«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете

Джип Infinity загородил «встречку», поджидая девушку, а машину ГИБДД засекли в кустах на газоне

В очередном, 40-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: перекрытые полосы движения общественного транспорта, эвакуатор на газоне и ГИБДД в кустах на зелёной травке. 

«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


Начинает выпуск двойное нарушение с чудо-номерами ННН. «Напротив дома 49 по улице Советской "Инфинити" стоял на встречной полосе, притом выделенной для движения общественного транспорта, — в зоне действия разметки, запрещающей выезд на полосу встречного движения. Была включена аварийка. Когда водитель дождался девушку, выключил аварийку и поехал по своим делам», — рассказал нам читатель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


А это выделенная полоса для общественного транспорта на Красном проспекте. «Рога» у троллейбусов длинные, чай объедут.



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


«Вероятно фото этих двух уникумов пригодятся для вашей рубрики», — иронизирует Александр. 



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


А напротив них паркуются прямо посреди проезда.



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


«Сфотографировано возле детского магазина "Рич Фэмили". Водитель сказал при парковке, что ему все равно, если он кому-то мешает. Перегородил почти весь выход из магазина. Был с женой и ребёнком», — сообщают посетители детского магазина. 



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


«Остановка Комсомольская. Машина стоит более получаса на остановочном пункте для общественного транспорта», — пишет наблюдательный читатель Артур.



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


Вы думаете, этот «Лексус» едет по улице Мичурина? Нет, он так припарковался. 



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


«Дважды инвалид, один раз на голову, второй на совесть», — переживает за инвалидов читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


Вот так надо въезжать в свой подъезд.



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


«Этот эвакуатор притулился во дворе дома Кошурникова, 13. Спрятался от неприятных обязанностей», — сообщает читатель Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


Большому автомобилю нужны и газон, и тротуар.



«Я паркуюсь как чудак»: Infinity ННН — не сахарные, объедете


Ну а этот автомобиль ГИБДД спрятался в кусты на Бердском шоссе, на въезде в Академгородок. Хорошо ему на зелёной травке. 

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