Каратель без страха: в Новосибирске появился водитель, который таранит чужие авто

Каждый день он попадает в 2-3 ДТП — но ГИБДД всегда называет его невиновным

Максим Филатов регулярно попадает в ДТП
Максим Филатов регулярно попадает в ДТП

26-летний Максим Филатов ежедневно попадает в мелкие ДТП. Иногда он бьётся по два-три раза в день, бывает, что всё — на одном перекрёстке. Часто — на разных автомобилях, которые по документам принадлежат другим людям. И каждый раз Филатова признают правым. Свою неудачливость парень объясняет тем, что люди не умеют ездить, а те, кто соблюдают правила, не могут спокойно доехать до дома. Однако эксперты считают, что "езда по правилам" у Филатова — это новый вид автоподстав, а недавно аваркомы "Автоспаса" нашли стоянку старых японских автомобилей, на которых мужчина то и дело попадает в ДТП. Почему сотрудники ГИБДД не могут наказать водителя-провокатора, как автомобилистам не стать его жертвой и почему пострадавшим автомобилистам будет сложно доказать свою правоту — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

6 сентября Надежда Конопатова возвращалась с работы домой. При повороте направо с Красина на проспект Дзержинского её автомобиль протаранил Nissan Cube, который ехал по проспекту Дзержинского со стороны Королёва и начал разворачиваться на перекрёстке. «Водитель "Куба" резко поменял направление движения, — вспоминает супруг участницы ДТП Александр Брагин. — Обычно на этом перекрёстке не разворачиваются, там тяжело развернуться, и для жены было совершенно неожиданно это всё. По правилам виновата моя жена. На разборе её признали виновной».


Ещё тогда мужчину удивило многое — все свидетели говорили о том, что «пострадавший» намеренно, не снижая скорости, шёл на таран. 


На вопрос: «Зачем?» — Максим, ухмыляясь, ответил: «Я ехал по правилам». Дальше — больше. Оказалось, что сотрудники ГИБДД уже знают Филатова. «Сотрудник группы разбора в упор спросил: "Опять на том же месте?", водитель "Куба" лишь кивнул головой. Дальше веселее. В коридоре уже другой сотрудник спросил у него: "Жив ещё? А где твой напарник?", на что водитель "Ниссан Куб" буркнул: "Работает"», — вспоминает Брагин. 


Позже Александр узнал от знакомых, что ДТП для его оппонента — это серийный заработок, и таких машин у него около тридцати. 


«Тогда мы стали искать других пострадавших от этого Филатова, — пояснила НГС.НОВОСТИ Надежда Конопатова. — Набралось уже шесть человек. Сейчас мы готовим коллективное письмо в полицию, будем обращаться в суд». 


ДТП на перекрёстке улицы Красина и проспекта Дзержинского 
ДТП на перекрёстке улицы Красина и проспекта Дзержинского 


В отделе ГИБДД Дзержинского района не скрывают — Филатова здесь действительно помнят и знают. Но предоставить статистику по ДТП с ним не могут, так как это персональные данные. Филатов хорошо знаком и аваркомам, которые работают в этом районе. Так, специалисты мобильного приложения «Автоспаса» насчитали, что только за пару месяцев этот молодой человек участвовал в более чем 20 авариях — и это не считая тех, на которых присутствовали другие аварийные службы или тех, которые оформляли сотрудники ГИБДД. «Везде он признан правым, ведёт себя уверенно и чувствует свою безнаказанность. 


В открытую заявляет, что таким образом "учит людей ездить"», — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов. 


По словам аваркомов, перекрёсток Красина и Дзержинского — одно из любимых мест Филатова. «Суть в том, что при движении по Красина со стороны улицы Кошурникова и выезде на Дзержинского горит дополнительная секция светофора "поворот направо". При этом потоку по Дзержинского со стороны Королёва горит основной зелёный сигнал светофора. Получается, что при развороте с Дзержинского в сторону Королёва можно спокойно бить автомобили, которые двигаются по стрелке направо», — поясняет Ухалов. 


Мужчину часто можно увидеть также на кольце Фрунзе – Ипподромская, там он ведёт себя по немного другой схеме. «На круговых перекрёстках схема аварий одинаковая — "виновник" всегда уходит с кольца со среднего ряда, а "потерпевший" бьёт его, двигаясь по кольцу правее "виновника", — продолжает специалист «Автоспаса». —  В итоге последний признаётся виновным, так как не пропустил помеху справа». 


Многострадальный Nissan Cube
Многострадальный Nissan Cube

Виталий и Алёна Н. встретились с Максимом именно на перекрёстке Ипподромской и Фрунзе. Мужчина опять был на Nissan Cube, а приехавшие сотрудники ГИБДД, со слов пары, поинтересовались у мужчины, не надоело ли ему корёжить чужие автомобили. 


