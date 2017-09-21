Осень, запой
Пятничный тест от НГС (с аудиоподсказками): сколько песен об осени вы помните
Пейзажи и прохлада невольно заставляют напевать по пути на работу или домой песни про осень. Мы собрали самые популярные из них — обычно текст этих песен вспоминается машинально (но если вдруг забыли — мы приготовили для вас аудиоподсказки, только чур не пользоваться ими до того, как ответили на вопрос). Правила игры простые: мы начинаем — вы заканчиваете строчку из песни. Поехали!
1. Что такое осень — это небо...
- Плачущие тучи с облаками...
- Плачущее небо под ногами...
- Стонущие люди и трамваи...
2. Что такое осень — это камни...
- Верность над чернеющей Невою...
- Вечность над чернеющей Москвою...
- Верность над чернеющей зарёю...
3. Осень, осень, ну давай у листьев спросим...
- где он мой, дорогой...
- где мой день, мой апрель...
- где он, май, вечный май...
4. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором...
- мы с тобою пьём одеколон...
- осень нам танцует вальс-бостон...
- Саша не принёс нам саксофон...
Кстати, так эта песня звучит в исполнении губернатора Толоконского.
5. В последнюю осень ни строчки, ни вздоха...
- Последние листья осыпались летом...
- Последнее небо осыпалось светом...
- Последние песни осыпались летом...
6. Остались дожди и замёрзшее лето, осталась любовь и...
- ожившие камни...
- закрытые ставни...
- открытые раны...
7. Осторожно, листопад...
- Я влюбилась наугад...
- Я влюбилась невпопад...
- К нам приехал зоосад...
8. Я календарь переверну, и снова...
- на тебя взгляну...
- третье октября...
- третье сентября...
9. Третье сентября — день...
- рожденья.
- ученья.
- прощанья.
10. Листья жёлтые над городом кружатся...
- Так и хочется сварить их и нажраться.
- Призывая нас с депрессией сражаться.
- С тихим шорохом нам под ноги ложатся.
Правильные ответы: 5/10
Кажется, вы забыли эти песни... Слушайте и наслаждайтесь!
Правильные ответы: 5/10
Изумительная музыкальная память!
НГС.НОВОСТИ
Фото Александра Ощепкова
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