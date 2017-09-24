Адмиральские хоромы

В Новосибирске построили дом-корабль: в нём прячется водопад, а в квартиры можно заглянуть с моста

Владельцам квартир в первой башне комплекса «Флотилия» начали выдавать ключи. Сам дом сдали ещё в июле, но застройщик взял фору, чтобы закончить благоустройство. В результате во дворе появились все морские атрибуты: сторожевой маяк, фонтан-парусник и детский городок в виде корабля. На каждом шагу жителей «Адмирала Ушакова» преследуют напоминания о море, а за окнами, как океан, шумят магистрали. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ проникли в квартиры до владельцев и узнали, почему в них круглые стены, где в доме прячется водопад и во сколько обойдётся жителям лоск круизного крейсера.





Разрешение на ввод первого дома ЖК «Флотилия» ГК «Дом-Строй» получила ещё в начале июля, но ключи будущим жильцам начали передавать только на прошлой неделе. «Мы заканчивали работы по благоустройству, чтобы люди, получив ключи, могли заехать и не испытывать дискомфорт от того, что какие-то работы ещё доделываются», — пояснила руководитель отдела продаж застройщика Екатерина Кудеева. Впрочем, в доме и на его территории и сегодня ещё можно встретить рабочих.











Первый дом «Флотилии» получил имя «Адмирал Ушаков». Чтобы не путали с «Нахимовым» и «Лазаревым», название разместили на фасаде над входом. Все три дома строят на едином стилобате, поэтому и адрес у них один — Сибревкома, 9, а дома считаются секциями. Первый получил букву «А».









Чтобы попасть в подъезд 25-этажной стеклянной башни, нужно пройти через два внушительных отделанных гранитом тамбура. Как объяснили в компании, их площади специально увеличили, чтобы отсечь уличный шум, которого за пределами дома более чем хватает. Во втором большом тамбуре ещё должны появиться почтовые ящики.









Над интерьером подъезда работала новосибирская дизайнерская группа «Финт»: здесь много зеркал, гранита, изящные светильники, которые не ожидаешь встретить в подъезде жилого дома, — всё, чтобы создать впечатление палубы корабля, говорят в «Дом-Строе». Один из лифтов, рядом со стойкой консьержа, ведёт вниз, на парковку. Пока его ждёшь, можно узнать, кто же такой этот адмирал Ушаков.









Панно с призрачным светящимся кораблём при ближайшем рассмотрении оказалось водопадом. У лифтов жителей встречает сам адмирал Ушаков, портрет которого напечатали на штукатурке, и документальные фильмы о российских мореплавателях на экране.





На вопрос, что станет с богатой отделкой, когда в квартирах начнутся ремонты, Екатерина Кудеева заверяет, что управляющая компания будет строго следить за порядком. «На стадии строительства все ходили в бахилах, — говорит она. — Управляющая компания регламентирует проведение ремонтных работ: пол будет застилаться плёнкой, люди будут проносить материалы и за собой убирать». Поддержание красоты и порядка в доме и во дворе обойдётся жителям в 42 рубля с «квадрата» в месяц.











Всего в доме 225 квартир, по 7–9 на этаже. В продаже, по словам Кудеевой, остаётся чуть больше десяти по цене от 74 тысяч рублей за кв. м. На перепродаже квартир пока нет, всего на N1.RU в комплексе нашлось 39 вариантов: от 2,4 млн рублей за студию в 29 «квадратов» до 8,4 млн за необычно большую (94 кв. м) «двушку». Понять, какая из них в сданном доме, а какая в строящемся, сложно.









Овальная форма дома отразилась на планировках: в «трёшке»-студии площадью 95 кв. м, например, оказалась скруглённая кухня-гостиная площадью больше 30 кв. м с тремя окнами. В компании говорят, что это позволяет жителям проявить творческие способности при дизайне и расстановке мебели. Руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» Григорий Якобсон, впрочем, счёл планировки квартир не самыми удачными.









В этой «двушке» при необходимости можно выделить ещё одну небольшую спальню — две соседних комнаты будут соединены одной огромной лоджией.









Одновременно и главный плюс, и главный недостаток комплекса — расположение: его строят на пересечении двух крупных магистралей, Октябрьской и Ипподромской, поэтому проблемой станут пыль и шум. Чтобы её решить, застройщик установил двойные стеклопакеты, между которыми проходит вентиляция. Чтобы проветрить, открывать внешнее окно не обязательно. Кроме того, в каждой квартире установили систему приточной вентиляции, которая ещё и очищает воздух с улицы. Небольшой балкон здесь — технический: он не остеклён и служит для размещения кондиционера.









Впрочем, одним остеклением две магистрали под окнами не устранить, замечает исполнительный директор компании Rolband&Partners Александр Астахов. «Всегда нужно понимать, что помимо шума есть ещё вибрация, есть низкочастотный шум, который всё равно проникает и может чувствоваться, — напоминает он. — Сейчас мы на это внимания не обращаем, а с возрастом становимся более чувствительными».









Жители соседнего жилого комплекса на Ипподромской, 8, сданного в конце 2016 года, на шум не жалуются. «Я до этого жил на Вокзальной магистрали, разницы большой не почувствовал, — говорит Илья. — Магистраль даёт постоянный шум, а не резкий, поэтому спокойно [воспринимаю]». Его сосед Геннадий тоже не обращает внимания на шум, зато заметил оседающую на окнах пыль.