«Позже нам рассказали, что он бьёт специально, чтобы получить страховку, — пояснила Алёна. — Сам говорит, что бьёт якобы нарушителей ПДД, вроде как, чтобы проучить. Но дорогие машины не трогает, боится. И автомобили с логотипом (типа такси) тоже не трогает. Ещё знаю, что у него не один автомобиль, а, говорят, их много, на него не оформлены. И машины не застрахованы».


В «Автоспасе» считают, что Филатов не просто так катается на «чужих» незастрахованных машинах. «Его схему, по нашим предположениям, можно сравнить с услугой "водитель на час", — считает Ухалов. — 


Водители, садясь за руль чужого автомобиля, который попадает в ДТП, получают около десяти тысяч рублей. Собственник же автомобиля получает страховое возмещение по полису ОСАГО. 


Зачастую эти водители не вписаны в полис ОСАГО и обращаются за возмещением в компанию виновника». 


Аваркомы подчёркивают, что мужчина попадает в ДТП на разных автомобилях, чаще всего на Subaru Legacy, Nissan Cube, Nissan Cefiro и Nissan Cedric. На днях один из специалистов «Автоспаса» заметил на Каменской автомобили, на которых ездит Филатов, рядом с ними стояли машины, на которых с завидной регулярностью попадают в ДТП в тех же местах и другие люди, — все они стояли на парковке один за другим, в два ряда. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с Максимом Филатовым по телефону — мужчина откровенно смеялся после каждого вопроса, отвечал односложно, но очень аккуратно. Казалось, что внимание к его персоне Максима не смущает — он абсолютно уверен в своей правоте. 


Филатов не отрицает, что в ДТП он попадает часто, он объясняет это случайностью. Сколько примерно у него было аварий — не знает. 


То, что он зарабатывает деньги с помощью ДТП, по словам мужчины, — клевета. 


— Люди не умеют ездить, не пользуются правилами дорожного движения, — уверен Максим Филатов. 


И вы этим пользуетесь?


— Нет, наоборот. Я до дома не могу доехать. 


Постоянно в аварии попадаете?


— Ну, да. Если в городе ездить по правилам, то постоянно в ДТП попадать будешь. Я просто соблюдаю правила, из принципа. 


И хотите проучить тех, кто правила не соблюдает?


— Нет, я просто сам езжу по правилам, и всё. И лично у меня нет ни одной машины. 


А на скольких автомобилях вы ездите?


— Не хочу отвечать на этот вопрос. 


Вы где-то работаете?


— Да. Неофициально. Где — не скажу. 


Эксперты уверены — Филатов делает всё настолько аккуратно, что сотрудники ГИБДД никак не могут на него повлиять — он действительно ездит по правилам, а доказать, что он попадает в ДТП умышленно, крайне сложно. 


«Этот человек хочет нездоровым образом зарабатывать деньги, — считает директор «Новосибирского центра водительского мастерства» Виктор Жигулин. — Таким людям нельзя быть на дороге. Он мог исправить ошибку, но сознательно идёт на таран, а сам от этого испытывает удовольствие». 


Единственный способ не стать жертвой такого водителя — это просто соблюдать все правила дорожного движения. «Ездить по правилам, аккуратно, и быть осторожными на круговых перекрёстках и при движении под дополнительной секцией светофоров, — перечисляет Роман Ухалов. — И опасаться автомобилей, на которых уже был "засвечен" этот молодой человек». 


ДТП на перекрёстке Красина – Дзержинского 
ДТП на перекрёстке Красина – Дзержинского 


«Чтобы не попасться такому человеку, водителям надо быть очень внимательным, — подчёркивает Виктор Жигулин. — Те водители, которые попадаются на это, — вот куда они торопятся? Водитель должен предугадать действия другого водителя. Всё надо продумать. У нас никто не хочет думать, все надеются, что сейчас проскочат». 


Автоюрист Денис Алмазов не скрывает — у пострадавших мало шансов доказать, что Максим Филатов умышленно таранит чужие машины. «Он же может сказать, что это всё совпадение, что он это неумышленно делал, — поясняет эксперт. — Я бы посоветовал всем водителям, пострадавшим от рук этого дельца, обратиться с общим коллективным заявлением в полицию. Там назначат независимую экспертизу по установлению механизма ДТП. Если механизм ДТП будет одинаков во всех случаях и будет установлено, что у него была техническая возможность избежать столкновения, то на основании этого большого количество однотипных ДТП, возможно, и будет доказан факт того, что он это сделал специально». 


В Новосибирске одно из самых громких дел с автомобильным мошенничеством рассматривал Железнодорожный районный суд в 2011 году — мошенники инсценировали ДТП и незаконно получали страховки по ОСАГО. По версии следствия, на псевдоавариях мошенники заработали порядка 400 тысяч рублей. Восемь обвиняемых признали свою вину и возместили ущерб страховым компаниям. Один из подсудимых получил 3 года условно, остальные — от 10 месяцев до 2,5 лет условно.

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