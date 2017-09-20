«Угрожали взорвать клинику, выбить стёкла и всех избить»

Сибирячка задолжала пяти банкам больше миллиона рублей — и избавилась от долга всего за 25 тысяч

Сибирячка избавилась от долгов и не лишилась ни квартиры, ни имущества
Сибирячка избавилась от долгов и не лишилась ни квартиры, ни имущества

В августе 2016 года 40-летняя медсестра Надежда прошла процедуру банкротства и избавилась от кредитного ярма сразу в пяти банках. При этом своего имущества она не лишилась и вышла из всей этой неприятной ситуации, практически ничего не потеряв. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил женщину и выяснил подробности её банкротства, а также узнал, все ли должники могут повторить её опыт.

Медсестра Надежда В. (её фамилия известна редакции, однако сибирячка попросила её не называть) сделала почти невозможное — она прошла через процедуру банкротства и избавилась от преследования сразу пяти банков. Но при этом своего имущества она не лишилась — ни квартиры, ни машины. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил Надежду и выяснил, как ей удалось избежать полного разорения.


Пять лет назад Надежде срочно потребовались деньги на лечение близкого человека. Сумма нужна была немалая — около миллиона рублей.


«Был банк Русский Стандарт, банк "Траст", "Хоум Кредит", другие… Миллион с чем-то. В пяти банках взяла кредитные карты. В месяц довольно большая сумма получалась, которую надо было выплачивать, — около тридцати тысяч», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Надежда.


Сначала, как призналась Надежда, ей хоть с трудом, но удавалось ежемесячно выплачивать необходимую сумму, но в конце 2014 года ситуация с работой изменилась: зарплата резко стала меньше. Пришлось выплачивать не всем и не полностью. Долги постепенно росли, а банки, как заметила женщина, стали ещё и накручивать неустойку.


«В Русском Стандарте предложили реструктуризацию, но по этой реструктуризации сумма получилась ещё больше. Прибавились какие-то проценты. Хотя, казалось бы, сумма должна была уменьшиться», — вспоминает Надежда.


Через какое-то время к женщине домой и на работу стали приходить коллекторы и агрессивно требовать от неё погасить долги. Некоторые банки присылали коллекторов вместе с банковскими менеджерами.


«Из одного банка звонили в клинику, где я работаю, и угрожали взорвать её, выбить стёкла и всех избить», — рассказывает женщина.


Легче всего процедуру банкротства переживают люди, у которых нет ипотечной квартиры и машины
Легче всего процедуру банкротства переживают люди, у которых нет ипотечной квартиры и машины

Начать процедуру банкротства Надежда решила год назад по совету своей подруги, которая уже прошла через такое. Медсестре пришлось оплатить 25 тысяч рублей в качестве вознаграждения юристам «Стопдолга», компенсировать судебные издержки и ежемесячно часть заработка отдавать в счёт кредиторов. Завершилось всё для женщины 1 августа, когда суд признал её банкротом и не забрал ничего — ни машины, ни квартиры, зарегистрированных на неё, у Надежды не было.


«Я сейчас могу брать кредиты, но по закону обязана предупреждать [банк], что являюсь банкротом. Каких-то ограничений на меня не наложили. За рубеж могу выезжать. Единственно, что в течение пяти или шести лет не могу занимать руководящие должности, но я их и так не занимала», — пояснила медсестра, успешно пережившая финансовую кабалу.


В юридической компании «Аристократ» рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, кто легче всего переживёт процедуру банкротства.


«Меньше всего пострадает [при банкротстве] человек, у которого нет имущества и квартиры, либо квартира является для него единственным жильём и не находится в залоге, в ипотеке.


У этого человека должно отсутствовать какое-то имущество, например машина», — пояснил директор компании «Аристократ» и арбитражный управляющий Антон Усков.


Как уточнил Усков, суды обычно не конфискуют для дальнейшей продажи в пользу кредиторов обычные бытовые вещи — только что-то дорогое и ликвидное. Так, говорит эксперт, у должника не заберут телевизор, но вряд ли оставят ему, например, домашний кинотеатр. Суд также обратит внимание на так называемые сомнительные сделки, совершённые в последние три года, но по факту — с 1 октября 2015 года, когда ввели закон о банкротстве. Сомнительной сделкой может считаться продажа дорогого имущества кому-либо по заниженной цене или передача имущества своим родственникам.


Антон Усков обозначил также самое главное заблуждение большинства должников: не надо ждать трёх месяцев и суммы долга в пятьсот тысяч рублей — при этих условиях человек обязан начинать процедуру банкротства. А вот по собственному желанию банкротство можно инициировать хоть на следующий день после того, как у вас резко ухудшилось финансовое положение и ещё пока не накопился никакой долг. 

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