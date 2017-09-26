Закон о тишине: закройте свои пасти

В Новосибирске придумали дополнение в закон о тишине, которое касается животных и их владельцев. Теперь владельцы кошек и собак должны будут контролировать своих питомцев по ночам — чтобы они не мешали спать соседям. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с одним из авторов поправок, выяснив, что заставило депутата лишить права голоса животных, а также узнал у дрессировщиков, можно ли в принципе заставить животное замолчать в определённое время. Подробности — в нашем материале.

Депутаты новосибирского Заксобрания предложили внести поправки в областной закон о тишине и административных правонарушениях — теперь шуметь хотят запретить котам, собакам и прочим домашним питомцам. Представителем этого законопроекта на всех стадиях рассмотрения назначен зампредседателя комитета по госполитике Евгений Смышляев.







По новым дополнениям в закон владельцы кошек и собак теперь должны будут следить, чтобы их любимцы не шумели и не беспокоили других жильцов с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Днём кошкам и собакам следует вести себя тихо с 13:00 до 14:00.





Один из авторов поправок — депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Смышляев — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что необходимость в этом возникла из-за частых жалоб новосибирцев о подобном ночном «зверином» шуме.







«Жалобы [на ночной шум от животных соседей] поступают к нам часто, предложения от избирателей… Многие забывают, что за своими питомцами надо следить — ходить за ними с совочком, пакетиком и т.д. А это административная ответственность за несоблюдение таких правил. Кроме того, есть проект [закона] в Госдуме об ответственном содержании животных. Так что это всё (местные поправки. — И.К.), скорее всего, и на федеральный уровень уйдёт. Законопроект [закона о тишине] уже поддержан несколькими субъектами и ушёл весной в Госдуму. Обсуждается, чтобы он стал федеральным», — пояснил депутат Смышляев.





Дрессировщики и кинологи уверены, что есть собаки, которых невозможно научить молчать





По мнению Евгения Смышляева, закон о тишине заработает в полную силу, когда полиции полностью передадут все полномочия. Пока же полицейские могут лишь приехать по вызову на место, составить протокол, а разбор нарушения и привлечение к административной ответственности достаётся административным комиссиям, полномочия которых тоже ограничены.





Штраф сейчас — от 3000 рублей за первое нарушение, и 5000 — за повторное.





«Я не считаю, что надо назначать десять, пятнадцать, двадцать [тысяч рублей] — у нас зарплаты не такого характера. <…> Но если есть злостные нарушения, например, какой-нибудь пьяный дебош, то тут сумма может быть и больше. За регулярную громкую музыку по ночам наказывать можно чуть ли не каждый день <…> Но самая главная проблема у нас в том, что жёсткость штрафа никогда не влияла на механизм реализации его исполнения. Первым делом надо сделать, чтобы работал закон», — сообщил Смышляев и добавил, что сейчас это будет сделать очень сложно, так как элементарно не хватает сотрудников полиции.







В том, что дополнения в закон по поводу «животного» шума не будут нормально работать, уверены кинологи. Томский кинолог Алексей Лыба утверждает, что убедить не лаять по ночам можно далеко не всех.







«Если говорить о способностях самих собак, то невозможно научить не лаять процентов двадцать собак.





Восемьдесят процентов можно научить. Но ведь основная масса собаководов держит собак ради моды, понтов или просто так. Эти люди не будут обучать своих собак», — уверен эксперт.







С Алексеем согласна и новосибирский дрессировщик Ольга Карпова, которая тоже работает с собаками. «У меня пудели. Трое были идеальные. Я так думала, что они все такие, взяла четвертого и не могу с ним справиться — он постоянно лает. Лает, и всё. Несмотря ни на какие наказания. Хорошо, что мы в своём доме живём. Я даже свою дворовую собаку приучила, чтобы она не лаяла просто так, а этого не могу. Думаю, тут всё зависит от характера собаки. Не от породы, а именно от характера, как и у человека», — рассказала Ольга, которая занимается дрессурой уже более двадцати лет.







Хозяевам животных, которые регулярно шумят по ночам, грозит штраф от трёх тысяч рублей

Так называемый закон о тишине принят в Новосибирской области в 2015 году, но административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан существует уже почти 15 лет: статья 4.2 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99 -ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Позднее закон о тишине неоднократно дополнялся. Например, в конце 2015 года в законе уточнили как, когда и где именно новосибирцам запрещается шуметь. В этой же редакции помимо ночного времени ввели два дневных часа — с 13:00 до 15:00, когда шуметь также запрещалось. В марте 2016 года депутаты Заксобрания сократили запрет на шум в дневное время до часу — с 13:00 до 14:00. В остальное время соблюдать тишину закон предписывает с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздники. Нарушитель закона может быть оштрафован на сумму от 3000 рублей. За повторное нарушение — 5000 рублей.







Как сообщили в пресс-центре мэрии, на 1 сентября 2017 года за нарушения покоя граждан наказали 1195 человек и выписали штрафов на 2 млн 802 тысячи рублей.





За 2016 год наказали 1468 нарушителей закона о тишине на сумму в 3 млн 126 тысяч рублей.







В лаборатории экологии живой среды НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды города Москвы заметили, что постоянный шум, превышающий установленные определённые нормативы, может повлиять на физическое здоровье человека. Однако о вреде лая или мяуканья для человека тут рассказать затруднились.







«Есть же нормативы бытовых шумов… Есть максимальные уровни. В принципе, они установлены на основании изучения эпидемиологических исследований, жалоб, заболеваний. [Но влияние на человека постоянного лая собак], знаете, это мы не изучали», — заметила заведующая лабораторией московского НИИ Наталья Калинина.