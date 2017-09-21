Осень, запой Пятничный тест от НГС (с аудиоподсказками): сколько песен об осени вы помните

Пейзажи и прохлада невольно заставляют напевать по пути на работу или домой песни про осень. Мы собрали самые популярные из них — обычно текст этих песен вспоминается машинально (но если вдруг забыли — мы приготовили для вас аудиоподсказки, только чур не пользоваться ими до того, как ответили на вопрос). Правила игры простые: мы начинаем — вы заканчиваете строчку из песни. Поехали!



1. Что такое осень — это небо... Плачущие тучи с облаками...

Плачущее небо под ногами...

Стонущие люди и трамваи...



2. Что такое осень — это камни... Верность над чернеющей Невою...

Вечность над чернеющей Москвою...

Верность над чернеющей зарёю... Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/track/1704300">Что Такое Осень</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/359567">Revenko Band</a> на Яндекс.Музыке

3. Осень, осень, ну давай у листьев спросим... где он мой, дорогой...

где мой день, мой апрель...

где он, май, вечный май...



4. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором... мы с тобою пьём одеколон...

осень нам танцует вальс-бостон...

Саша не принёс нам саксофон...



Кстати, так эта песня звучит в исполнении губернатора Толоконского.

5. В последнюю осень ни строчки, ни вздоха... Последние листья осыпались летом...

Последнее небо осыпалось светом...

Последние песни осыпались летом...

6. Остались дожди и замёрзшее лето, осталась любовь и... ожившие камни...

закрытые ставни...

открытые раны...

7. Осторожно, листопад... Я влюбилась наугад...

Я влюбилась невпопад...

К нам приехал зоосад...

8. Я календарь переверну, и снова...

на тебя взгляну...

третье октября...

третье сентября...



9. Третье сентября — день... рожденья.

ученья.



прощанья.



10. Листья жёлтые над городом кружатся... Так и хочется сварить их и нажраться.

Призывая нас с депрессией сражаться.

С тихим шорохом нам под ноги ложатся.







Осень, запой Правильные ответы: 5/10 Кажется, вы забыли эти песни... Слушайте и наслаждайтесь! Пройти тест еще раз Осень, запой Правильные ответы: 5/10 Изумительная музыкальная память! Пройти тест еще раз

НГС.НОВОСТИ

Фото Александра Ощепкова



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