Первый дом «Флотилии» стоит в буквальном смысле под мостом: при большом желании с него можно заглянуть в окна квартир нижних этажей. «На 4–5-м этаже смотреть в упор на магистраль, наверное, не очень приятно, но в ценовой политике это было учтено, — комментирует Астахов. — Если это совсем никому не подходит — никто и не купит». Чтобы сделать двор дома более уютным, мост со стороны дома оградили шумозащитными экранами: внизу они непрозрачные и скрывают машины, со двора видно только проплывающие автобусы и «рога» троллейбусов.









Проект комплекса разработали в «АПМ Фефелов В.В.» под руководством бывшего главного архитектора Новосибирска, и эсперты уже не раз отмечали, что он вполне может стать визитной карточкой города. Жители соседнего комплекса на Ипподромской видом тоже оказались довольны: «Красиво смотрится, футуристично — классно», — поделился Илья.





В мастерской Владимира Фефелова придумали и необычные элементы двора. Например, будку охраны, из которой видно закрытый въезд и детскую площадку, замаскировали под маяк.











Ещё один маяк, но значительно меньше, поставили во дворе — вечером он светится как настоящий.









Специально для комплекса спроектировали необычный фонтан-корабль: в его борта бьют волны, а паруса образуются струями воды. Фонтан запустили 15 сентября, но его ещё инспектируют специалисты.









Вечером фонтан, как и фасад дома, переливается подсветкой.









Сейчас во дворе обустроили закрытый от автомобилей и посторонних детский городок и небольшую зону отдыха с крытыми лавочками. Работы на территории не закончены: детская площадка, которая находится на уровне второго этажа, пока не ограждена — стеклянный забор по границе двора только начали монтировать. «По завершении комплекса благоустройство будет гораздо шире, чем сейчас, — поделилась Екатерина Кудеева. — Расширится зона отдыха, появится спортивная зона».









Со стилобата, на котором строят все три дома на 600 квартир и где прячутся два уровня парковки общим числом более 400 машино-мест, на улицу Сибревкома к пешеходному мосту ведёт лестница. Когда сдадут второй дом, внизу будет вход в спортивно-оздоровительный центр с бассейном.









Сам мост «Дом-Строй» тоже постарался облагородить, правда, только малую его часть. «Вопрос реконструкции моста решается на уровне города, мы здесь не можем оказать никакого влияния, — пояснила Екатерина Кудеева. — Если нам предложат поучаствовать, мы, может, рассмотрим [такую возможность]. Мы узнавали, есть какие-то предварительные разработки по его реконструкции, где-то на стадиях согласования они».





Мост ведёт к лицею № 12, но ходить в него дети «Флотилии» смогут только при старании родителей: дома и школа находятся в разных районах. Сейчас комплекс прикреплён к микроучастку школы № 202, по словам руководителя отдела продаж застройщика, идут переговоры о прикреплении к ещё одной школе.









«По инфраструктуре я бы не сказал, что там совсем уж хорошо, — размышляет Александр Астахов. — То, что называется "у дома", пока находится в отдалении пятисот метров». По словам местного жителя Геннадия, с магазинами действительно проблемы: ближайшие — либо «Бахетле» выше по Кирова, либо «Мегас» возле Автовокзала. «Быстро сбегать молочка или хлеба купить не получится», — улыбается мужчина. Впрочем, по словам местных жителей, это окупается близостью центра и возможностью ходить на работу пешком.









«К плюсам можно отнести ещё и тот факт, что территория не обременена хрущёвками и другими старыми постройками», — добавляет Якобсон. Вообще, территория комплекса изменилась до неузнаваемости достаточно быстро: ещё несколько лет назад на месте жилых башен был сквер, перспектива застройки которого вызвала бурное недовольство горожан. «Изначально там планировалась парковая зона, очень долго жадность боролась с рассудительностью, и жадность победила», — прокомментировал независимый аналитик Сергей Николаев. По данным Александра Астахова, все территории в районе моста Октябрьской магистрали были распроданы ещё в «нулевых».









Главным конкурентом «Флотилии», по мнению экспертов, станет строящийся по соседству «Римский квартал». Причём в чём-то он может обойти дома-корабли. «"Римский квартал" получше расположен, пешеходная доступность до метро у них лучше, — рассуждает Сергей Николаев. — Ещё они стоят подальше от дорог, и я подозреваю, что часть шума погасит "Флотилия"».





По мнению Александра Астахова, «Римский квартал», скорее, выберут покупатели старой формации, предпочитающие кирпичные фасады. Екатерина Кудеева же описывает покупателей квартир как молодых и современных — среди них есть хоккеисты, политики, предприниматели.





«Вряд ли здесь будут массово приобретать квартиры с целью сдавать в аренду, — предполагает Григорий Якобсон. — Но вполне вероятно, что этот жилой комплекс будет рассматриваться для корпоративной аренды. Компании, снимающие жильё для сотрудников, нередко выбирают подобные варианты — комфортабельные, с хорошей транспортной доступностью».





Впрочем, в корпоративной аренде конкуренцию новому комплексу составит только что сданный комплекс апартаментов «Парк Резиденс» — о нём НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали ранее на этой неделе.