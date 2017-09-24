«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете

Джип Infinity загородил «встречку», поджидая девушку, а машину ГИБДД засекли в кустах на газоне

В очередном, 40-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: перекрытые полосы движения общественного транспорта, эвакуатор на газоне и ГИБДД в кустах на зелёной травке.





Начинает выпуск двойное нарушение с чудо-номерами ННН. «Напротив дома 49 по улице Советской "Инфинити" стоял на встречной полосе, притом выделенной для движения общественного транспорта, — в зоне действия разметки, запрещающей выезд на полосу встречного движения. Была включена аварийка. Когда водитель дождался девушку, выключил аварийку и поехал по своим делам», — рассказал нам читатель Алексей.













А это выделенная полоса для общественного транспорта на Красном проспекте. «Рога» у троллейбусов длинные, чай объедут.













«Вероятно фото этих двух уникумов пригодятся для вашей рубрики», — иронизирует Александр.















А напротив них паркуются прямо посреди проезда.













«Сфотографировано возле детского магазина "Рич Фэмили". Водитель сказал при парковке, что ему все равно, если он кому-то мешает. Перегородил почти весь выход из магазина. Был с женой и ребёнком», — сообщают посетители детского магазина.















«Остановка Комсомольская. Машина стоит более получаса на остановочном пункте для общественного транспорта», — пишет наблюдательный читатель Артур.













Вы думаете, этот «Лексус» едет по улице Мичурина? Нет, он так припарковался.













«Дважды инвалид, один раз на голову, второй на совесть», — переживает за инвалидов читатель Александр.















Вот так надо въезжать в свой подъезд.













«Этот эвакуатор притулился во дворе дома Кошурникова, 13. Спрятался от неприятных обязанностей», — сообщает читатель Игорь.















Большому автомобилю нужны и газон, и тротуар.













Ну а этот автомобиль ГИБДД спрятался в кусты на Бердском шоссе, на въезде в Академгородок. Хорошо ему на зелёной травке.