и спина — «полностью изрезаны». Каждая перевязка сопровождалась потерей крови. Вливали несколько раз в неделю, вспоминает Ольга. Доноров помогали искать друзья — в больницу регулярно приходило по 2-3 человека.


Младшей Кире 1 год 8 месяцев
Младшей Кире 1 год 8 месяцев


«Когда увидел меня, стал плакать навзрыд, — вспоминает Ольга первую встречу с мужем после того, как он пришёл в сознание. — Даже сейчас периодически плачет». В первый месяц говорила только она — у Дениса такой возможности не было из-за трубки. Первое, что спросил сам: «Как дети?». 


У Ольги и Дениса три дочери: старшей Алине 12 лет, Нике 4 года и самой маленькой Кире всего 1 год 8 месяцев. Познакомились супруги ещё в юности, когда Ольга приехала из Болотного учиться. Сейчас она в декретном отпуске, но планирует в ближайшие недели выходить на работу (по профессии она бухгалтер-экономист, работает в Сбербанке). Теперь она единственный кормилец, к тому же выплачивает ипотеку. 


Ежемесячный платеж, по её словам, не такой большой — около 9 тысяч рублей, но всё же для них это ощутимая сумма. Ольга пояснила, что страховку им почему-то пока не выплачивают. Сначала она предоставила выписку из больницы. В страховой сказали, что всё хорошо, этого достаточно. Однако потом вдруг выяснилось, что нужны ещё какие-то документы. В итоге сентябрьский платёж она оплатила сама. Впереди платёж за октябрь, а в страховой по-прежнему молчат. 


Несмотря на все трудности, о которых Ольга говорит то со слезами, то с лёгкой улыбкой, на судьбу она не в обиде. «Сейчас даже поменялось отношение к жизни, наверное, в лучшую сторону. Я никак не ожидала, что столько людей готовы были помочь, — объяснила она. — Мужу говорю — прими, выдержи всё это». 


Почти два месяца женщина практически живёт в больнице. Приезжает домой рано утром, около 5:30, чтобы помыться, собрать детей и проводить их в школу, детский сад. А затем снова в больницу, чтобы ухаживать за Денисом. 


Водить старшую девочку на гимнастку и забирать маленьких из садика помогают бабушки и друзья. Сколько ещё им придётся так жить и как скоро поправится Денис, неизвестно. «Врачи мне сказали, что долго, прогнозов не делают. Сначала вроде как ожоги начинали заживать быстро. А сейчас медленно, потому что организм устал, — пояснила она. — Перевязки я, конечно, не делаю. Но кормлю, пою, делаю массажи, кремом мажу, где зажило, убираю, когда в туалет сходил. Ну всё… он же лежачий». 


Ольга и Денис со старшей дочерью Алиной
Ольга и Денис со старшей дочерью Алиной


Врач посоветовал много говорить с Денисом, постоянно что-то рассказывать, может, даже смотреть вместе фильмы, потому что кроме физической боли ему тяжело морально, к тому же больше месяца он смотрел лишь на потолок палаты.


Выписка из роддома — семья забирает маленькую Киру
Выписка из роддома — семья забирает маленькую Киру

Старшая дочь Алина понимает, что происходит. А маленькие девочки знают лишь, что «папа в больнице». Всё это время они не видели отца и даже не говорили по телефону. Ольга объяснила это тем, что муж сильно эмоционально реагирует даже на упоминание о детях, поэтому пока откладывает момент.  


Несмотря на то что врачи её не обнадеживают, Ольга уверена, что муж поправится и скоро вернётся домой: «Нике пообещала, что, когда папу выпишут, мы устроим праздник с тортом и шариками». 

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