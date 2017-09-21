Осень, запой

Пятничный тест от НГС (с аудиоподсказками): сколько песен об осени вы помните

Пейзажи и прохлада невольно заставляют напевать по пути на работу или домой песни про осень. Мы собрали самые популярные из них — обычно текст этих песен вспоминается машинально (но если вдруг забыли — мы приготовили для вас аудиоподсказки, только чур не пользоваться ими до того, как ответили на вопрос). Правила игры простые: мы начинаем — вы заканчиваете строчку из песни. Поехали!


1. Что такое осень — это небо... 

  • Плачущие тучи с облаками...
  • Плачущее небо под ногами...
  • Стонущие люди и трамваи...



2. Что такое осень — это камни...

  • Верность над чернеющей Невою...
  • Вечность над чернеющей Москвою...
  • Верность над чернеющей зарёю...


3. Осень, осень, ну давай у листьев спросим...

  • где он мой, дорогой...
  • где мой день, мой апрель...
  • где он, май, вечный май...



4. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором...

  • мы с тобою пьём одеколон...
  • осень нам танцует вальс-бостон...
  • Саша не принёс нам саксофон...



Кстати, так эта песня звучит в исполнении губернатора Толоконского


5. В последнюю осень ни строчки, ни вздоха...

  • Последние листья осыпались летом...
  • Последнее небо осыпалось светом...
  • Последние песни осыпались летом...


6. Остались дожди и замёрзшее лето, осталась любовь и...

  • ожившие камни...
  • закрытые ставни...
  • открытые раны...


7. Осторожно, листопад...

  • Я влюбилась наугад...
  • Я влюбилась невпопад...
  • К нам приехал зоосад...


8. Я календарь переверну, и снова... 

  • на тебя взгляну...
  • третье октября...
  • третье сентября...



9. Третье сентября — день...

  • рожденья.
  • ученья.
  • прощанья.



10. Листья жёлтые над городом кружатся...

  • Так и хочется сварить их и нажраться.
  • Призывая нас с депрессией сражаться.
  • С тихим шорохом нам под ноги ложатся.





Осень, запой

Правильные ответы: 5/10

Кажется, вы забыли эти песни... Слушайте и наслаждайтесь!

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Осень, запой

Правильные ответы: 5/10

Изумительная музыкальная память!

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Прочтений: 167
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