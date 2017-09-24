Не заметили отёка: сибиряк пережил клиническую смерть после визита к стоматологу

Его увезли в больницу на «скорой», но врачи выписали парня, попросив прийти в понедельник

Молодой телеоператор Антон Ермоленко серьёзно болен — обычный пульпит после лечения у бердских врачей превратился в флегмону шеи — опаснейшее гнойное воспаление. Когда пациент оказался на операционном столе в областной больнице, было уже поздно — он пережил клиническую смерть. Летом он снова задышал сам, а к осени оказался дома, но его мать Виктория Ермоленко говорит, что Антон сейчас в вегетативном состоянии. Тем не менее она пытается спасти сына — вместе с ней молодому человеку пытается помочь множество новосибирцев, делающих репосты истории Антона в соцсетях. Подробности — в статье НГС.НОВОСТИ.

До весны 2017 года новосибирский телеоператор Антон Ермоленко был в порядке, но 6 апреля у него заболел зуб из-за пульпита и он пошёл в стоматологическую поликлинику Бердска по месту жительства, сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать молодого человека Виктория Ермоленко. Стоматолог полечила зуб, и Антон поехал на работу.







«Он приехал [домой] уже ночью с температурой 39 градусов, с отёком. Мы вызвали “скорую” [в субботу] — ему было всё хуже», — вспоминает бердчанка.





«Скорая» отвезла Антона в центральную городскую больницу Бердска, но там его отпустили, наказав вернуться в поликлинику в понедельник.





«В понедельник он пошёл туда, естественно, щека была уже отёчная. Она (врач. — М.М.) вырвала зуб кое-как, назначила антибиотики, полоскать. Ещё тогда можно было госпитализировать… Я думала, может, легче будет, но в понедельник ночью ему было всё хуже и хуже, он стал задыхаться», — вспоминает Виктория.







К Антону снова приехала машина «скорой помощи» и на этот раз всё-таки забрала его в стационар. По словам Виктории, его выписали «в удовлетворительном состоянии» через пару недель, не выполнив контрольного УЗИ, — и это, по её мнению, было врачебной ошибкой.







Через несколько дней после выписки у молодого человека снова поднялась температура до 39 градусов, и Виктория отвела сына в поликлинику. Только тогда местный хирург назначил УЗИ, а когда оно показало флегмону (гнойное воспаление мягких тканей шеи), выписал Ермоленко направление на госпитализацию в областную клиническую больницу.







«Мы едем в тот же день на госпитализацию. Экстренная операция там [была] той же ночью. И на операции — остановка дыхания, клиническая смерть», — рассказала Виктория Ермоленко.







С конца апреля по начало июня Антон пролежал в критическом состоянии в областной больнице, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких — его состояние осложняли ещё пневмония и тромбы в лёгких. Но 9 июня он задышал благодаря врачам-реаниматологам, и в середине августа его перевели в бердскую больницу, а 25 августа выписали домой.







«Он вышел из комы, но сейчас он в таком… вегетативном состоянии. Должны оформить инвалидность — уже месяц ждём комиссии. Надеюсь, конечно, что он поправится — я всё для этого делаю», — переживает Виктория.







Антон работал оператором на местном телевидении





Сибирячка заверила, что раньше у Антона никогда не болели зубы и он первый раз обратился в бердскую стоматологию.







Друг молодого человека Артём Бухтуев написал эмоциональный пост в социальных сетях с просьбой помочь матери Антона — она ищет юристов, чтобы обратиться в прокуратуру. «Зарплата матери Антона не настолько высока, чтобы полностью покрывать эти затраты (Виктория работает медсестрой. — М.М.). Мы вместе с его родственниками продолжаем помогать и надеяться на то, что долгие часы и дни проведения физиотерапии и других процедур общего лечения приведут его к какому-то дальнейшему, хоть и малому улучшению самочувствия и возможности замечать и понимать окружающий мир.





Всем до сих пор сложно поверить, что такая мелочь, как зубная боль, сможет перейти в нечто подобное. Я очень сильно люблю этого человека и безумно скучаю по нему»,





— написал друг Антона. Его письмо набрало уже около 500 репостов (на момент написания статьи).







В министерстве здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ объяснили, что если родные Ермоленко обратятся в минздрав, то «будет рассмотрен вопрос о проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».







Читайте также:

Ранее сибирячка Наталья Швецова отсудила 7 млн рублей у клиники эстетической медицины «Дюна». Мать девушки сильно заболела после передозировки наркоза на операции — у неё мозговая кома и тяжёлое поражение функций центральной нервной системы, и дочь решила бороться с клиникой в суде.

